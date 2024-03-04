(физиотерапия грудной клетки)

В физиотерапии органов грудной клетки используются механические методы, такие как перкуссия грудной клетки, постуральный дренаж и вибрация, которые помогают очистить легкие от выделений.
Для лечения легочных заболеваний пульмонологи применяют ряд различных способов, среди них
Постуральный дренаж
Аспирация
Дыхательная гимнастика
Выбор способов лечения опирается на характер основного заболевания и общее состояние пациента.
(См. также Легочная реабилитация).
Постуральный дренаж
При проведении постурального дренажа тело пациента наклоняют или удерживают под определенным углом для обеспечения дренажа легочного отделяемого. С этой же целью допустимо похлопывание пациента по груди или спине сложенной в пригоршню ладонью, способ, известный как перкуссия грудной клетки. Как вариант, физиотерапевт может использовать механический вибратор грудной клетки или высокочастотный осциллятор грудной клетки (надувной корсет, который вибрирует с высокой частотой для разжижения мокроты). Физиотерапевт может обучить члена семьи использованию одного из этих устройств.
Перечисленные методики используются с определенными интервалами у людей с заболеваниями, которые приводят к выработке большого количества мокроты, например, при кистозном фиброзе, бронхоэктазах (необратимое расширение дыхательных путей), или иногда ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Эти методы могут применяться также в тех случаях, когда люди не в состоянии как следует откашливать мокроту, например, пожилые люди, люди, испытывающие мышечную слабость или проходящие курс реабилитации после перенесенного хирургического вмешательства, травмы или тяжелой болезни.
Постуральный дренаж не может использоваться у людей, которые
Не могут переносить пребывание в требуемом положении
Недавно имели рвоту с кровью
Недавно перенесли перелом ребер или позвоночника
Страдают тяжелым остеопорозом
Подвержены высокому риску кровотечения
Постуральный дренаж также не следует применять у людей, у которых заболевание легких не связано с избыточной секрецией слизи.
Аспирация
Применять метод аспирации для выведения секреции из дыхательных путей могут пульмонологи, медсестры и члены семьи, прошедшие обучение данной процедуре. Суть метода заключается в том, что в нос пациента вставляется тонкая пластмассовая трубка, которая затем проводится на несколько сантиметров в дыхательное горло (трахею). После этого слабым вакуумом из легких отсасывается отделяемое, которое невозможно откашлять. Метод аспирации применяется также у людей с трахеостомой (отверстием в трахее, сделанным с помощью хирургической операции и обеспечивающим дыхание), а также при искусственной вентиляции легких, когда через нос или рот в трахею введена дыхательная (эндотрахеальная) трубка.
Дыхательная гимнастика
Дыхательные упражнения помогают поддерживать глубокое дыхание, а также ограничить ателектаз легких или привести к его обратному развитию (спадение альвеол, или крошечных воздухоносных мешочков), но они напрямую не улучшают функцию легких. Тем не менее, дыхательная гимнастика снижает вероятность легочных осложнений после хирургического вмешательства на легких у заядлых курильщиков и других людей с легочными заболеваниями. Такие упражнения особенно полезны малоподвижным людям, страдающим хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), а также тем, кого только что отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.
Как правило, дыхательная гимнастика выполняется с помощью специального инструмента, именуемого устройством для стимулирующей спирометрии. Через трубку, которая крепится к портативной пластмассовой камере, делается максимально глубокий вдох. Внутри камеры находится специальный шарик, который поднимается вверх на каждом вдохе. В идеальном варианте, это упражнение необходимо выполнять 5–10 раз каждый час, пока человек бодрствует. Стимулирующий спирометр используется в больницах в плановом порядке до и после хирургического вмешательства. Тем не менее, упражнения, выполняемые самостоятельно с помощью устройства для стимулирующей спирометрии, уступают по эффективности упражнениям на глубокое дыхание, выполняемым под наблюдением медсестер и пульмонологов.
Дыхание через сжатые губы является одним из способов дыхания, который может быть полезен больным с хронической обструктивной болезнью легких, у которых во время приступов спазма дыхательных путей, паники или физической нагрузки происходит переполнение легких воздухом. Такой способ может применяться также в качестве дополнительного дыхательного упражнения у людей, проходящих курс легочной реабилитации. Люди учатся (или зачастую сами приспосабливаются) делать выдох через частично закрытые (сжатые) губы, как если бы они готовились свистнуть. Это действие повышает давление в дыхательных путях, позволяя предотвратить их коллапс. Данное дыхательное упражнение не имеет побочных эффектов и становится для некоторых людей привычным действием, не требующим дополнительных указаний.
Дополнительную пользу во время дыхания через сжатые губы могут принести наклоны вперед. В этом положении человек стоит с вытянутыми вперед руками и пальцами, используя в качестве опоры для туловища стол или аналогичный предмет мебели.