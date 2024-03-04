(физиотерапия грудной клетки)

При проведении постурального дренажа тело пациента наклоняют или удерживают под определенным углом для обеспечения дренажа легочного отделяемого. С этой же целью допустимо похлопывание пациента по груди или спине сложенной в пригоршню ладонью, способ, известный как перкуссия грудной клетки. Как вариант, физиотерапевт может использовать механический вибратор грудной клетки или высокочастотный осциллятор грудной клетки (надувной корсет, который вибрирует с высокой частотой для разжижения мокроты). Физиотерапевт может обучить члена семьи использованию одного из этих устройств.

Перечисленные методики используются с определенными интервалами у людей с заболеваниями, которые приводят к выработке большого количества мокроты, например, при кистозном фиброзе, бронхоэктазах (необратимое расширение дыхательных путей), или иногда ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких). Эти методы могут применяться также в тех случаях, когда люди не в состоянии как следует откашливать мокроту, например, пожилые люди, люди, испытывающие мышечную слабость или проходящие курс реабилитации после перенесенного хирургического вмешательства, травмы или тяжелой болезни.

Постуральный дренаж не может использоваться у людей, которые

Не могут переносить пребывание в требуемом положении

Недавно имели рвоту с кровью

Недавно перенесли перелом ребер или позвоночника

Страдают тяжелым остеопорозом

Подвержены высокому риску кровотечения

Постуральный дренаж также не следует применять у людей, у которых заболевание легких не связано с избыточной секрецией слизи.