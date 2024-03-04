Оксигенотерапия — это метод лечения, который доставляет дополнительный кислород в легкие, когда уровень кислорода в крови слишком низкий.

Кислород — это газ, содержание которого во вдыхаемом нами воздухе составляет около 21 %. Легкие получают кислород из воздуха и переносят его в кровоток (см. Обмен кислородом и углекислым газом). Кислород необходим для сжигания топлива, чтобы высвободить энергию, как в двигателе автомобиля. Аналогичным образом, все живые ткани нуждаются в кислороде, чтобы обеспечить организм энергией. Без достаточного количества кислорода клетки плохо функционируют и в конечном итоге умирают.

Многие заболевания, особенно заболевания легких, уменьшают количество кислорода в кровотоке. В таких случаях людям может быть полезен дополнительный кислород. Раньше врачи назначали дополнительный кислород многим больным. Однако было доказано, что кислород не приносит пользы, если только уровень кислорода у человека не низкий. Вдыхание слишком большого количества кислорода через некоторое время может привести к повреждению легких.

Чтобы обеспечить подачу кислорода только людям, которым это необходимо, врачи проверяют уровень кислорода в крови с помощью анализа крови или датчика на кончике пальца (пульсоксиметрия). После определения уровня кислорода оксиметрию можно использовать для настройки параметров потока кислорода (объем кислорода, получаемый человеком в минуту) в динамике.

Когда назначают кислород Некоторым больным хроническими легочными заболеваниями требуется лишь короткий период оксигенотерапии (кислородной терапии) при обострении этого заболевания. (См. также Легочная реабилитация). Другие люди, у которых уровень кислорода в крови стабильно низкий (например, у некоторых людей с тяжелой формой ХОБЛ), могут нуждаться в непрерывной кислородной терапии. У людей с очень низким уровнем кислорода долгосрочная кислородная терапия повышает время выживаемости. Чем больше часов в день подается кислород, тем лучше результат. Люди, которым кислород подается в течение 12 часов в сутки, живут дольше по сравнению с больными, которые вообще не получают кислорода. Люди живут еще дольше, когда кислород подается непрерывно (круглосуточно). Однако у людей с умеренно или слегка сниженным уровнем кислорода в связи с хроническим заболеванием легких длительное использование кислорода не снижает риск смерти. Независимо от влияния на показатели смертности, длительное использование кислорода может уменьшить одышку и снижает нагрузку на сердце, обусловленную заболеванием легких. При этом часто улучшается как качество сна, так и способность к физической нагрузке. В некоторых случаях уровень кислорода у людей с хроническими заболеваниями легких снижается лишь при физической нагрузке. В такой ситуации кислород может использоваться только в периоды физического напряжения. У других людей низкий уровень кислорода наблюдается только во время сна. В этом случае допускается использование кислорода только в ночные часы.

Системы доставки кислорода Кислород для длительного использования на дому можно получать из трех различных систем подачи: концентраторы кислорода;

системы на жидком кислороде;

системы на сжатом газе. Концентратор кислорода представляет собой электрический прибор, который отделяет кислород от азота в воздухе, давая возможность человеку с болезнью легких получать чистый кислород. Поскольку система берет кислород из комнатного воздуха, человеку не нужно получать поставки кислорода. Хотя многие приборы также используют в качестве источника питания батарею, людям необходимо иметь запас кислорода на случай перебоев в электроснабжении или отказа батареи. В системах на жидком кислороде он хранится в виде чрезвычайно холодной жидкости. В жидком состоянии можно хранить гораздо больше кислорода, чем в газообразном, поэтому контейнер определенного размера может вмещать значительно больше жидкого кислорода. По мере высвобождения жидкого кислорода он переходит обратно в газообразное состояние и человек может вдыхать его. В системах на сжатом газе кислород хранится в металлическом резервуаре под давлением и высвобождается по мере вдыхания его человеком. В доме кислород, системы сжиженного и сжатого газа используют резервуары большого объема для хранения кислорода. Эти резервуары периодически заправляет компания ухода на дому. За пределами дома могут использоваться маленькие переносные резервуары сжатого или сжиженного кислорода, или переносные концентраторы кислорода. Каждая система имеет свои преимущества и недостатки. В периоды простоя источники кислорода должны быть плотно закрыты. Кислород огнеопасен и способен вызвать взрыв, поэтому емкости с кислородом важно хранить вдали от любых источников возгорания, таких как спички, обогреватели или фены для волос. Во время кислородной терапии курение в доме недопустимо.