Легочная реабилитация — это использование упражнений под наблюдением, обучения, поддержки и поведенческого вмешательства для улучшения функционирования людей с хронической болезнью легких в повседневной жизни и повышения качества их жизни.

Легочная реабилитация — это программа, разработанная для людей, страдающих хроническими заболеваниями легких. Ее основная цель состоит в том, чтобы помочь больному достигнуть и поддерживать максимальный уровень своей независимости и нормальной жизнедеятельности. Несмотря на то, что большинство программ легочной реабилитации разработаны для людей, страдающих хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), пользу от них также могут получить люди с другими легочными заболеваниями, такими как:

Программы легочной реабилитации могут повышать качество жизни путем

уменьшения одышки;

повышения толерантности к физической нагрузке;

формирования чувства благополучия;

уменьшения количества госпитализаций.

Тем не менее, нет явных доказательств того, что эти программы существенно продлевают жизнь.

Легочная реабилитация перед хирургическим вмешательством и после него может принести пользу людям с онкологическими заболеваниями, которым проводят резекцию легких, людям с хронической обструктивной болезнью легких, которым проводят хирургическое вмешательство с целью уменьшения объема легких, и людям с тяжелым заболеванием легких, которым проводят трансплантацию легких.

Программы легочной реабилитации реализуются, как правило, в амбулаторных условиях (другими словами, человек регулярно посещает поликлинику или больницу) или у человека на дому. Тем не менее, чаще начинают использоваться телемедицина и веб-программы.

Программы легочной реабилитации могут использоваться еще до того, как болезнь легких у человека переходит в тяжелую форму. Даже люди с менее тяжелой болезнью могут получить пользу от терапии в плане уменьшения одышки и повышения способности переносить физические нагрузки. Иногда легочная реабилитация сочетается с сердечной реабилитацией.

Наибольшим успехом среди программ легочной реабилитации пользуются те, в рамках которых медицинские услуги оказываются комплексно бригадой специалистов по легочной реабилитации: пульмонологом или физиотерапевтом, медсестрой, врачом, психологом или социальным работником и диетологом. В большинстве случаев участие в этих программах продолжается от 8 до 12 недель. При этом использование методов легочной реабилитации, изученных в ходе конкретной программы реабилитации, должно продолжаться в домашних условиях после ее завершения, иначе достигнутые результаты будут утрачены.

В сочетании с легочной реабилитацией может применяться поддерживающая дыхательная терапия, состоящая из оксигенотерапии и физиотерапии грудой клетки. Поддерживающая терапия также показана людям, не участвующим в этих программах, но страдающих хроническими (например, кистозный фиброз или бронхоэктатическая болезнь) или острыми (например, пневмония) заболеваниями легких.

Регистрация и постановка целей легочной реабилитации Перед началом легочной реабилитации медицинский работник проводит первоначальную оценку исходного функционального статуса пациента и потребностей легочной реабилитации. Эта оценка проводится в больнице или в центре легочной реабилитации. В первую очередь реабилитационный персонал должен определить краткосрочные и долгосрочные цели человека. Например, пожилой человек может хотеть ежедневно провожать внуков к школьному автобусу. Если из-за одышки он может пройти пешком лишь около 90 метров, но, чтобы дойти до остановки автобуса, ему требуется пройти 300 метров, первоначальной краткосрочной целью может быть постепенное увеличение расстояния, которое он может пройти. Реабилитационный персонал должен действовать, внушая оптимизм, но ставя при этом реалистичные цели. Для достижения поставленных целей важна периодическая (еженедельная) оценка. Также важно, чтобы реабилитационный персонал выявил факторы, которые могут ограничить эффективность программы для конкретного пациента. К таким факторам могут относиться проблемы с финансовыми ресурсами, проездом в реабилитационный центр, когнитивной деятельностью (особенно в отношении правильного использования устройств доставки ингаляционных лекарственных препаратов) и динамикой семейных взаимоотношений. Примером когнитивной проблемы может служить ситуация, когда, помимо проблем с легкими, больной страдает деменцией. Для улучшения способности понимания такому человеку может потребоваться особый подход. Примером проблемы с семейными взаимоотношениями является ситуация, когда человек, зарегистрированный в программе, находится в зависимости от лица, которое осуществляет за ним уход, но которое не в состоянии оказывать ему помощь с реабилитацией на дому. Важно, чтобы реабилитационный персонал знал о наличии таких проблем и планировал действия для поддержки человека. Кроме того, устанавливаются долгосрочные цели, и реабилитационный персонал обучает людей распознавать изменения в состоянии легких, чтобы они своевременно обращались к своим лечащим врачам. В ответ на изменение симптоматики может потребоваться коррекция текущего лечения.