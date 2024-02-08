Аспирационная пневмония — это легочная инфекция, вызванная вдыханием слюны и/или содержимого желудка. Химическая пневмония — это раздражение легких, вызванное вдыханием токсичных для легких веществ.
Симптомы включают кашель и одышку.
Диагноз ставится, исходя из имеющихся симптомов и рентгенологического исследования органов грудной клетки.
Лечение и прогноз варьируются в зависимости от аспирированного вещества.
Аспирационная пневмония и химический пневмонит часто рассматриваются вместе, поскольку оба заболевания предполагают наличие воспаления легких, вызванного вдыханием веществ, раздражающих легкие. Воспаление делает легкие более восприимчивыми к бактериальной инфекции. Утопление, которое описывается в другом разделе, также может вызывать воспаление легких.
(См. также Общие сведения о пневмонии).
Аспирационная пневмония
Мельчайшие частицы полости рта нередко просачиваются или вдыхаются (аспирируются) в дыхательные пути. Эти частицы, как правило, удаляются из организма его нормальными защитными механизмами (например, кашлем), прежде чем успеют попасть в легкие и вызвать воспаление или инфекцию. Когда такие частицы не удаляются (из-за нарушения механизмов защиты или большого объема аспирированного материала), может развиться аспирационная пневмония.
Существует высокая вероятность того, что материал, вдыхаемый изо рта и горла, содержит бактерии, которые могут вызвать бактериальную пневмонию. Материал, аспирированный из желудка, как правило, очень кислый, и может вызывать тяжелое поражение легких вплоть до развития инфекции.
К лицам, находящимся в группе особого риска аспирационной пневмонии, относятся люди:
у пациентов пожилого возраста;
ослабленные;
имеющие трудности с глотанием (могут возникнуть из-за инсульта);
находящиеся под влиянием алкоголя или других веществ;
находящиеся без сознания вследствие анестезии, применения седативных препаратов или заболевания;
у которых в настоящий момент имеет место рвота;
перенесшие стоматологические процедуры, процедуры, затрагивающие дыхательную или пищеварительную систему;
страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.
Симптомы аспирационной пневмонии не появляются, как минимум, в течение одного или двух дней. Наиболее распространенным симптомом является
Кашель
При кашле выделяется мокрота (вязкая слизь или слизь с измененным цветом). Иногда мокрота начинает дурно пахнуть.
Другими симптомами аспирационной пневмонии являются:
лихорадка
одышка (диспноэ);
неприятные ощущения в грудной клетке.
Обычно врачи ставят диагноз аспирационной пневмонии на основании обнаруженных признаков или симптомов у людей с любым из описанных выше факторов риска.
Диагноз пневмонии подтверждается рентгенологическим исследованием органов грудной клетки. Если рентгенологическое исследование показывает наличие аномалий в некоторых отделах легких, например, в нижних отделах (обычное местонахождение аспирированного материала), наиболее вероятной причиной является аспирация.
Лечение аспирационной пневмонии требует применения антибиотиков. Могут применяться многие антибиотики, в том числе клиндамицин, амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам и имипенем. Пациентам также может потребоваться поддерживающая терапия, например, оксигенотерапия или временная искусственная вентиляция легких с помощью дыхательного аппарата.
Людям с заболеваниями, повышающими риск аспирации, врачи могут отменить успокоительные лекарственные препараты или снизить их дозу. Слегка приподняв изголовье кровати, можно предотвратить попадание пищи, жидкости или кислоты из желудка вверх в горло, а затем в легкие. Также риск аспирации можно снизить за счет употребления продуктов определенной текстуры или загущенных жидкостей. Логопед может обучить человека специфической технике глотания (например, глотание во время прижимания подбородка к грудной клетке) для дополнительного снижения риска аспирации.
Химический пневмонит
Химический пневмонит возникает при вдыхании (аспирации) вещества, являющегося токсичным для легких. Проблема — результат раздражения, а не инфекции. Наиболее распространенным из аспирируемых токсичных веществ является желудочный сок, в связи с чем химический пневмонит может возникнуть у человека всякий раз, когда он аспирирует рвотные массы. Ингаляция рвотных масс может произойти, если рвота случается у человека, который еще не полностью пришел в сознание, как, например, после припадка либо передозировки наркотиков или алкоголя, или когда человек приходит в себя после наркоза.
Химический пневмонит может также быть вызван аспирацией масляных слабительных (например, минерального, касторового и парафинового масла) и углеводородов (например, бензина, керосина и нефтепродуктов).
К симптомам химического пневмонита относятся внезапная одышка и кашель, которые появляются в течение нескольких минут или часов. Другие симптомы могут включать повышение температуры тела и пенистую мокроту розового цвета. В менее тяжелых случаях через один или два дня после аспирации токсинов могут появляться симптомы аспирационной пневмонии.
Диагноз химического пневмонита врачам обычно ясен из последовательности событий, если информация о них доступна. В постановке диагноза могут помочь рентгенологическое исследование органов грудной клетки и измерение концентрации кислорода в образце крови.
Лечение химического пневмонита состоит из оксигенотерапии и при необходимости временной искусственной вентиляции легких с помощью дыхательного аппарата через трубку, введенную в горло. Для удаления выделений и аспирированных частиц пищи из дыхательных путей возможно проведение процедуры отсасывания через дыхательное горло (трахею). Для достижения этой цели может использоваться бронхоскопия (визуальный осмотр дыхательных путей через гибкий зонд с оптической системой).
Несмотря на то, что при этом заболевании антибиотики обычно неэффективны, их часто назначают, так как врачи не могут однозначно отличить химический пневмонит от бактериальной аспирационной пневмонии, при этом часто бактериальная пневмония может развиться как осложнение химического пневмонита.
Чтобы способствовать профилактике химического пневмонита у людей, находящихся в группе риска, врачи могут рекомендовать различные тактики. Они включают отмену или уменьшение дозы успокоительных препаратов. Они могут также предложить слегка поднимать изголовье кровати, чтобы предотвратить попадание пищи, жидкости или кислоты из желудка в горло, а затем вниз в легкие. Для снижения риска аспирации пациентам может потребоваться употреблять пищу только определенной консистенции или пить сгущенные жидкости. Логопед может обучить людей специфической технике глотания (например, глотание во время прижимания подбородка к грудной клетке) для снижения риска попадания пищи и жидкости в легкие.