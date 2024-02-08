Аспирационная пневмония и химический пневмонит

Мельчайшие частицы полости рта нередко просачиваются или вдыхаются (аспирируются) в дыхательные пути. Эти частицы, как правило, удаляются из организма его нормальными защитными механизмами (например, кашлем), прежде чем успеют попасть в легкие и вызвать воспаление или инфекцию. Когда такие частицы не удаляются (из-за нарушения механизмов защиты или большого объема аспирированного материала), может развиться аспирационная пневмония.

Существует высокая вероятность того, что материал, вдыхаемый изо рта и горла, содержит бактерии, которые могут вызвать бактериальную пневмонию. Материал, аспирированный из желудка, как правило, очень кислый, и может вызывать тяжелое поражение легких вплоть до развития инфекции.

К лицам, находящимся в группе особого риска аспирационной пневмонии, относятся люди:

у пациентов пожилого возраста;

ослабленные;

имеющие трудности с глотанием (могут возникнуть из-за инсульта);

находящиеся под влиянием алкоголя или других веществ;

находящиеся без сознания вследствие анестезии, применения седативных препаратов или заболевания;

у которых в настоящий момент имеет место рвота;

перенесшие стоматологические процедуры, процедуры, затрагивающие дыхательную или пищеварительную систему;

страдающие гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

Симптомы аспирационной пневмонии не появляются, как минимум, в течение одного или двух дней. Наиболее распространенным симптомом является

Кашель

При кашле выделяется мокрота (вязкая слизь или слизь с измененным цветом). Иногда мокрота начинает дурно пахнуть.

Другими симптомами аспирационной пневмонии являются:

лихорадка

одышка (диспноэ);

неприятные ощущения в грудной клетке.

Обычно врачи ставят диагноз аспирационной пневмонии на основании обнаруженных признаков или симптомов у людей с любым из описанных выше факторов риска.

Диагноз пневмонии подтверждается рентгенологическим исследованием органов грудной клетки. Если рентгенологическое исследование показывает наличие аномалий в некоторых отделах легких, например, в нижних отделах (обычное местонахождение аспирированного материала), наиболее вероятной причиной является аспирация.

Лечение аспирационной пневмонии требует применения антибиотиков. Могут применяться многие антибиотики, в том числе клиндамицин, амоксициллин/клавуланат, ампициллин/сульбактам и имипенем. Пациентам также может потребоваться поддерживающая терапия, например, оксигенотерапия или временная искусственная вентиляция легких с помощью дыхательного аппарата.

Людям с заболеваниями, повышающими риск аспирации, врачи могут отменить успокоительные лекарственные препараты или снизить их дозу. Слегка приподняв изголовье кровати, можно предотвратить попадание пищи, жидкости или кислоты из желудка вверх в горло, а затем в легкие. Также риск аспирации можно снизить за счет употребления продуктов определенной текстуры или загущенных жидкостей. Логопед может обучить человека специфической технике глотания (например, глотание во время прижимания подбородка к грудной клетке) для дополнительного снижения риска аспирации.