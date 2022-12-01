В дыхательном горле (трахее), горле (глотке) и в голосовом аппарате (гортани) могут возникать опухоли, которые либо прорастают в структуры, либо сдавливают их, перекрывая дыхание. В эти участки могут также распространяться (метастазировать) опухоли из других частей тела.
Опухоли в трахее возникают редко. Часто они являются злокачественными и обнаруживаются в стадии местного распространения (распространились на окружающую ткань или на лимфатические узлы).
Наиболее распространенные злокачественные опухоли трахеи включают плоскоклеточную карциному, аденокистозную карциному, карциноидные опухоли и мукоэпидермоидные карциномы.
Наиболее распространенной доброкачественной опухолью дыхательных путей является плоскоклеточная папиллома, хотя также могут встречаться другие доброкачественные заболевания.
Симптомы опухолей дыхательных путей
К симптомам опухолей дыхательных путей относятся:
одышка (диспноэ);
кашель;
кровохарканье (гемоптизис);
свистящие хрипы или другие аномальные дыхательные шумы.
Также могут присутствовать затрудненное глотание и осиплость голоса.
Диагностика опухолей дыхательных путей
бронхоскопия;
Врачи могут рассматривать наличие опухоли дыхательных путей, если симптомы развиваются постепенно и стандартные методы лечения неэффективны, например, если в результате применения препаратов для лечения астмы не уменьшаются свистящие хрипы. При подозрении на опухоль дыхательных путей врачи проводят бронхоскопию. Бронхоскопия может устранить закупорку дыхательных путей и позволить взять образцы для постановки диагноза.
Если обнаружен рак, проводят более обширные обследования для определения его стадии.
Лечение опухолей дыхательных путей
Хирургическое вмешательство
Лучевая терапия
методы уменьшения обструкции.
Если возможно, некоторые типы опухолей дыхательных путей следует удалять хирургическим путем. В других случаях рекомендуется применение лучевой терапии самостоятельно либо в сочетании с химиотерапией или таргетной терапией.
Если проведение хирургического вмешательства невозможно, для удаления некоторых опухолей могут использоваться определенные менее инвазивные процедуры. Вариантами устранения закупорки дыхательных путей опухолью являются лазерное выпаривание, фотодинамическая терапия, криотерапия и эндобронхиальная брахитерапия. Если опухоль сдавливает трахею, врачи могут вводить стент, удерживающий трахею открытой, или использовать лучевую терапию для уменьшения размера опухоли.
Прогноз при опухолях дыхательных путей
Прогноз зависит от типа рака. Злокачественные новообразования, которые распространяются на лимфатические узлы шеи или грудной клетки, или прорастают в окружающие структуры, имеют тенденцию к более плохому прогнозу.
Дополнительная информация
Приведенные ниже ресурсы на английском языке предоставляют информацию и поддержку пациентам и лицам, осуществляющим уход за ними. СПРАВОЧНИК не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Общая информация обо всех типах рака, включая профилактику, диагностику, лечение и информацию для людей с онкологическими заболеваниями и лиц, осуществляющих уход за ними
Американское общество по борьбе с онкологическими заболеваниями (American Cancer Society): Рак легкого: Более конкретная информация от ACS о раке легкого, включая его виды, скрининг и лечение
Американская ассоциация по легочным заболеваниям (American Lung Association): Общая информация о всех типах заболеваний легких, включая рак легкого и отказ от курения
Американская ассоциация по легочным заболеваниям (American Lung Association): Рак легкого: Более конкретная информация от ALA о раке легкого, включая то, что следует делать после того, как был поставлен диагноз рака легкого
Организация CancerCare: Общая информация обо всех типах рака, включая ресурсы по психологическому консультированию и группам поддержки
Организация CancerCare: Рак легкого: Более конкретная информация от организации Cancer Care для людей, страдающих раком легкого, включая службы поддержки и ссылки на дополнительные ресурсы
Национальный институт рака (National Cancer Institute): Государственный ресурс США по онкологическим заболеваниям, включая обновленную информацию об исследованиях и информацию о клинических исследованиях
Национальный институт рака (National Cancer Institute): Рак легкого: Более конкретная информация от NCI о раке легкого, особенно о достижениях в лечении и последних результатах исследований
Национальная коалиция помощи тем, кто стремится пережить рак (National Coalition for Cancer Survivorship): Выступает за высококачественное обслуживание всех людей с онкологическими заболеваниями