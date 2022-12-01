В дыхательном горле (трахее), горле (глотке) и в голосовом аппарате (гортани) могут возникать опухоли, которые либо прорастают в структуры, либо сдавливают их, перекрывая дыхание. В эти участки могут также распространяться (метастазировать) опухоли из других частей тела.

Опухоли в трахее возникают редко. Часто они являются злокачественными и обнаруживаются в стадии местного распространения (распространились на окружающую ткань или на лимфатические узлы).

Наиболее распространенные злокачественные опухоли трахеи включают плоскоклеточную карциному, аденокистозную карциному, карциноидные опухоли и мукоэпидермоидные карциномы.

Наиболее распространенной доброкачественной опухолью дыхательных путей является плоскоклеточная папиллома, хотя также могут встречаться другие доброкачественные заболевания.

Симптомы опухолей дыхательных путей К симптомам опухолей дыхательных путей относятся: одышка (диспноэ);

кашель;

кровохарканье (гемоптизис);

свистящие хрипы или другие аномальные дыхательные шумы. Также могут присутствовать затрудненное глотание и осиплость голоса.

Диагностика опухолей дыхательных путей бронхоскопия; Врачи могут рассматривать наличие опухоли дыхательных путей, если симптомы развиваются постепенно и стандартные методы лечения неэффективны, например, если в результате применения препаратов для лечения астмы не уменьшаются свистящие хрипы. При подозрении на опухоль дыхательных путей врачи проводят бронхоскопию. Бронхоскопия может устранить закупорку дыхательных путей и позволить взять образцы для постановки диагноза. Если обнаружен рак, проводят более обширные обследования для определения его стадии.

Лечение опухолей дыхательных путей Хирургическое вмешательство

Лучевая терапия

методы уменьшения обструкции. Если возможно, некоторые типы опухолей дыхательных путей следует удалять хирургическим путем. В других случаях рекомендуется применение лучевой терапии самостоятельно либо в сочетании с химиотерапией или таргетной терапией. Если проведение хирургического вмешательства невозможно, для удаления некоторых опухолей могут использоваться определенные менее инвазивные процедуры. Вариантами устранения закупорки дыхательных путей опухолью являются лазерное выпаривание, фотодинамическая терапия, криотерапия и эндобронхиальная брахитерапия. Если опухоль сдавливает трахею, врачи могут вводить стент, удерживающий трахею открытой, или использовать лучевую терапию для уменьшения размера опухоли.