Общие сведения об опухолях легких

Доброкачественные опухоли легких можно разделить на две следующие группы:

Опухоли, которые возникают в трахее или бронхах: гамартомы (наиболее распространенный тип доброкачественной опухоли легких), цистаденомы бронхов, которые развиваются в главных или малых бронхах, миобластомы и папилломы.

Опухоли, которые возникают в ткани легкого: фибромы, гамартомы, лейомиомы, липомы, нейрофибромы, шванномы и фиброзные гемангиомы.

Доброкачественные опухоли можно идентифицировать на основе видов клеток, из которых состоит опухоль (например, гладкомышечные, жировые или нервные клетки). Гамартомы уникальны тем, что они состоят из дезорганизованных фрагментов зрелых тканей, таких как хрящевая, жировая и мышечная.

Причиной некоторых доброкачественных новообразований в легких является не новое разрастание клеток легкого (новообразование), а воспаление вследствие инфекции или иммунного заболевания, например, саркоидоза.

Симптомы доброкачественных опухолей часто ограничиваются свистящими хрипами, кашлем или одышкой, особенно если они сдавливают или блокируют дыхательные пути либо увеличиваются.

Чаще всего врачи неожиданно диагностируют доброкачественную опухоль легкого при проведении рентгенологического исследования органов грудной клетки или другого визуализирующего обследования с иной целью.

Лечение большинства доброкачественных опухолей не проводят, но некоторые могут требовать хирургического удаления, чтобы предотвратить перекрытие дыхательных путей.