Эозинофильная пневмония включает группу заболеваний легких, при которых в легких и, как правило, в крови появляется повышенное количество эозинофилов (разновидность лейкоцитов).
Некоторые заболевания, лекарственные препараты, химические вещества, грибки и паразиты могут привести к скоплению эозинофилов в легких.
У больных могут появиться кашель, свистящие хрипы или одышка, а у некоторых возникает дыхательная недостаточность.
Для выявления заболевания и определения его причины, особенно при подозрении на паразитарную этиологию заболевания, врачи назначают рентгенографию органов грудной клетки и лабораторные анализы.
Обычно назначают кортикостероидные препараты.
(См. также Общие сведения об интерстициальных заболеваниях легких).
Эозинофилы — это тип лейкоцитов которые участвуют в иммунном ответе легких. Количество эозинофилов увеличивается при многих воспалительных и аллергических реакциях, в том числе при бронхиальной астме, которая часто сопутствует определенным видам эозинофильной пневмонии. Эозинофильная пневмония отличается от типичных пневмоний отсутствием данных об инфицированности мельчайших воздухоносных мешочков легких (альвеол) бактериями, вирусами или грибками. Однако альвеолы, а часто и дыхательные пути, действительно заполняются эозинофилами. При развитии бронхиальной астмы даже стенки кровеносных сосудов могут заполняться эозинофилами, и суженные дыхательные пути могут закупориваться накопленным секретом (слизью).
Синдром Леффлера
Синдром Леффлера (одна из форм эозинофильной пневмонии) может сопровождаться отсутствием симптомов или легкими симптомами со стороны дыхательной системы. Для постановки диагноза необходимо проведение рентгенологических исследований органов грудной клетки и анализов крови для выявления повышенных уровней эозинофилов в крови. Синдром Леффлера часто является следствием инвазии любого из нескольких видов нематод (круглых червей), чаще всего человеческих аскарид (Ascaris lumbricoides), однако примерно у трети людей причину установить не удается. Болезнь обычно разрешается в течение 1 месяца. Для уменьшения интенсивности симптомов и выраженности воспаления врачи также могут назначить кортикостероиды.
Причины эозинофильной пневмонии
Точная причина накопления эозинофилов в легких изучена не очень хорошо, но оно может оказаться одной из разновидностей аллергической реакции. Часто невозможно определить вещество, которое вызывает аллергическую реакцию. Однако существует несколько известных причин эозинофильной пневмонии, включая
табачный дым;
Некоторые лекарственные препараты (например, пенициллин, аминосалициловая кислота, карбамазепин, L-триптофан, напроксен, изониазид, нитрофурантоин, фенитоин, хлорпропамид и сульфаниламиды [такие как сульфаметоксазол/триметоприм])
Химические испарения (например, кокаин или никель, вдыхаемые в виде пара)
Грибки (как правило Aspergillus fumigatus)
Паразиты (в особенности круглые черви, включая нематоды)
Системные заболевания (например, эозинофильный гранулематоз с полиангиитом)
Симптомы эозинофильной пневмонии
Симптомы могут быть легкими или опасными для жизни, а также острыми или хроническими.
Острая эозинофильная пневмония прогрессирует быстро. Она может вызывать повышение температуры, боль в груди, которая усиливается при глубоким дыхании, одышку, кашель и чувство общего недомогания. Уровень кислорода в крови может резко снизиться, и при отсутствии лечения острая эозинофильная пневмония в течение нескольких часов или дней может перейти в острую дыхательную недостаточность.
Синдром Леффлера может не вызывать симптомов или вызывать только легкие симптомы со стороны дыхательной системы. У больного может отмечаться кашель, свистящие хрипы и одышка, но он, как правило, быстро выздоравливает.
Хроническая эозинофильная пневмония, медленно прогрессирующая в течение дней или недель, является отдельным заболеванием, которое также может протекать тяжело. Это заболевание имеет обыкновение стихать и рецидивировать само по себе на протяжении нескольких недель или месяцев. При отсутствии лечения заболевания может развиться опасная для жизни одышка.
Диагностика эозинофильной пневмонии
Рентгенологическое исследование и компьютерная томография органов грудной клетки;
бронхоскопия;
анализы крови для измерения количества эозинофилов.
Когда врачи подозревают наличие эозинофильной пневмонии, они сначала проводят рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
При острой эозинофильной пневмонии в результатах рентгенологического исследования органов грудной клетки выявляют патологические изменения, но аналогичные патологические изменения могут наблюдаться и при других заболеваниях.
При постановке диагноза хронической эозинофильной пневмонии может помочь рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Часто для постановки диагноза более эффективна компьютерная томография (КТ), особенно при острой и хронической эозинофильной пневмонии.
В крови измеряют количество эозинофилов. При острой эозинофильной пневмонии количество эозинофилов в крови может быть нормальным. При хронической эозинофильной пневмонии в анализах определяют большое количество эозинофилов в крови, иногда превышающее нормальные значения в 10–15 раз.
При микроскопическом исследовании клеток промывных вод альвеол, полученных во время бронхоскопии, в большинстве случаев отмечаются скопления эозинофилов. Чтобы обнаружить инфекцию грибками или паразитами, могут быть проведены другие лабораторные анализы. Эти анализы могут включать микроскопическое исследование образцов кала для выявления глистов и других паразитов.
Лечение эозинофильной пневмонии
Кортикостероиды
Эозинофильная пневмония может протекать легко, и у пациентов с этим заболеванием улучшение может наступать и без лечения.
При острой эозинофильной пневмонии, как правило, необходимо применение кортикостероидов, таких как преднизон.
При хронической эозинофильной пневмонии может потребоваться лечение преднизоном в течение многих месяцев или даже лет.
Если у пациента появляются свистящие хрипы, применяют те же самые препараты, что и для лечения астмы. Если заболевание вызвано глистами или другими паразитами, пациент получает лечение соответствующими лекарственными препаратами. Как правило, отменяют лекарственные препараты, которые могут быть причиной возникновения заболевания.