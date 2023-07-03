Симптомы могут быть легкими или опасными для жизни, а также острыми или хроническими.

Острая эозинофильная пневмония прогрессирует быстро. Она может вызывать повышение температуры, боль в груди, которая усиливается при глубоким дыхании, одышку, кашель и чувство общего недомогания. Уровень кислорода в крови может резко снизиться, и при отсутствии лечения острая эозинофильная пневмония в течение нескольких часов или дней может перейти в острую дыхательную недостаточность.

Синдром Леффлера может не вызывать симптомов или вызывать только легкие симптомы со стороны дыхательной системы. У больного может отмечаться кашель, свистящие хрипы и одышка, но он, как правило, быстро выздоравливает.

Хроническая эозинофильная пневмония, медленно прогрессирующая в течение дней или недель, является отдельным заболеванием, которое также может протекать тяжело. Это заболевание имеет обыкновение стихать и рецидивировать само по себе на протяжении нескольких недель или месяцев. При отсутствии лечения заболевания может развиться опасная для жизни одышка.