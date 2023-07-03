Острая интерстициальная пневмония является идиопатической интерстициальной пневмонией, которая развивается внезапно и является тяжелым заболеванием.

(См. также Общие сведения об идиопатических интерстициальных пневмониях).

При острой интерстициальной пневмонии возникает тот же тип симптомов, что и при остром респираторном дистресс-синдроме. Как правило, она поражает здоровых мужчин и женщин обычно в возрасте старше 40 лет.

Повышение температуры, кашель и затрудненное дыхание развиваются в течение от 1 до 2 недель, обычно прогрессируя до острой дыхательной недостаточности.

Диагноз считается подтвержденным, когда исключены другие причины острого поражения легких и обнаружены непротиворечивые данные при компьютерной томографии (КТ) и биопсии легких (если она проводилась).

Лечение направлено не поддержание жизни человека до прекращения расстройства. Искусственная вентиляция легких необходима при наличии дыхательной недостаточности. Обычно используют кортикостероиды, однако не ясно, являются ли они эффективными.

Более 50 % пораженных людей умирает в течение 6 месяцев, как правило, от дыхательной недостаточности. У выживших людей со временем функция легких обычно улучшается. Однако болезнь может рецидивировать.