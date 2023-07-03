Неспецифическая интерстициальная пневмония является идиопатической интерстициальной пневмонией, которая возникает в основном у женщин, некурящих людей и людей моложе 50 лет.

(См. также Общие сведения об идиопатических интерстициальных пневмониях).

Большинство людей с неспецифической интерстициальной пневмонией — женщины в возрасте 40–50 лет. У большинства людей неизвестны причины заболевания или фактор риска. Однако подобный процесс может развиваться у людей с системными ревматическими заболеваниями (особенно с системным склерозом, полимиозитом или дерматомиозитом), при некоторых формах болезни легких, вызванной применением лекарственных препаратов, и у людей с аллергическим пневмонитом.

Сухой кашель и одышка развиваются в течение месяцев и лет. Может отмечаться субфебрильная температура и ощущение заболевания (недомогание), однако высокая температура, потеря массы тела и другие общие симптомы заболевания являются необычными.

Диагностика неспецифической интерстициальной пневмонии Компьютерная томография органов грудной клетки

биопсия легкого. Как и в случае других идиопатических интерстициальных пневмоний, проводят рентгенологическое исследование и компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки. Исследование функции внешнего дыхания обычно показывает, что объем воздуха, который могут удерживать легкие, ниже нормы. Количество кислорода в крови часто низкое в покое и еще ниже при нагрузке. Врачи иногда проводят бронхоскопию и промывают сегменты легких водно-солевым раствором, а затем собирают смывы (бронхоальвеолярный лаваж) для исследования. Более чем у половины людей количество лимфоцитов (тип лейкоцитов) в лаваже выше нормы. Для подтверждения диагноза часто требуется биопсия легкого.