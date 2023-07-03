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Неспецифическая интерстициальная пневмония

Авторы:Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Неспецифическая интерстициальная пневмония является идиопатической интерстициальной пневмонией, которая возникает в основном у женщин, некурящих людей и людей моложе 50 лет.

(См. также Общие сведения об идиопатических интерстициальных пневмониях).

Большинство людей с неспецифической интерстициальной пневмонией — женщины в возрасте 40–50 лет. У большинства людей неизвестны причины заболевания или фактор риска. Однако подобный процесс может развиваться у людей с системными ревматическими заболеваниями (особенно с системным склерозом, полимиозитом или дерматомиозитом), при некоторых формах болезни легких, вызванной применением лекарственных препаратов, и у людей с аллергическим пневмонитом.

Сухой кашель и одышка развиваются в течение месяцев и лет. Может отмечаться субфебрильная температура и ощущение заболевания (недомогание), однако высокая температура, потеря массы тела и другие общие симптомы заболевания являются необычными.

Диагностика неспецифической интерстициальной пневмонии

  • Компьютерная томография органов грудной клетки

  • биопсия легкого.

Как и в случае других идиопатических интерстициальных пневмоний, проводят рентгенологическое исследование и компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки. Исследование функции внешнего дыхания обычно показывает, что объем воздуха, который могут удерживать легкие, ниже нормы. Количество кислорода в крови часто низкое в покое и еще ниже при нагрузке.

Врачи иногда проводят бронхоскопию и промывают сегменты легких водно-солевым раствором, а затем собирают смывы (бронхоальвеолярный лаваж) для исследования. Более чем у половины людей количество лимфоцитов (тип лейкоцитов) в лаваже выше нормы.

Для подтверждения диагноза часто требуется биопсия легкого.

Лечение неспецифической интерстициальной пневмонии

  • Кортикостероиды и иммунодепрессанты

Как правило, эффективно применение кортикостероидов, иногда в сочетании с иммунодепрессантами. Выживаемость варьируется в зависимости от тяжести заболевания. У людей с легкой формой заболевания выживаемость часто составляет минимум 10 лет после постановки диагноза. Тем не менее, у людей с более тяжелой формой заболевания выживаемость снижается.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.