Легочный альвеолярный протеиноз

Компьютерная томография органов грудной клетки

бронхоальвеолярный лаваж.

Врачи проводят различные исследования, в том числе рентгенологическое исследование органов грудной клетки и компьютерную томографию (КТ) органов грудной клетки, а также другие исследования, чтобы определить функцию легких. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки показывает наличие закупорки альвеол. Компьютерная томография (КТ) выявляет эту закупорку и другие изменения, которые свидетельствуют о легочном альвеолярном протеинозе.

Исследование функции внешнего дыхания выявляет, что объем воздуха, который могут удерживать легкие, аномально мал. Пробы показывают, что уровень кислорода в крови низкий, сначала только во время физических усилий, но позднее даже в состоянии покоя. Выведение углекислого газа из легких может быть нарушено.

Результаты анализа крови могут показать отклонения, возникающие при легочном альвеолярном протеинозе, а также при других заболеваниях. Например, уровни некоторых веществ (например, лактатдегидрогеназы, содержание эритроцитов, сывороточных белков-сурфактантов и гамма-глобулина) часто повышены. Для подтверждения диагноза аутоиммунной формы легочного альвеолярного протеиноза также могут проводиться анализы на антитела к гранулоцитарному макрофагальному колониестимулющему фактору (ГМ-КСФ).

Чтобы поставить окончательный диагноз легочного альвеолярного протеиноза, врачи изучают образец жидкости из альвеол. Чтобы получить образец, врачи используют бронхоскоп для промывания сегментов легких водно-солевым раствором, а затем собирают смыв (бронхоальвеолярный лаваж). Смывы часто непрозрачные или молочного цвета, так как жидкость богата белком и жирами. Иногда врачи получают образец ткани легкого для микроскопического исследования (биопсия легкого) во время бронхоскопии. Иногда требуется больший образец ткани, который получают хирургическим путем.