Легочной гистиоцитоз из клеток Лангерганса — это заболевание, при котором клетки, называемые «гистиоцитами» и «эозинофилами» (разновидности лейкоцитов), размножаются в легких, часто вызывая рубцевание.

Пациенты могут не отмечать симптомов либо могут отмечать кашель и затрудненное дыхание.

Для постановки диагноза требуется компьютерная томография и иногда анализ образца легочной ткани (биопсия).

Неизвестно, какие методы лечения помогают и помогают ли вообще, но может помочь отказ от курения.

(См. также Общие сведения об идиопатических интерстициальных пневмониях).

Гистиоцитоз из клеток Лангерганса может поражать и другие органы (например, гипофиз, кости и лимфатические узлы), а также легкие. Причина неизвестна, и расстройство встречается редко. Оно возникает почти исключительно у представителей евпропеоидной расы в возрасте от 20 до 40 лет, которые курят сигареты.

Легочной гистиоцитоз из клеток Лангерганса начинается с инфильтрации легких гистиоцитами, представляющими собой клетки, удаляющие инородные материалы, и в меньшей степени эозинофилами — клетками, обычно вовлеченными в аллергические реакции.

Симптомы легочного гистиоцитоза из клеток Лангерганса Около 15 % людей не отмечают симптомов, и расстройство впервые распознается при проведении визуализирующего исследования грудной клетки по другой причине. У остальных развивается кашель, одышка, лихорадка, боль в груди, которая усиливается при глубоком дыхании, утомляемость и потеря веса. Пневмоторакс (спавшееся легкое) является частым осложнением из-за разрыва кисты легкого и может быть причиной появления первых симптомов. Рубцевание делает легкие менее эластичными и ухудшает их способность переносить кислород в кровь и из нее. У некоторых людей развивается кашель с кровью (кровохарканье). У некоторых людей имеются боли в некоторых частях кости или патологический перелом кости (перелом, который происходит в результате лишь незначительной травмы из-за того, что кость была истончена заболеванием). Когда гистиоциты также поражают гипофиз в головном мозге, у небольшого количества людей развивается дефицит аргинин-вазопрессина (ранее — центральный несахарный диабет). У человека вырабатывается чрезмерное количество разбавленной мочи. У людей с дефицитом аргинин-вазопрессина прогноз, вероятно, хуже, чем у людей без дефицита.

Диагностика легочного гистиоцитоза из клеток Лангерганса Компьютерная томография органов грудной клетки Рентгенологические исследования грудной клетки выявляют узелки, небольшие тонкостенные кисты легкого и другие изменения, характерные для легочного гистиоцитоза из клеток Лангерганса. Компьютерная томография (КТ) может показать эти изменения достаточно подробно, чтобы поставить диагноз. Исследование функции внешнего дыхания показывает, что объем воздуха, который могут удерживать легкие, ниже нормы. Если по результатам компьютерной томографии (КТ) диагноз не установлен, требуется биопсия легкого. На рентгенограммах костей можно увидеть, что они также поражены.