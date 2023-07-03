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Криптогенная организующаяся пневмония

(организующаяся пневмония при облитерирующем бронхиолите)

Авторы:Joyce Lee, MD, MAS, University of Colorado School of Medicine
Проверено/пересмотрено июл. 2023
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Криптогенная организующаяся пневмония — это быстро развивающаяся идиопатическая интерстициальная пневмония, которая характеризуется воспалением и рубцеванием легких, что вызывает обструкцию мелких дыхательных путей (бронхиол) и воздухоносных мешочков легких (альвеол).

(См. также Общие сведения об идиопатических интерстициальных пневмониях).

Заболевание обычно начинается в возрасте от 40 до 60 лет и поражает мужчин и женщин в равной степени. Курение, по-видимому, не увеличивает риск развития криптогенной организующейся пневмонии.

Почти 75 % людей отмечают прогрессивно усиливающиеся кашель и одышку при физической нагрузке, обычно на протяжении менее 2 месяцев, прежде чем обратиться к врачу. Гриппоподобное заболевание с кашлем, лихорадкой, ощущением заболевания (недомогание), усталостью и потерей веса предвещает начало примерно у 50 % людей.

Диагностика криптогенной организующейся пневмонии

  • Компьютерная томография органов грудной клетки

  • иногда биопсия легкого.

В результатах стандартных лабораторных анализов врачи не обнаруживают каких-либо специфических аномалий. Во время физикального обследования при прослушивании врачами легких с помощью стетоскопа они часто слышат потрескивающие звуки и иногда пищащие звуки во время вдоха. Исследование функции внешнего дыхания обычно показывает, что объем воздуха, который могут удерживать легкие, ниже нормы. Количество кислорода в крови часто низкое, когда человека находится в покое, и еще ниже при нагрузке.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки может помочь врачам в постановке диагноза, но он часто не является окончательным. Может быть проведена компьютерная томография (КТ), и иногда результаты являются достаточно типичными, чтобы позволить врачам поставить диагноз, не назначая дополнительных исследований.

В других случаях для подтверждения диагноза врачи проводят биопсию легких с использованием бронхоскопа. Часто требуется больший образец ткани, который получают хирургическим путем.

Лечение криптогенной организующейся пневмонии

  • Кортикостероиды

При лечении кортикостероидами большинство людей быстро выздоравливают. Тем не менее, симптомы могут позже рецидивировать, и часто необходимо длительное лечение. В случае рецидива заболевания повторное лечение кортикостероидами обычно является эффективным.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.