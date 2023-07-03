Криптогенная организующаяся пневмония — это быстро развивающаяся идиопатическая интерстициальная пневмония, которая характеризуется воспалением и рубцеванием легких, что вызывает обструкцию мелких дыхательных путей (бронхиол) и воздухоносных мешочков легких (альвеол).
(См. также Общие сведения об идиопатических интерстициальных пневмониях).
Заболевание обычно начинается в возрасте от 40 до 60 лет и поражает мужчин и женщин в равной степени. Курение, по-видимому, не увеличивает риск развития криптогенной организующейся пневмонии.
Почти 75 % людей отмечают прогрессивно усиливающиеся кашель и одышку при физической нагрузке, обычно на протяжении менее 2 месяцев, прежде чем обратиться к врачу. Гриппоподобное заболевание с кашлем, лихорадкой, ощущением заболевания (недомогание), усталостью и потерей веса предвещает начало примерно у 50 % людей.
Диагностика криптогенной организующейся пневмонии
Компьютерная томография органов грудной клетки
иногда биопсия легкого.
В результатах стандартных лабораторных анализов врачи не обнаруживают каких-либо специфических аномалий. Во время физикального обследования при прослушивании врачами легких с помощью стетоскопа они часто слышат потрескивающие звуки и иногда пищащие звуки во время вдоха. Исследование функции внешнего дыхания обычно показывает, что объем воздуха, который могут удерживать легкие, ниже нормы. Количество кислорода в крови часто низкое, когда человека находится в покое, и еще ниже при нагрузке.
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки может помочь врачам в постановке диагноза, но он часто не является окончательным. Может быть проведена компьютерная томография (КТ), и иногда результаты являются достаточно типичными, чтобы позволить врачам поставить диагноз, не назначая дополнительных исследований.
В других случаях для подтверждения диагноза врачи проводят биопсию легких с использованием бронхоскопа. Часто требуется больший образец ткани, который получают хирургическим путем.
Лечение криптогенной организующейся пневмонии
Кортикостероиды
При лечении кортикостероидами большинство людей быстро выздоравливают. Тем не менее, симптомы могут позже рецидивировать, и часто необходимо длительное лечение. В случае рецидива заболевания повторное лечение кортикостероидами обычно является эффективным.