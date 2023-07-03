Криптогенная организующаяся пневмония

Компьютерная томография органов грудной клетки

иногда биопсия легкого.

В результатах стандартных лабораторных анализов врачи не обнаруживают каких-либо специфических аномалий. Во время физикального обследования при прослушивании врачами легких с помощью стетоскопа они часто слышат потрескивающие звуки и иногда пищащие звуки во время вдоха. Исследование функции внешнего дыхания обычно показывает, что объем воздуха, который могут удерживать легкие, ниже нормы. Количество кислорода в крови часто низкое, когда человека находится в покое, и еще ниже при нагрузке.

Рентгенологическое исследование органов грудной клетки может помочь врачам в постановке диагноза, но он часто не является окончательным. Может быть проведена компьютерная томография (КТ), и иногда результаты являются достаточно типичными, чтобы позволить врачам поставить диагноз, не назначая дополнительных исследований.

В других случаях для подтверждения диагноза врачи проводят биопсию легких с использованием бронхоскопа. Часто требуется больший образец ткани, который получают хирургическим путем.