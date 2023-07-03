Интерстициальное заболевание легких, связанное с респираторным бронхиолитом, и десквамативная интерстициальная пневмония — это редкие заболевания, которые вызывают хроническое воспаление легких и развиваются в основном у активных или бывших курильщиков.

(См. также Общие сведения об идиопатических интерстициальных пневмониях).

Интерстициальное заболевание легких, связанное с респираторным бронхиолитом, и десквамативная интерстициальная пневмония представляют собой типы идиопатической интерстициальной пневмонии. Они имеют много общих черт, поэтому некоторые эксперты считают, что они могут быть частью одного и того же заболевания. Однако десквамативная интерстициальная пневмония зачастую протекает более тяжело. Оба заболевания поражают главным образом курильщиков в возрасте от 30 до 50 лет. Мужчины страдают чаще, чем женщины (соотношение почти 2:1).

У некоторых людей возникает кашель. У большинства больных развивается одышка даже при минимальной физической нагрузке.

Диагностика Компьютерная томография органов грудной клетки У людей с любым из этих заболеваний рентгенологическое исследование органов грудной клетки показывает менее серьезные изменения, чем при идиопатическом легочном фиброзе, и может не выявить каких-либо изменений у некоторых людей. Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки также показывает изменения в легких. Исследование функции внешнего дыхания показывает снижение количества воздуха, содержащегося в легких. Количество кислорода в образце крови является низким. Для подтверждения диагноза часто требуется биопсия легкого.