Интерстициальное заболевание легких, связанное с респираторным бронхиолитом, и десквамативная интерстициальная пневмония — это редкие заболевания, которые вызывают хроническое воспаление легких и развиваются в основном у активных или бывших курильщиков.
(См. также Общие сведения об идиопатических интерстициальных пневмониях).
Интерстициальное заболевание легких, связанное с респираторным бронхиолитом, и десквамативная интерстициальная пневмония представляют собой типы идиопатической интерстициальной пневмонии. Они имеют много общих черт, поэтому некоторые эксперты считают, что они могут быть частью одного и того же заболевания. Однако десквамативная интерстициальная пневмония зачастую протекает более тяжело. Оба заболевания поражают главным образом курильщиков в возрасте от 30 до 50 лет. Мужчины страдают чаще, чем женщины (соотношение почти 2:1).
У некоторых людей возникает кашель. У большинства больных развивается одышка даже при минимальной физической нагрузке.
Диагностика
Компьютерная томография органов грудной клетки
У людей с любым из этих заболеваний рентгенологическое исследование органов грудной клетки показывает менее серьезные изменения, чем при идиопатическом легочном фиброзе, и может не выявить каких-либо изменений у некоторых людей. Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки также показывает изменения в легких. Исследование функции внешнего дыхания показывает снижение количества воздуха, содержащегося в легких. Количество кислорода в образце крови является низким.
Для подтверждения диагноза часто требуется биопсия легкого.
Лечение
Отказ от курения
Хотя врачи не всегда могут спрогнозировать, как заболевание будет прогрессировать с течением времени, прогноз обоих заболеваний благоприятный, если больные бросают курить.
Основным методом лечения является отказ от курения. Некоторые врачи назначают кортикостероиды или иммунодепрессанты (например, азатиоприн или циклофосфамид), поскольку они могут быть эффективными при других интерстициальных заболеваниях легких, но их эффективность при этих заболеваниях неизвестна.