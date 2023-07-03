Заболевание легких, вызванное применением лекарственных препаратов — это не одиночное заболевание. Множество лекарственных препаратов могут вызывать проблемы со стороны легких у людей, у которых другие заболевания легких отсутствуют. Тип проблемы зависит от применяемого лекарственного препарата, но считается, что многие лекарственные препараты вызывают реакцию аллергического характера. Обычно болезнь протекает тяжелее у пожилых людей. Если болезнь вызвана не реакцией аллергического характера, ее интенсивность и степень тяжести иногда связаны с величиной дозы лекарственного препарата и продолжительностью применения препарата.

В зависимости от лекарственного препарата, у людей возникают кашель, свистящие хрипы, одышка или другие симптомы со стороны легких. Симптомы могут развиваться:

медленно, в течение нескольких недель или месяцев;

внезапно и становиться тяжелыми.

Диагностика и лечение аналогичны: отмена лекарственного препарата и наблюдение за тем, уменьшается ли у человека степень тяжести симптомов.

Перед тем, как больные начинают принимать лекарственные препараты, способные вызывать поражение легких, врачи могут провести исследование функции внешнего дыхания, однако польза такого обследования для прогнозирования или раннего обнаружения заболевания легких, вызванного применением лекарственных препаратов, неизвестна.

(См. также Общие сведения об интерстициальных заболеваниях легких).