Фиброз и кальцификация плевры — это состояние, при котором плевра (тонкая, прозрачная, двухслойная мембрана, которая покрывает легкие) утолщается и становится более жесткой, что происходит в результате воспаления плевры или воздействия асбеста.

Воспаление или воздействие асбеста может привести к тому, что плевра становится утолщенной и жесткой.

У людей симптомы могут отсутствовать, или, в случае поражения большого участка плевры, у них может отмечаться затрудненное дыхание.

Диагноз ставят на основании данных рентгенологического исследования и, в некоторых случаях, компьютерной томографии органов грудной клетки.

Иногда требуется хирургическое вмешательство по удалению плевры.

(См. также Общие сведения о заболеваниях плевры и средостения).

Обычно плевра очень тонкая и гибкая, но иногда они становится утолщенной (развивается фиброз) в результате

Воспаление

Воздействия асбеста (обусловленное асбестом заболевание плевры)

Иногда поражается только небольшой участок плевры. В других случаях поражаются большие участки плевры. В фиброзно-измененной плевре также может развиться кальцификация (накопление в ткани кальция).

Поствоспалительный фиброз плевры Воспаление плевры приводит к тому, что тонкая мембрана плевры замещается утолщенной фиброзной тканью. В большинстве случаев утолщение почти полностью исчезает сразу после того, как проходит воспаление. У некоторых людей остается минимальное утолщение плевры, которое обычно не проявляется симптомами и не приводит к нарушению функции легких. Изредка одно из легких постепенно зарастает утолщенным фиброзным слоем плевры, что ограничивает его способность расширяться и принимать кислород, нарушая тем самым функцию легких. Иногда кальцификация может развиваться в участках плевры, пораженных фиброзом.

Обусловленное асбестом заболевание плевры Воздействие асбеста может привести к фиброзу плевры, который поражает только небольшой участок, иногда с кальцификацией. Фиброз и кальцификация могут возникать спустя более 20 лет после воздействия асбеста.

Симптомы фиброза и кальцификации плевры Если поражен только небольшой участок легкого, у людей симптомы могут отсутствовать. Если поражен более обширный участок, у людей может отмечаться затрудненное дыхание, так как фиброз не дает легким расширяться.

Диагностика фиброза и кальцификации плевры рентгенологическое исследование органов грудной клетки; Для обнаружения фиброза и кальцификации плевры проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки. В некоторых случаях также необходимо проведение компьютерной томографии (КТ).