Пневмоторакс — частичное или полное спадение легкого вследствие наличия воздуха между двумя слоями плевры (тонкой, прозрачной, двухслойной мембраны, покрывающей легкие и выстилающей изнутри грудную стенку).

Симптомы включают затрудненное дыхание и боль в груди.

Диагноз ставится на основании результатов рентгенологического исследования или ультразвукового исследования органов грудной клетки.

Лечение обычно включает отведение воздуха с помощью зонда, иногда тонкой гибкой трубки (катетера), введенного в грудную клетку.

(См. также Общие сведения о заболеваниях плевры и средостения).

Как правило, давление в плевральной полости ниже, чем в легких или вне грудной клетки. Если развивается перфорация, которая приводит к возникновению соединения между плевральной полостью и внутренней поверхностью легких или наружной частью грудной клетки, то воздух поступает в плевральную полость до тех пор, пока давление не сравняется или пока просвет не закроется. При наличии воздуха в плевральной полости легкое частично спадается. Иногда все или почти все легкое спадается, что приводит к тяжелой одышке.

Пневмоторакс Изображение

Первичный спонтанный пневмоторакс — это пневмоторакс, который возникает без всякой видимой причины у людей без диагностированного заболевания легких. Первичный спонтанный пневмоторакс обычно возникает при разрыве небольшого ослабленного участка легких (булла). Это чаще все происходит у высоких мужчин до 40 лет, особенно у курильщиков. В большинстве случаев больные полностью выздоравливают. Тем не менее, первичный спонтанный пневмоторакс повторяется почти у 50 % людей.

Вторичный спонтанный пневмоторакс возникает у людей с первопричинным заболеванием легких. Этот тип пневмоторакса чаще всего является результатом разрыва буллы у пожилых людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), но он также встречается у людей с другими заболеваниями легких, такими как кистозный фиброз, астма, легочной гистиоцитоз из клеток Лангерганса, саркоидоз, абсцесс легкого, туберкулез и пневмоцистная пневмония. Из-за наличия основного заболевания легких симптомы и исход в целом хуже при вторичном спонтанном пневмотораксе. Частота рецидивов сходна с таковой при первичном спонтанном пневмотораксе.

Катамениальный пневмоторакс — редкая форма вторичного спонтанного пневмоторакса. Он возникает на протяжении 48 часов от начала менструации у принимающих эстрогены женщин в пременопаузе и, иногда, в постменопаузе. Причиной является эндометриоз в грудной клетке, возможно вследствие попадания ткани слизистой оболочки матки (эндометрия) в легкие через отверстие в диафрагме или по венам (эндометриоз — это медицинский термин, который используется в случаях, когда ткань эндометрия появляется где-либо, помимо матки).

Пневмоторакс может также возникнуть после травмы или медицинской процедуры, которая вызывает поступление воздуха в плевральную полость (травматический пневмоторакс). Травматический пневмоторакс может развиться в результате медицинской процедуры, например, плевральной пункции, бронхоскопии или торакоскопия. Аппараты искусственной вентиляции легких могут привести к повреждению легких высоким давлением, что приводит к пневмотораксу, чаще всего у людей с ХОБЛ или тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом. Изменения давления в легких (которые происходят у дайверов [баротравма] и пилотов авиалиний) могут увеличить риск развития пневмоторакса.

Пневмоторакс 3D модель

Симптомы пневмоторакса Симптомы сильно варьируются в зависимости от количества воздуха, поступающего в плевральную полость, области легких, которая спадается, и функции легких у человека перед возникновением пневмоторакса. Они варьируются от отсутствия до одышки легкой степени тяжести или от боли в груди до тяжелой одышки, шока и опасной для жизни остановки сердца. Чаще всего резкая боль в груди и одышка, а иногда и сухой кашель начинаются внезапно. Боль также может ощущаться в плече, шее или животе. Симптомы, как правило, менее серьезные при медленно развивающемся пневмотораксе, чем при развивающемся быстро. За исключением случаев, когда пневмоторакс очень обширный или накапливается под давлением, вызывая спадение основных кровеносных сосудов в грудной клетке (напряженный пневмоторакс), симптомы обычно уменьшаются по мере того, как организм адаптируется к спадению легких, и легкие начинают медленно наполняться по мере того, как воздух всасывается из плевральной полости. Пневмоторакс Видео

Диагностика пневмоторакса Физикальное обследование

Рентгенологическое или ультразвуковое исследование органов грудной клетки Физикальное обследование обычно подтверждает диагноз при обширном пневмотораксе. Используя стетоскоп, врач может отметить, что одна часть груди не передает нормальные звуки дыхания и при постукивании (перкуссии) по грудной клетке она производит глухой, барабанный звук. В некоторых случаях воздух накапливается под кожей грудной клетки и создает потрескивание, которое можно почувствовать и услышать, если дотронуться до грудной клетки. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки показывает воздушный карман и спадение легкого, выстланного тонким внутренним плевральным слоем. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки может также показать соответствующие результаты, если трахея (крупный дыхательный путь, который проходит через переднюю часть шеи) смещена в сторону. Диагностировать пневмоторакс можно также с помощью ультразвукового исследования.