Пневмомедиастинум — это наличие воздуха в полости, которая находится в центральной части грудной клетки (средостение).

Воздух может попасть в средостение в следующих случаях:

когда небольшие воздухоносные мешочки легких (альвеолы) растягиваются и рвутся;

при трещинах или разрывах пищевода;

при разрывах кишечника, вызывающих проникновение воздуха в грудную полость.

(См. также Общие сведения о заболеваниях плевры и средостения).

Чаще всего люди испытывают боль в груди под грудиной. Боль может быть очень интенсивной.

При физикальном обследовании, прослушивая грудную клетку через стетоскоп, врачи могут услышать хрустящие или потрескивающие звуки. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки выполняют для подтверждения диагноза. Для определения причины пневмомедиастинума необходимо дополнительное обследование.

Обычно лечение не требуется. Однако проблема, которая вызвала пневмомедиастинум, может потребовать лечения.