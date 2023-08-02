Общие сведения о заболеваниях плевры и средостения

Плевра представляет собой тонкую, прозрачную, двухслойную мембрану, которая покрывает легкие, а также выстилает внутреннюю поверхность грудной стенки. Слой, который покрывает легкие, плотно контактирует со слоем, который выстилает грудную стенку. Между двумя тонкими эластичными слоями находится небольшое количество жидкости (плевральная жидкость), которая смазывает их, когда они скользят друг относительно друга при каждом вдохе и выдохе. Область, содержащую жидкость, называют «плевральной полостью».

Два вида плевры

В патологических условиях воздух или избыток жидкости могут попадать между плевральными поверхностями, увеличивая объем плевральной полости. Если накапливается избыток жидкости (плевральный выпот) или воздух (пневмоторакс), то одно или оба легких могут утратить способность нормально расширяться во время дыхания, что приводит к спадению легочной ткани. Плевра может инфицироваться (см. Вирусный плеврит).

Средостением (грудная полость) называется область, которая ограничена грудной костью (грудиной) спереди, позвоночником сзади, шеей сверху и диафрагмой снизу. Оно включает сердце, вилочковую железу, некоторые лимфатические узлы, части дыхательного горла (трахеи), пищевода, аорты, щитовидной железы и паращитовидных желез. Оно не включает легкие. Средостение разделено на три части:

переднее;

среднее;

заднее.

В средостении могут формироваться образования средостения — различные патологические образования, например, кисты и опухоли. Медиастинит может возникать, когда в средостение проникает содержимое пищевода, в результате чего возникает раздражение и инфекция. Медиастинит также может возникать после хирургического вмешательства на органах грудной клетки (при которых происходит вскрытие грудины, например, срединная стернотомия). Пневмомедиастинум возникает при попадании в средостение воздуха.