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Новообразования средостения

Авторы:Najib M Rahman, BMBCh MA (oxon) DPhil, University of Oxford
Проверено/пересмотрено авг. 2023
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Образования средостения включают опухоли, заполненные жидкостью мешочки (кисты) и другие отклонения в органах средостения. Эти органы включают сердце, вилочковую железу, некоторые лимфатические узлы, а также части пищевода, аорты, щитовидной железы и паращитовидных желез.

  • Образования средостения могут не вызывать никаких симптомов, но могут вызывать боль в груди, потерю массы тела, повышение температуры тела, затруднение глотания, кашель или затрудненное дыхание, особенно у детей.

  • Для постановки диагноза необходимы данные рентгенологического исследования грудной клетки, компьютерной томографии (КТ) и биопсии.

  • Лечение зависит от причины развития такого образования.

(См. также Общие сведения о заболеваниях плевры и средостения).

Средостением (грудная полость) называется область, которая ограничена грудной костью (грудиной) спереди, позвоночником сзади, шеей сверху и диафрагмой снизу. Оно включает сердце, вилочковую железу, некоторые лимфатические узлы, части дыхательного горла (трахеи), пищевода, аорты, щитовидной железы и паращитовидных желез. Оно не включает легкие.

Врачи классифицируют образования в соответствии с той частью средостения, в которой они развиваются: передней, средней или задней (см. рисунок Расположение средостения). Область, в которой развивается образование, может указать на причину.

Новообразования средостения могут быть:

  • Злокачественная

  • Доброкачественная

К злокачественным новообразованиям относятся лимфомы (как ходжкинские, так и неходжкинские).

Доброкачественные образования включают кисты в сердце и мешковидные кисты или выпячивания, которые развиваются в стенке органа, например, пищевода (дивертикул) или аорты (аневризма). К увеличению лимфатических узлов в средостении могут приводить инфекции.

У детей бывают врожденные дефекты в средостении (например, кисты, пороки кровеносных сосудов или пороки развития пищевода).

Могут увеличиваться органы, как это происходит при формировании зоба в щитовидной железе.

Симптомы новообразований средостения

Новообразования средостения иногда не вызывают симптомов, особенно небольшие образования у взрослых. Образования средостения, включая раковые опухоли, более вероятно вызывают симптомы у детей.

Наиболее распространенными симптомами у взрослых и детей являются боль в груди и потеря массы тела. Некоторые образования вызывают лихорадку. Другие вызывают затрудненное глотание. У детей новообразования в средостении чаще вызывают кашель или одышку, так как новообразование давит на дыхательные пути.

Диагностика новообразований средостения

  • рентгенологическое исследование органов грудной клетки;

Образования в средостении зачастую обнаруживаются при проведении рентгенологического исследования органов грудной клетки или другого визуализирующего исследования, которые проводятся, чтобы исследовать причину таких симптомов, как боль в груди, кашель или затрудненное дыхание, или по другой причине.

Дополнительные исследования, обычно компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) и биопсия, необходимы, чтобы определить причину возникновения образований.

Лечение новообразований средостения

  • Лечение зависит от причины

Лечение зависит от причины. Если образование не злокачественное и не вызывает симптомов, врачи могут регулярно наблюдать больного вместо лечения образования. Опухоли могут быть удалены хирургическим путем или с помощью химиотерапии. Инфекцию, которая вызывает увеличение лимфатических узлов, обычно лечат с применением антибиотиков или противогрибковых препаратов.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.