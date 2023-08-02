Образования средостения включают опухоли, заполненные жидкостью мешочки (кисты) и другие отклонения в органах средостения. Эти органы включают сердце, вилочковую железу, некоторые лимфатические узлы, а также части пищевода, аорты, щитовидной железы и паращитовидных желез.

Образования средостения могут не вызывать никаких симптомов, но могут вызывать боль в груди, потерю массы тела, повышение температуры тела, затруднение глотания, кашель или затрудненное дыхание, особенно у детей.

Для постановки диагноза необходимы данные рентгенологического исследования грудной клетки, компьютерной томографии (КТ) и биопсии.

Лечение зависит от причины развития такого образования.

(См. также Общие сведения о заболеваниях плевры и средостения).

Средостением (грудная полость) называется область, которая ограничена грудной костью (грудиной) спереди, позвоночником сзади, шеей сверху и диафрагмой снизу. Оно включает сердце, вилочковую железу, некоторые лимфатические узлы, части дыхательного горла (трахеи), пищевода, аорты, щитовидной железы и паращитовидных желез. Оно не включает легкие.

Врачи классифицируют образования в соответствии с той частью средостения, в которой они развиваются: передней, средней или задней (см. рисунок Расположение средостения). Область, в которой развивается образование, может указать на причину.

Новообразования средостения могут быть:

Злокачественная

Доброкачественная

К злокачественным новообразованиям относятся лимфомы (как ходжкинские, так и неходжкинские).

Доброкачественные образования включают кисты в сердце и мешковидные кисты или выпячивания, которые развиваются в стенке органа, например, пищевода (дивертикул) или аорты (аневризма). К увеличению лимфатических узлов в средостении могут приводить инфекции.

У детей бывают врожденные дефекты в средостении (например, кисты, пороки кровеносных сосудов или пороки развития пищевода).

Могут увеличиваться органы, как это происходит при формировании зоба в щитовидной железе.

Симптомы новообразований средостения Новообразования средостения иногда не вызывают симптомов, особенно небольшие образования у взрослых. Образования средостения, включая раковые опухоли, более вероятно вызывают симптомы у детей. Наиболее распространенными симптомами у взрослых и детей являются боль в груди и потеря массы тела. Некоторые образования вызывают лихорадку. Другие вызывают затрудненное глотание. У детей новообразования в средостении чаще вызывают кашель или одышку, так как новообразование давит на дыхательные пути.

Диагностика новообразований средостения рентгенологическое исследование органов грудной клетки; Образования в средостении зачастую обнаруживаются при проведении рентгенологического исследования органов грудной клетки или другого визуализирующего исследования, которые проводятся, чтобы исследовать причину таких симптомов, как боль в груди, кашель или затрудненное дыхание, или по другой причине. Дополнительные исследования, обычно компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ) и биопсия, необходимы, чтобы определить причину возникновения образований.