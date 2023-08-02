Вирусный плеврит является вирусной инфекцией плевры (тонкая, прозрачная, двухслойная мембрана, которая покрывает легкие), которая обычно вызывает боль в груди при дыхании или кашле.

(См. также Общие сведения о заболеваниях плевры и средостения).

Вирусный плеврит чаще всего вызван инфекцией вирусом Коксаки B. В некоторых случаях эховирус вызывает редкое состояние, известное как эпидемическая плевродиния (болезнь Борнхольма). Заболевание развивается в конце лета и поражает подростков и молодежь.

Боль в груди является основным симптомом вирусного плеврита. Боль обычно усугубляется при дыхании или кашле и часто является острой. Эпидемическая плевродиния также вызывает лихорадку и спазмы мышц грудной клетки.

Обычно выполняют рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

Вирусный плеврит разрешается без вмешательства через несколько дней или более. Анальгетики могут помочь облегчить боль.