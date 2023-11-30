Общие сведения о заболеваниях, обусловленных асбестом

Асбест — это коллективное название группы природных силикатов (которые являются разновидностью минералов), теплостойкие и структурные свойства которых используются в производстве строительных, изоляционных и судостроительных материалов, автомобильных тормозов и некоторых текстильных изделий.

В большинстве развитых стран применение асбеста снизилось за последние несколько десятилетий, но асбест все еще можно найти в старых строительных материалах и некоторых изделиях. Более широкое применение асбеста продолжается в основном в некоторых развивающихся странах. Поскольку после контакта с асбестом заболевание развивается в течение длительного времени, у людей продолжают развиваться заболевания, обусловленные контактом с асбестом.

Преобладающей причиной заболеваний, обусловленных асбестом, остается предшествующий контакт с асбестом на рабочем месте. В низких уровнях асбест также присутствует в воздухе, воде и почве, но этот низкий уровень воздействия окружающей среды не вносит значимый вклад в заболевание человека.

Заболевания, обусловленные асбестом, вызваны вдыханием волокон асбеста, например, при повреждении хрупкого или ломкого материала, содержащего асбест. Асбест может вызывать незлокачественные и злокачественные заболевания.

Незлокачественное (доброкачественное) заболевание включает:

Асбестоз — это форма интерстициального заболевания легких, вызванного воздействием асбеста.

Обусловленные асбестом плевральные отложения являются наиболее распространенным проявлением воздействия асбеста. (Плевра — это тонкая ткань, которая выстилает легкие). Обусловленные асбестом плевральные отложения развиваются в течение приблизительно 20–30 лет после контакта с асбестом. Часто плевральные отложения не вызывают никаких симптомов, но поскольку отложения возникают в результате воздействия асбеста, они увеличивают риск другого заболевания легких, обусловленного асбестом.

Обусловленное асбестом утолщение плевры характеризуется обширным, выраженным утолщением плевры. Утолщение плевры может вызывать одышку и боль в груди.

Доброкачественный асбестовый плевральный выпот (ДАПВ) — это небольшой плевральный выпот с кровью, поражающий одну сторону легких. Этот выпот обычно возникает в течение 10 лет после воздействия асбеста. У пациента с ДАПВ симптомы могут отсутствовать, или у него может быть повышенная температура и боль в груди.

Злокачественное (раковое) заболевание:

Рак легкого является наиболее распространенным типом рака, связанным с воздействием асбеста. Время от воздействия до дебюта заболевания обычно составляет от 20 до 30 лет. Риск развития рака легкого из-за воздействия асбеста увеличивается с увеличением совокупного воздействия. Хотя асбестоз является индикатором воздействия высоких концентраций вещества, рак легкого может возникать без асбестоза. У людей, которые подвергались воздействию асбеста, курение повышает риск развития рака легких.

Мезотелиома, злокачественная опухоль плевры и/или брюшины, характеризуется длительным латентным периодом (это время от первого воздействия до дебюта заболевания), который в среднем составляет около 40 лет. Хотя большинство мезотелиом по происхождению являются профессиональными, они также могут развиваться после воздействия окружающей среды или воздействия на дому (например, когда работник приносит асбест домой через загрязненные вещи).

(См. также Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).