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Обусловленное асбестом заболевание плевры

Авторы:Carrie A. Redlich, MD, MPH, Yale Occupational and Environmental Medicine Program Yale School of Medicine;
Efia S. James, MD, MPH, Bergen New Bridge Medical Center;Brian Linde, MD, MPH, Yale Occ and Env Medicine Program
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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Обусловленное асбестом заболевание плевры включает утолщение (отложения) и кальцификацию плевры, спайки, плевральный выпот, частичный коллапс легких и мезотелиому.

  • У людей с обусловленным асбестом заболеванием плевры может отмечаться затрудненное дыхание.

  • Диагноз ставится на основании анамнеза и результатов визуализирующих исследований органов грудной клетки.

  • Лечение направлено на облегчение симптомов.

(См. также Общие сведения о заболеваниях, обусловленных асбестом, и Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).

Асбест — это семейство природных силикатов (минералов), теплостойкие и структурные свойства которых используются в производстве строительных и судостроительных материалов, автомобильных тормозов и некоторых текстильных изделий. Асбест можно обнаружить в низких уровнях в воздухе, воде и почве, но этот низкий уровень воздействия окружающей среды не вносит значимый вклад в болезни человека. При вдыхании волокна асбеста оседают глубоко в легких, вызывая рубцевание.

Вдыхание асбеста может вызывать утолщение и рубцевание мембран, покрывающих легкие (плевра). Такие утолщения называются плевральными отложениями и обычно не вызывают симптомов. Если плевральные отложения становятся более обширными, они могут вызывать одышку и легкие нарушения дыхания при исследовании функции легких. Плевральные отложения не подвергаются злокачественной трансформации.

Вдыхание асбестовых волокон может иногда вызывать накопление жидкости в полости между двумя слоями плевры легких (плевральной полости). Такое накопление жидкости называется нераковым (доброкачественным) выпотом при асбестозе. Люди с доброкачественным выпотом при асбестозе могут испытывать затрудненное дыхание.

Несмотря на то, что обусловленные асбестом плевральные отложения и накопление жидкости не являются злокачественными, они свидетельствуют о воздействии асбеста в прошлом и, следовательно, о повышенном риске развития рака легких и мезотелиомы.

Диагностика обусловленного асбестом заболевания плевры

  • Данные о воздействии асбеста в анамнезе

  • Визуализирующие исследования органов грудной клетки

Плевральные отложения, которые развиваются у многих людей под воздействием асбеста, часто содержат кальций, что делает их легко видимыми при рентгенологическом исследовании и компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки.

Лечение обусловленного асбестом заболевания плевры

  • Лечение направлено на облегчение симптомов.

Симптомы лечатся по необходимости. В редких случаях у врачей может возникнуть необходимость дренировать жидкость посредством введения в грудную полость трубки.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.