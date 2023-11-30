Обусловленное асбестом заболевание плевры включает утолщение (отложения) и кальцификацию плевры, спайки, плевральный выпот, частичный коллапс легких и мезотелиому.

У людей с обусловленным асбестом заболеванием плевры может отмечаться затрудненное дыхание.

Диагноз ставится на основании анамнеза и результатов визуализирующих исследований органов грудной клетки.

Лечение направлено на облегчение симптомов.

(См. также Общие сведения о заболеваниях, обусловленных асбестом, и Общие сведения о заболеваниях легких, вызванных факторами окружающей среды и профессиональной деятельности).

Асбест — это семейство природных силикатов (минералов), теплостойкие и структурные свойства которых используются в производстве строительных и судостроительных материалов, автомобильных тормозов и некоторых текстильных изделий. Асбест можно обнаружить в низких уровнях в воздухе, воде и почве, но этот низкий уровень воздействия окружающей среды не вносит значимый вклад в болезни человека. При вдыхании волокна асбеста оседают глубоко в легких, вызывая рубцевание.

Вдыхание асбеста может вызывать утолщение и рубцевание мембран, покрывающих легкие (плевра). Такие утолщения называются плевральными отложениями и обычно не вызывают симптомов. Если плевральные отложения становятся более обширными, они могут вызывать одышку и легкие нарушения дыхания при исследовании функции легких. Плевральные отложения не подвергаются злокачественной трансформации.

Вдыхание асбестовых волокон может иногда вызывать накопление жидкости в полости между двумя слоями плевры легких (плевральной полости). Такое накопление жидкости называется нераковым (доброкачественным) выпотом при асбестозе. Люди с доброкачественным выпотом при асбестозе могут испытывать затрудненное дыхание.

Несмотря на то, что обусловленные асбестом плевральные отложения и накопление жидкости не являются злокачественными, они свидетельствуют о воздействии асбеста в прошлом и, следовательно, о повышенном риске развития рака легких и мезотелиомы.

Диагностика обусловленного асбестом заболевания плевры Данные о воздействии асбеста в анамнезе

Визуализирующие исследования органов грудной клетки Плевральные отложения, которые развиваются у многих людей под воздействием асбеста, часто содержат кальций, что делает их легко видимыми при рентгенологическом исследовании и компьютерной томографии (КТ) органов грудной клетки.