Подача воздуха в легкие под слишком сильным давлением или в очень большом объеме может привести к чрезмерному растяжению легких и вызвать их повреждение. Иногда хрупкие альвеолы (небольшие воздухоносные мешочки в легких) разрываются, что позволяет воздуху скапливаться вокруг легких и приводит к их коллапсу, состоянию, называемому «пневмоторакс». Чтобы избежать этих проблем, врачи пытаются ограничить объем и давление воздуха, подаваемого аппаратом ИВЛ. С другой стороны, слишком низкое давление и объем не могут направлять достаточное количество воздуха в легкие и из легких, приводя к тому, что уровень углекислого газа в крови становится слишком высоким, и позволяя закрываться мелким дыхательным путям и альвеолам. Врачи постоянно контролируют и регулируют давление, частоту и объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, подаваемого аппаратом ИВЛ, для обеспечения точного баланса.

Хотя большинство людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, нуждаются в дополнительном кислороде, его избыток может повредить легкие. Врачи контролируют у человека уровень кислорода для обеспечения подачи его точного объема.

У людей, которым проводится искусственная вентиляция легких, особенно с интубацией трахеи, может возникать возбуждение, которое врачи контролируют с помощью успокоительных лекарственных препаратов, таких как пропофол, лоразепам и мидазолам, или опиоидов, таких как морфин или фентанил. Эти препараты могут также облегчить одышку.

При интубации трахеи бактерии из носа и рта могут с легкостью попадать в легкие и вызывать серьезную инфекцию. Эти инфекции необходимо диагностировать и лечить как можно скорее.

Люди на искусственной вентиляции легких не могут есть, поэтому, если длительность искусственной вентиляции превышает несколько дней, жидкое искусственное питание подается им через трубку в желудок (питание через зонд).