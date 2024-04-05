Искусственная вентиляция легких — это использование аппарата для облегчения движения воздуха в легкие и из легких.
Некоторые люди с дыхательной недостаточностью нуждаются в использовании аппарата ИВЛ (аппарата, помогающего воздуху попадать в легкие и выходить из них) для облегчения дыхания. Искусственная вентиляция легких может спасти жизнь.
Искусственная вентиляция легких может проводиться различными способами. Обычно пластиковая трубка вводится через нос или рот в дыхательное горло (трахею). Если люди нуждаются в искусственной вентиляции легких более нескольких дней, врачи могут вставить трубку в трахею через небольшой разрез в передней части шеи (трахеостомия). Трахеостомия является более безопасной и удобной для продолжительной вентиляции легких. Затем трубка крепится к аппарату ИВЛ. Аппарат искусственной вентиляции легких может вдувать воздух в легкие, даже если человек не вдыхает.
В зависимости от основного заболевания, могут быть использованы различные типы и режимы работы аппарата ИВЛ. В зависимости от потребностей человека, аппарат ИВЛ подает чистый кислород или смесь кислорода с воздухом.
Альтернативы искусственной вентиляции легких
Некоторым людям не требуется полная поддержка дыхания. Эти люди могут использовать плотно прилегающую маску, надетую на нос или на нос и рот. Смесь кислорода и воздуха поступает через маску под давлением. Давление облегчает собственные дыхательные усилия человека и предотвращает утомление дыхательной мускулатуры. Примерно у половины людей с дыхательной недостаточностью эта методика (называемая двухфазной вентиляцией с положительным давлением в дыхательных путях [ДВПДДП] или постоянным положительным давлением в дыхательных путях [ППДДП]) может помочь людям избежать необходимости проведения трахеостомии. (ППДДП часто используется у людей с синдромом апноэ во сне, но этот метод лечения значительно отличается при использовании у людей, которым требуется поддержка дыхания).
Использование двухфазной вентиляции с положительным давлением в дыхательных путях в ночное время может помочь людям, у которых дыхательная недостаточность обусловлена мышечной слабостью, так как после ночного отдыха дыхательные мышцы способны функционировать более эффективно в течение дня.
Осложнения искусственной вентиляции легких
Подача воздуха в легкие под слишком сильным давлением или в очень большом объеме может привести к чрезмерному растяжению легких и вызвать их повреждение. Иногда хрупкие альвеолы (небольшие воздухоносные мешочки в легких) разрываются, что позволяет воздуху скапливаться вокруг легких и приводит к их коллапсу, состоянию, называемому «пневмоторакс». Чтобы избежать этих проблем, врачи пытаются ограничить объем и давление воздуха, подаваемого аппаратом ИВЛ. С другой стороны, слишком низкое давление и объем не могут направлять достаточное количество воздуха в легкие и из легких, приводя к тому, что уровень углекислого газа в крови становится слишком высоким, и позволяя закрываться мелким дыхательным путям и альвеолам. Врачи постоянно контролируют и регулируют давление, частоту и объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, подаваемого аппаратом ИВЛ, для обеспечения точного баланса.
Хотя большинство людей, находящихся на искусственной вентиляции легких, нуждаются в дополнительном кислороде, его избыток может повредить легкие. Врачи контролируют у человека уровень кислорода для обеспечения подачи его точного объема.
У людей, которым проводится искусственная вентиляция легких, особенно с интубацией трахеи, может возникать возбуждение, которое врачи контролируют с помощью успокоительных лекарственных препаратов, таких как пропофол, лоразепам и мидазолам, или опиоидов, таких как морфин или фентанил. Эти препараты могут также облегчить одышку.
При интубации трахеи бактерии из носа и рта могут с легкостью попадать в легкие и вызывать серьезную инфекцию. Эти инфекции необходимо диагностировать и лечить как можно скорее.
Люди на искусственной вентиляции легких не могут есть, поэтому, если длительность искусственной вентиляции превышает несколько дней, жидкое искусственное питание подается им через трубку в желудок (питание через зонд).
Прекращение искусственной вентиляции легких
По мере выздоровления пациента от заболевания, которое привело к нарушению функции легких, врачи пытаются уменьшить поддержку дыхания. Они могут временно отключить аппарат искусственной вентиляции легких, чтобы посмотреть, способны ли легкие пациента функционировать без поддержки. Подобные пробы выполняются под тщательным контролем, поэтому, если возникает такая необходимость, аппарат искусственной вентиляции легких может быть быстро включен вновь.