Врачи могут использовать тесты с физической нагрузкой для оценки состояния людей с возможным заболеванием легких. Эти тесты отличаются от пробы с физической нагрузкой, которую проводят для диагностики заболеваний сердца. Две наиболее распространенные формы нагрузочных тестов:
Тест с шестиминутной ходьбой
Полный кардиопульмональный нагрузочный тест
(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких).
Тест с шестиминутной ходьбой
Этот простой тест измеряет максимальное расстояние, которое люди могут пройти в своем собственном темпе в течение 6 минут по плоской поверхности. Тест оценивает общие функциональные способности человека, но при снижении толерантности к физической нагрузке у данного человека он не показывает, какой из отдельных органов и систем (то есть сердце, легкие, мышцы и кости или другие органы и системы) является ограничивающим фактором. На результаты теста могут повлиять усилия человека.
Этот тест используют до трансплантации легких и хирургического вмешательства по уменьшению объема легких для контроля ответа на лечение и легочную реабилитацию, а также для прогнозирования риска инвалидности или смертельного исхода у людей с заболеваниями сердца и легких.
Кардиопульмональные тесты с физической нагрузкой
Этот компьютеризированный тест анализирует функцию сердца и легких и предоставляет такую информацию, как объем воздуха, проходящий через легкие, количество производимого углекислого газа, а также данные о том, насколько хорошо легкие отдают кислород в кровь и удаляют из нее углекислый газ. Тест проводится в состоянии покоя и во время физической нагрузки на беговой дорожке или велоэргометре; при этом человек надевает несколько разных типов датчиков. Интенсивность физической нагрузки постепенно увеличивается, пока симптомы не препятствуют дальнейшему выполнению упражнений.
Кардиопульмональные тесты с физической нагрузкой в первую очередь определяют, является ли способность человека переносить физическую нагрузку нормальной или сниженной, и если она снижена, то вследствие чего это снижение имеет место: проблем с сердцем и/или легкими или в результате детренированности. Тест устанавливает проблемы на более ранней стадии, чем тесты, которые являются менее исчерпывающими или проводятся только в состоянии покоя.
Врачи также могут использовать кардиопульмональные тесты с физической нагрузкой для контроля ответа на лечение и управления физической нагрузкой в рамках программ легочной реабилитации.