Этот компьютеризированный тест анализирует функцию сердца и легких и предоставляет такую информацию, как объем воздуха, проходящий через легкие, количество производимого углекислого газа, а также данные о том, насколько хорошо легкие отдают кислород в кровь и удаляют из нее углекислый газ. Тест проводится в состоянии покоя и во время физической нагрузки на беговой дорожке или велоэргометре; при этом человек надевает несколько разных типов датчиков. Интенсивность физической нагрузки постепенно увеличивается, пока симптомы не препятствуют дальнейшему выполнению упражнений.

Кардиопульмональные тесты с физической нагрузкой в первую очередь определяют, является ли способность человека переносить физическую нагрузку нормальной или сниженной, и если она снижена, то вследствие чего это снижение имеет место: проблем с сердцем и/или легкими или в результате детренированности. Тест устанавливает проблемы на более ранней стадии, чем тесты, которые являются менее исчерпывающими или проводятся только в состоянии покоя.

Врачи также могут использовать кардиопульмональные тесты с физической нагрузкой для контроля ответа на лечение и управления физической нагрузкой в рамках программ легочной реабилитации.