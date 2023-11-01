Анализ газового состава артериальной крови (ГСАК) и пульсоксиметрия

Как анализ газового состава артериальной крови, так и пульсоксиметрия измеряют количество кислорода в крови, что помогает определить, насколько хорошо функционируют легкие. Анализы газового состава артериальной крови являются инвазивными, требуя взятия образца крови, и предоставляют информацию в определенный момент времени. Пульсоксиметрия не является инвазивной. Она использует датчик, прикрепленный к пальцу человека. Она также может обеспечить непрерывные измерения содержания кислорода в крови.

(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких).

Измерение газового состава артериальной крови При исследовании газового состава артериальной крови измеряют уровень кислорода и углекислого газа в артериальной крови и определяют кислотность (рН) крови. Кислород, углекислый газ и уровень кислотности являются важными индикаторами функции легких, поскольку они показывают, насколько хорошо легкие осуществляют поступление кислорода в кровь и выведение углекислого газа из крови. Взятие образца крови из артерии с помощью иглы может вызывать неприятные ощущения в течение нескольких минут. Обычно проба крови берется из артерии на запястье (лучевой артерии). Другие способы измерения уровня углекислого газа в выдыхаемом воздухе не требуют взятия образцов крови, но эти методы иногда менее точны и в некоторых случаях недоступны.