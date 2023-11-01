Анализ газового состава артериальной крови (ГСАК) и пульсоксиметрия

Как анализ газового состава артериальной крови, так и пульсоксиметрия измеряют количество кислорода в крови, что помогает определить, насколько хорошо функционируют легкие. Анализы газового состава артериальной крови являются инвазивными, требуя взятия образца крови, и предоставляют информацию в определенный момент времени. Пульсоксиметрия не является инвазивной. Она использует датчик, прикрепленный к пальцу человека. Она также может обеспечить непрерывные измерения содержания кислорода в крови.
(См. также Медицинский анамнез и физикальное обследование при заболеваниях легких).
Измерение газового состава артериальной крови
При исследовании газового состава артериальной крови измеряют уровень кислорода и углекислого газа в артериальной крови и определяют кислотность (рН) крови. Кислород, углекислый газ и уровень кислотности являются важными индикаторами функции легких, поскольку они показывают, насколько хорошо легкие осуществляют поступление кислорода в кровь и выведение углекислого газа из крови.
Взятие образца крови из артерии с помощью иглы может вызывать неприятные ощущения в течение нескольких минут. Обычно проба крови берется из артерии на запястье (лучевой артерии).
Другие способы измерения уровня углекислого газа в выдыхаемом воздухе не требуют взятия образцов крови, но эти методы иногда менее точны и в некоторых случаях недоступны.
Пульсоксиметрия
Содержание кислорода в крови может контролироваться без взятия образца крови, с помощью датчика, прикрепленного к пальцу или мочке уха; эта процедура называется пульсоксиметрия. Тем не менее, когда врачу также необходимы показатели концентрации углекислого газа или кислотности крови (например, у некоторых тяжелобольных пациентов), обычно необходимо определение показателей газового состава артериальной или венозной крови. Измерение газового состава артериальной крови может обеспечить более точное измерение уровня кислорода в крови, чем пульсоксиметрия.
Врачи могут проводить пульсоксиметрию во время или после того, как человек походит или поднимется на один лестничный пролет, чтобы оценить, вызывает ли физическая активность снижение уровня кислорода в крови.