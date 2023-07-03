К распространенным причинам ателектаза обычно относятся один из следующих факторов:

закупорка одной из трубок (бронхов), которые отходят из трахеи (дыхательного горла) и ведут к легочной ткани;

состояние, препятствующее глубокому дыханию или подавляющее способность кашлять.

Закупорка может быть вызвана наличием какого-либо препятствия внутри бронха, например, слизистой пробки, опухоли или инородного тела (например, таблетки, кусочка пищи или игрушки). Кроме того, бронх может быть перекрыт вследствие давления на него извне, например, опухолью или увеличенным лимфатическим узлом. Сдавление извне может также возникнуть в случае наличия в плевральной полости (пространство за пределами легких, но внутри грудной клетки) большого количества жидкости (плевральный выпот) или воздуха (пневмоторакс).

Когда происходит закупорка бронха или более мелкой дыхательной трубки (бронхиолы), воздух в альвеолах, расположенных позади закупоренного участка, всасывается в кровь, вызывая сокращение и коллапс альвеол. В области спавшегося легкого может возникнуть инфекция, вызванная скоплением бактерий и лейкоцитов за местом (с внутренней стороны) закупорки. Вероятность инфекции особенно высока в тех случаях, когда ателектаз сохраняется в течение нескольких дней или дольше. Сохранение ателектаза в течение нескольких месяцев может препятствовать обратному расширению легкого.

Любое состояние, препятствующее глубокому дыханию или подавляющее способность кашлять, может вызвать ателектаз или способствовать его возникновению. Препятствовать глубокому дыханию может прием больших доз опиоидов или седативных средств. Ателектаз нередко возникает в результате общей анестезии, которая временно подавляет кашлевую способность и глубокое дыхание. Особенно часто ателектаз наблюдается после хирургического вмешательства на органах грудной клетки или брюшной полости, когда на действие общей анестезии наслаивается боль при глубоком дыхании, в результате чего дыхание становится поверхностным. Боль в груди или животе вследствие других причин (например, травмы или пневмонии) также делает глубокий вдох болезненным.

Определенные неврологические заболевания, малоподвижность, деформация грудной клетки, равно как и увеличение размеров живота могут ограничить движение грудной клетки, препятствуя тем самым глубокому дыханию. Повышенному риску развития ателектаза подвержены также люди, имеющие крайне избыточный вес или страдающие ожирением.