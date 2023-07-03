Ателектаз представляет собой заболевание, при котором легкое полностью или частично становится безвоздушным и спавшимся.
Частой причиной ателектаза является закупорка бронхов.
При низком уровне кислорода или развитии пневмонии может возникать одышка.
Для подтверждения диагноза проводится рентгенологическое исследование органов грудной клетки.
Лечение может включать стимуляцию глубокого дыхания и восстановление просвета дыхательных путей.
Основная функция легких заключается в поглощении кислорода из атмосферы, доставки его в кровоток и выведении углекислого газа из крови в атмосферу (газообмен — см. рисунок «Газообмен между альвеолярным пространством и капиллярами»). Для обеспечения газообмена воздухоносные мешочки легких (альвеолы) должны оставаться открытыми и заполненными воздухом. Открытое состояние альвеол обеспечивается эластичной структурой легких и жидкостью на поверхности слизистой, известной как сурфактант. Сурфактант противостоит естественному стремлению альвеол закрываться (спадаться). Периодические глубокие вдохи, делаемые на бессознательном уровне, и кашель удерживают открытое состояние альвеол. Кашель выводит любую слизь или другие выделения, которые могут блокировать дыхательные пути к альвеолам.
Если альвеолы по какой-либо причине закрыты, их участие в газообмене невозможно. Чем больше закрытых альвеол, тем менее интенсивен газообмен. В связи с этим, ателектаз может снизить уровень кислорода в крови. Организм человека компенсирует небольшое количество ателектаза путем закупоривания (сужения) кровеносных сосудов в пораженном участке. Это сужение перенаправляет поток крови к открытым альвеолам, делая возможным продолжение газообмена.
Причины ателектаза
К распространенным причинам ателектаза обычно относятся один из следующих факторов:
закупорка одной из трубок (бронхов), которые отходят из трахеи (дыхательного горла) и ведут к легочной ткани;
состояние, препятствующее глубокому дыханию или подавляющее способность кашлять.
Закупорка может быть вызвана наличием какого-либо препятствия внутри бронха, например, слизистой пробки, опухоли или инородного тела (например, таблетки, кусочка пищи или игрушки). Кроме того, бронх может быть перекрыт вследствие давления на него извне, например, опухолью или увеличенным лимфатическим узлом. Сдавление извне может также возникнуть в случае наличия в плевральной полости (пространство за пределами легких, но внутри грудной клетки) большого количества жидкости (плевральный выпот) или воздуха (пневмоторакс).
Когда происходит закупорка бронха или более мелкой дыхательной трубки (бронхиолы), воздух в альвеолах, расположенных позади закупоренного участка, всасывается в кровь, вызывая сокращение и коллапс альвеол. В области спавшегося легкого может возникнуть инфекция, вызванная скоплением бактерий и лейкоцитов за местом (с внутренней стороны) закупорки. Вероятность инфекции особенно высока в тех случаях, когда ателектаз сохраняется в течение нескольких дней или дольше. Сохранение ателектаза в течение нескольких месяцев может препятствовать обратному расширению легкого.
Любое состояние, препятствующее глубокому дыханию или подавляющее способность кашлять, может вызвать ателектаз или способствовать его возникновению. Препятствовать глубокому дыханию может прием больших доз опиоидов или седативных средств. Ателектаз нередко возникает в результате общей анестезии, которая временно подавляет кашлевую способность и глубокое дыхание. Особенно часто ателектаз наблюдается после хирургического вмешательства на органах грудной клетки или брюшной полости, когда на действие общей анестезии наслаивается боль при глубоком дыхании, в результате чего дыхание становится поверхностным. Боль в груди или животе вследствие других причин (например, травмы или пневмонии) также делает глубокий вдох болезненным.
Определенные неврологические заболевания, малоподвижность, деформация грудной клетки, равно как и увеличение размеров живота могут ограничить движение грудной клетки, препятствуя тем самым глубокому дыханию. Повышенному риску развития ателектаза подвержены также люди, имеющие крайне избыточный вес или страдающие ожирением.
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Симптомы ателектаза
Сам по себе ателектаз не вызывает каких-либо симптомов, за редким исключением в виде одышки. Наличие и выраженность одышки зависят от скорости развития ателектаза и от того, каковы размеры пораженной части легкого. Если ателектаз поражает ограниченный участок легкого или развивается медленно, симптомы могут быть легкими или даже незаметными. Если поражается большое количество альвеол, особенно при быстром развитии болезни, одышка может принимать тяжелую форму.
В некоторых случаях частота сердечных сокращений и частота дыхания возрастают, кожа приобретает синюшный оттенок (цианоз) из-за слишком низкого уровня кислорода в крови. У людей с темной кожей она может приобретать более темный коричневый или черный цвет.
Симптомы могут также могут указывать на нарушения, вызвавшие ателектаз (например, боль в груди вследствие травмы), или на нарушения, вызванные ателектазом (например, боль в груди при глубоком дыхании при пневмонии).
Диагностика ателектаза
рентгенологическое исследование органов грудной клетки;
Врачи подозревают наличие ателектаза на основании симптомов, результатов физикального обследования и сопутствующих условий (например, после хирургического вмешательства, травмы грудной клетки или применения определенных лекарственных препаратов), при которых возникли симптомы. Диагноз подтверждается рентгенологическим исследованием органов грудной клетки, которое обнаруживает спавшуюся область легкого. В некоторых случаях для выявления причины проводятся компьютерная томография (КТ) и/или бронхоскопия (введение в бронх зонда с оптической системой).
Лечение ателектаза
Глубокое дыхание и кашель
Устранение закупорки дыхательных путей с помощью аспирации или бронхоскопии
Лечение ателектаза может включать также стимуляцию глубокого дыхания и/или деблокирование дыхательных путей.
В некоторых случаях дыхательные пути могут быть освобождены путем аспирации, выполняемой медработником. Если закупорку невозможно устранить путем аспирации, может потребоваться бронхоскопия. В некоторых случаях необходимо использование других методов. Например, если причиной закупорки дыхательных путей является опухоль, ее иногда можно удалить с помощью хирургического вмешательства, лучевой терапии, химиотерапии или лазерной терапии. Если причиной закупорки дыхательных путей является слизь, в некоторых случаях назначаются лекарственные препараты, способные разжижать густую слизь и восстанавливать проходимость дыхательных путей.
Лечение осложнений
Симптомы и осложнения ателектаза могут требовать лечения. Людям могут потребоваться:
Дополнительный кислород
антибиотики, если есть подозрение на бактериальную инфекцию;
в редких случаях — введение дыхательной трубки (эндотрахеальная интубация) и искусственная вентиляция легких.
Профилактика ателектаза
Профилактика ателектаза достигается также глубоким дыханием. По возможности, заболевания, вызывающие поверхностное дыхание в течение длительного времени, следует лечить.
Курильщики могут снизить риск послеоперационного развития ателектаза, отказавшись от курения по возможности за 6–8 недель до хирургического вмешательства. Всем пациентам, перенесшим хирургическое вмешательство, рекомендуется глубоко дышать, регулярно кашлять и как можно скорее после хирургического вмешательства начинать двигаться. Также в профилактике ателектаза пользу может принести применение устройств, стимулирующих произвольное глубокое дыхание (стимулирующая спирометрия), и выполнение определенных упражнений, в том числе изменение положения тела для усиления отведения из легких слизи и других выделений.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этого ресурса.
Национальный институт сердечных, легочных заболеваний и болезней крови (National Heart, Lung, and Blood Institute): Ателектаз: обсуждение диагностики, включая скрининг, а также профилактики и лечения