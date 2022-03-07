Лекарственные препараты для профилактики и лечения астмы

Использование дозирующих ингаляторов (портативные картриджи, содержащие газ под давлением) является самым частым методом введения бета-адренергических препаратов. Препарат под давлением превращается в мелкодисперсный спрей, содержащий определенную дозу препарата. Лекарственная форма препарата для ингаляции обеспечивает поступление препарата непосредственно в дыхательные пути, поэтому он оказывает быстрое действие, но при выраженном сужении дыхательных путей препарат их не достигает. У пациентов, имеющих проблемы при использовании дозирующих ингаляторов, могут применяться спейсеры и портативные карманные ингаляторы. Эти устройства повышают количество препарата, доставляемого в легкие. При применении любого типа ингалятора правильная техника применения является жизненно важной. При неправильном применении устройства препарат не попадает в дыхательные пути.

Дозирующий ингалятор Изображение

Для многих бронхолитиков имеется также лекарственная форма в виде сухого порошка. Некоторым пациентам проще использовать лекарственную форму в виде порошка, отчасти потому, что она требует меньшего согласования с дыханием, чем использование дозирующих ингаляторов.

Как использовать дозирующий ин... Видео

Для доставки бета-адренергических препаратов непосредственно в легкие может использоваться небулайзер. В небулайзере используют сжатый воздух или ультразвуковые волны для создания постоянного аэрозоля препарата, который вдыхается без координации введения препарата с дыханием. Небулайзеры зачастую являются портативными устройствами, и некоторые из них можно подключать к разъему питания в автомобиле. Небулайзеры и дозирующие ингаляторы часто доставляют различное количество препарата при введении одной дозы, но и те, и другие способны доставлять достаточное количество препарата в легкие. При небулайзерной терапии ниже вероятность достигнуть более отдаленных дыхательных путей у людей, которые дышат комфортно или не делают глубоких вдохов, что делает небулайзерную терапию менее эффективной, чем правильное использование дозирующего ингалятора или лекарственной формы в виде сухого порошка.

Использование небулайзера с мундштуком Изображение

Другие бронхолитики, включая антихолинергический препарат ипратропий, доставляемые с помощью небулайзера, при острых приступах можно комбинировать с бета-адренергическими препаратами. В дозирующих ингаляторах доступна также комбинация ипратропия с альбутеролом.

Также существуют другие формы бета-адренергических препаратов. Бета-адренергические препараты можно применять в виде жидкости или таблеток, либо в виде инъекций. Однако лекарственные препараты для приема внутрь, как правило, действуют медленнее, чем ингаляционные или инъекционные препараты, и чаще вызывают побочные эффекты, поэтому врачи используют их реже. Побочные эффекты включают нарушение сердечного ритма, особенно при избыточном использовании.