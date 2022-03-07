Лекарственные препараты для профилактики и лечения астмы

Лекарственные препараты дают возможность большинству пациентов с бронхиальной астмой вести относительно нормальный образ жизни. Большинство препаратов, используемых для лечения бронхиальной астмы, могут применяться (часто в более низких дозах) для профилактики приступов. (См. также Астма).
Терапия основана на двух классах лекарственных препаратов:
Противовоспалительные препараты
Бронхолитики
Противовоспалительные препараты подавляют воспаление, вызывающее сужение дыхательных путей. Противовоспалительные препараты включают кортикостероиды (которые можно получать в виде ингаляций, принимать внутрь или вводить внутривенно), модификаторы лейкотриенов и стабилизаторы тучных клеток.
Бронхолитики способствуют расслаблению и расширению (дилатации) дыхательных путей. Бронхолитики включают бета-адренергические препараты (препараты быстрого действия и препараты длительного действия), антихолинергические препараты и метилксантины.
Другие виды препаратов, непосредственно воздействующие на иммунную систему (называемые иммуномодуляторами), иногда применяют у пациентов с тяжелой бронхиальной астмой, но большинство пациентов не нуждается в применении иммуномодуляторов.
Бета-адренергические препараты.
Бета-адренергические препараты короткого действия
Бета-адренергические препараты короткого действия, как правило, являются наиболее эффективными препаратами для купирования приступа бронхиальной астмы. Их также применяют для профилактики бронхиальной астмы физического усилия. Эти препараты относят к бронхолитикам, поскольку они стимулируют бета-адренергические рецепторы для расширения (дилатации) дыхательных путей. Бронхолитики, которые воздействуют на все бета-адренергические рецепторы организма (такие, как эпинефрин) вызывают такие побочные эффекты, как учащенное сердцебиение, беспокойство, головная боль и мышечный тремор. Бронхолитики (такие как альбутерол), воздействующие главным образом на бета-2-адренергические рецепторы, которые в основном находятся в клетках легких, оказывают меньшее влияние на другие органы и, таким образом, вызывают меньше побочных эффектов. Большинство бета-адренергических препаратов короткого действия, особенно ингаляционных, оказывают действие через несколько минут, а эффект длится всего 2–6 часов.
В случае если пациент с бронхиальной астмой ощущает потребность в большей дозе бета-адренергического препарата, чем рекомендованная доза, необходимо срочно обратиться к врачу. Потребность в дополнительном использовании, особенно непрерывном использовании, указывает на усугубление бронхоспазма, что может быть опасным ввиду возможного риска развития даже дыхательной недостаточности и смерти.
Бета-адренергические препараты длительного действия
Существуют бета-адренергические препараты длительного действия, но их применяют для профилактики, а не для лечения приступов бронхиальной астмы. Бета-адренергические препараты длительного действия сохраняют эффективность на протяжении около 12 часов, поэтому людям обычно нужны две дозы в сутки.
Бета-адренергические препараты длительного действия не применяют в виде монотерапии, поскольку у пациентов, применяющих монотерапию бета-адренергическими препаратами длительного действия, может слегка повышаться риск летального исхода. По этой причине врачи назначают их в сочетании с ингаляционными кортикостероидными препаратами.
Бета-адренергические препараты ультрадлительного действия
Бета-адренергические препараты ультрадлительного действия сохраняют эффективность на протяжении срока до 24 часов, поэтому людям обычно требуется всего одна доза в сутки.
Бета-адренергические препараты ультрадлительного действия также не используются в качестве монотерапии, поскольку они могут вызывать такое же повышение риска смерти, как и препараты длительного действия. По этой причине врачи назначают их в сочетании с ингаляционными кортикостероидными препаратами.
Использование ингаляционных бета-адренергических препаратов
Использование дозирующих ингаляторов (портативные картриджи, содержащие газ под давлением) является самым частым методом введения бета-адренергических препаратов. Препарат под давлением превращается в мелкодисперсный спрей, содержащий определенную дозу препарата. Лекарственная форма препарата для ингаляции обеспечивает поступление препарата непосредственно в дыхательные пути, поэтому он оказывает быстрое действие, но при выраженном сужении дыхательных путей препарат их не достигает. У пациентов, имеющих проблемы при использовании дозирующих ингаляторов, могут применяться спейсеры и портативные карманные ингаляторы. Эти устройства повышают количество препарата, доставляемого в легкие. При применении любого типа ингалятора правильная техника применения является жизненно важной. При неправильном применении устройства препарат не попадает в дыхательные пути.
Для многих бронхолитиков имеется также лекарственная форма в виде сухого порошка. Некоторым пациентам проще использовать лекарственную форму в виде порошка, отчасти потому, что она требует меньшего согласования с дыханием, чем использование дозирующих ингаляторов.
Для доставки бета-адренергических препаратов непосредственно в легкие может использоваться небулайзер. В небулайзере используют сжатый воздух или ультразвуковые волны для создания постоянного аэрозоля препарата, который вдыхается без координации введения препарата с дыханием. Небулайзеры зачастую являются портативными устройствами, и некоторые из них можно подключать к разъему питания в автомобиле. Небулайзеры и дозирующие ингаляторы часто доставляют различное количество препарата при введении одной дозы, но и те, и другие способны доставлять достаточное количество препарата в легкие. При небулайзерной терапии ниже вероятность достигнуть более отдаленных дыхательных путей у людей, которые дышат комфортно или не делают глубоких вдохов, что делает небулайзерную терапию менее эффективной, чем правильное использование дозирующего ингалятора или лекарственной формы в виде сухого порошка.
Другие бронхолитики, включая антихолинергический препарат ипратропий, доставляемые с помощью небулайзера, при острых приступах можно комбинировать с бета-адренергическими препаратами. В дозирующих ингаляторах доступна также комбинация ипратропия с альбутеролом.
Также существуют другие формы бета-адренергических препаратов. Бета-адренергические препараты можно применять в виде жидкости или таблеток, либо в виде инъекций. Однако лекарственные препараты для приема внутрь, как правило, действуют медленнее, чем ингаляционные или инъекционные препараты, и чаще вызывают побочные эффекты, поэтому врачи используют их реже. Побочные эффекты включают нарушение сердечного ритма, особенно при избыточном использовании.
Как пользоваться дозирующим ингалятором со спейсером
Антихолинергические препараты
Антихолинергические препараты, такие, как ипратропий и тиотропий, блокируют ацетилхолин, вызывающий сокращение гладкой мускулатуры и выработку избыточного количества слизи в бронхах. Эти препараты применяют ингаляционно. Эти препараты еще больше расширяют дыхательные пути пациентов, уже получающих бета-адренергические препараты или ингаляционный кортикостероид.
Модификаторы лейкотриенов
Модификаторы лейкотриенов, такие как монтелукаст, зафирлукаст и зилеутон, также помогают купировать приступы бронхиальной астмы. Они являются противовоспалительными препаратами, предотвращающими действие или синтез лейкотриенов. Лейкотриены — это химические вещества, которые вырабатываются организмом и вызывают бронхоконстрикцию. Эти препараты, которые принимают внутрь, чаще используют для профилактики приступов бронхиальной астмы, чем для их купирования.
Стабилизаторы тучных клеток
К ингаляционным стабилизаторам тучных клеток относятся кромолин и недокромил. Эти лекарственные препараты, по-видимому, подавляют выброс провоспалительных химических соединений из тучных клеток и снижают вероятность сужения дыхательных путей. Следовательно, они также являются противовоспалительными препаратами. Они полезны в профилактике, но не купировании приступов астмы. Стабилизаторы тучных клеток могут быть полезны у детей с бронхиальной астмой и у лиц с астмой физического усилия. Эти лекарственные препараты абсолютно безопасны и должны приниматься пациентом регулярно, даже при отсутствии симптомов заболевания.
Кортикостероиды
Кортикостероиды блокируют воспалительную реакцию организма и крайне эффективны в уменьшении тяжести симптомов бронхиальной астмы. Они являются наиболее эффективным классом противовоспалительных препаратов и важной частью лечения бронхиальной астмы на протяжении нескольких десятилетий.
Кортикостероидные препараты можно принимать в нескольких лекарственных формах. Часто наилучшей формой является ингаляционная, поскольку она доставляет препарат непосредственно в дыхательные пути и минимизирует количество циркулирующего препарата во всем организме. Ингаляционная форма используется для профилактики приступов и улучшения функции легких. Ингаляционные кортикостероиды выпускаются в нескольких дозировках и обычно используются два раза в сутки. После их применения пациентам следует прополоскать рот, чтобы снизить вероятность развития грибковой инфекции полости рта (молочницы). Пероральные и инъекционные кортикостероидные препараты могут применяться в высоких дозах для купирования тяжелого приступа бронхиальной астмы; как правило, их применяют в течение 1–2 недель. Пероральные кортикостероидные препараты можно назначать на несколько дней после приступа астмы и на длительный период только в случае, если симптомы не контролируются другими препаратами.
При приеме в течение длительного периода кортикостероидные препараты постепенно снижают вероятность развития приступа бронхиальной астмы, уменьшая чувствительность дыхательных путей к ряду провоцирующих факторов. Длительное применение кортикостероидных препаратов, особенно больших доз, принимаемых внутрь, может вызывать побочные эффекты, в том числе, ожирение, остеопороз, катаракту, легкое образование синяков, истончение кожи, бессонницу, повышение уровня сахара в крови и, очень редко психоз. В некоторых исследованиях высказано предположение о задержке роста у детей при применении кортикостероидных препаратов в течение длительного периода. Однако большинство детей, которые применяли ингаляционные кортикостероиды, в конечном итоге достигли прогнозируемого для них роста взрослого человека.
Иммуномодуляторы
Омализумаб — это антитело против группы других антител, называемых иммуноглобулином E (IgE). Омализумаб применяют у пациентов с бронхиальной астмой, у которых также имеется тяжелая аллергия и высокий уровень IgE в крови. Омализумаб предотвращает связывание IgE с тучными клетками и, таким образом, препятствует высвобождению провоспалительных химических веществ, способных сужать дыхательные пути. Он может снижать потребность в пероральных кортикостероидных препаратах и помогать в уменьшении симптомов. Препарат вводят подкожно каждые 2–4 недели.
Бенрализумаб, дупилумаб, меполизумаб и реслизумаб — это антитела, мишенью которых являются молекулы, вызывающие воспаление дыхательных путей (интерлейкины). Они используются для лечения людей с тяжелой астмой, которую провоцируют аллергены. Меполизумаб уменьшает количество приступов астмы, выраженность симптомов астмы и снижает потребность в кортикостероидах. Меполизумаб вводят подкожно один раз в 4 недели. Реслизумаб уменьшает количество приступов астмы и выраженность симптомов астмы. Его вводят внутривенно один раз в 4 недели. Бенрализумаб и дупилумаб можно назначать в дополнение к другим противоастматическим препаратам людям, у которых в кровотоке присутствует много эозинофилов (тип лейкоцитов).
После введения этих препаратов иногда возникают тяжелые аллергические реакции (анафилаксия), поэтому эти препараты вводят в контролируемых условиях медицинского учреждения, например, в амбулаториях или приемных врача.
Метилксантины
Теофиллин, являющийся метилксантином, является еще одним препаратом, который вызывает расширение бронхов. В настоящее время его применяют реже, чем раньше. Теофиллин обычно принимают внутрь. Теофиллин для приема внутрь представлен в различных лекарственных формах — от таблеток краткого действия и сиропов до капсул и таблеток более длительного действия с замедленным высвобождением. Теофиллин в основном используют для профилактики бронхиальной астмы.
Количество теофиллина в крови может быть определено в лаборатории и должно тщательно контролироваться врачом. Слишком малое количество препарата в крови оказывает недостаточный эффект, а слишком большое количество препарата может вызвать опасное для жизни нарушение сердечного ритма или судорожные припадки. При первом приеме теофиллина пациент с бронхиальной астмой может испытывать легкое чувство беспокойства, и у него может возникнуть головная боль. Эти побочные эффекты, как правило, исчезают по мере привыкания организма к препарату. Более высокие дозы могут вызвать учащенное сердцебиение, тошноту или сильное сердцебиение. У пациента могут также наблюдаться бессонница, возбужденное состояние, рвота и судорожные припадки. Возникновение этих побочных эффектов является одной из причин менее частого применения теофиллина в сравнении с другими препаратами.
Препараты, обычно применяемые для лечения бронхиальной астмы
Препарат
Некоторые побочные эффекты
Комментарии
Антихолинергические препараты (ингаляционные)
Ипратропий
Тиотропий
Сухость во рту
Учащенное сердцебиение
Обычно применяют в сочетании с бета-адренергическим препаратом
Бета-адренергические препараты короткого действия (ингаляционные)
Альбутерол
Левосальбутамол
Повышение частоты сердечных сокращений
Озноб
Для быстрого купирования острого приступа
Существует также альбутерол для приема внутрь
Бета-адренергические препараты длительного действия (ингаляционные)
Арформотерол
Формотерол
Сальметерол
Повышение частоты сердечных сокращений
Озноб
Для постоянного лечения, но не для купирования приступов
Не рекомендуется в качестве монотерапии (без других препаратов для лечения бронхиальной астмы)
Бета-адренергические препараты ультрадлительного действия (ингаляционные)
Индакатерол
Олодатерол
Вилантерол
Насморк и чиханье
Повышенное артериальное давление
Кашель
Головная боль
Не рекомендуется в качестве монотерапии (без других препаратов для лечения бронхиальной астмы)
Вилантерол доступен только в комбинации с флутиказоном
Кортикостероидные препараты (ингаляционные)
Беклометазон
Будесонид
Циклесонид
Флунизолид
Флутиказона фуроат
Флутиказона пропионат
Мометазон
Триамцинолон
Грибковые инфекции полости рта (молочница)
Изменение голоса
Ингаляции для профилактики (длительного контроля) бронхиальной астмы
Кортикостероидные препараты (пероральные или инъекционные)
Метилпреднизолон
Преднизолон
Преднизон
Повышение массы тела
Повышение уровня сахара в крови
Редко, психоз
остеопороз.
катаракты;
Истончение кожи и легкое образование синяков
Бессонница
Применяют для купирования острых приступов астмы и лечения бронхиальной астмы, которую невозможно контролировать с помощью ингаляционной терапии
Иммуномодуляторы (инъекционные)
Бенрализумаб
Дупилумаб
Меполизумаб
Омализумаб
Реслизумаб
Дискомфорт в месте инъекции
Редко, анафилактические реакции
Применяют у пациентов с тяжелой формой бронхиальной астмы для уменьшения применения пероральных кортикостероидных препаратов
Модификаторы лейкотриенов (пероральные)
Монтелукаст
Зафирлукаст
Зилеутон
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом
При применении зилеутона, повышение уровня печеночных ферментов
Используют чаще для профилактики (длительного контроля), чем для лечения
Стабилизаторы тучных клеток (ингаляционные)
Кромолин
Недокромил
Кашель или свистящие хрипы
Применяют для профилактики приступов, часто связанных с физической нагрузкой, но не для лечения острых приступов
Недокромил в США отсутствует
Метилксантины (пероральные)
Теофиллин
Повышение частоты сердечных сокращений
Озноб
Расстройство желудка
Судорожные припадки (при высоком уровне в крови)
Серьезные нарушения сердечного ритма (при высоком уровне в крови).
Может применяться для профилактики и лечения
Принимают внутрь, но в стационаре может быть введен внутривенно
Другие лекарственные препараты для профилактики и лечения астмы
Для лечения астмы время от времени используются другие лекарственные препараты. Эти лекарственные препараты могут использоваться при особых обстоятельствах. Магний часто вводится в вену в отделении неотложной помощи при острых приступах.
Другие лекарственные препараты, которые могут назначаться при хронической астме, включают лидокаин или гепарин через небулайзер, колхицин и внутривенные иммуноглобулины. Данные, обосновывающие использование любого из этих препаратов, ограничены, поэтому упомянутые лекарственные препараты применяются намного реже.
Людям, получающим ингаляционные кортикостероиды, и людям с факторами риска развития остеопороза, например, в пожилом возрасте, с членами семьи, страдающими остеопорозом, соблюдающим диету с низким содержанием кальция и витамина D, или с худощавым телосложением, может потребоваться прием добавок с кальцием и витамином D или бисфосфонатов, чтобы попытаться сохранить плотность костной ткани.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые ресурсы на английском языке, которые могут быть полезными. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Организация по поддержке людей, страдающих аллергией и бронхиальной астмой (Allergy and Asthma Network): лекарственные препараты и лечение астмы: информация о лекарственных препаратах, используемых для лечения астмы, и советы по профилактике приступов астмы
Американская академия аллергии, астмы и иммунологии (American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology): общие сведения об астме: общая информация об астме, включая информацию об избегании провоцирующих факторов астмы и лечении симптомов
Американский противоаллергический и противоастматический фонд (Asthma Allergy Foundation of America): лечение астмы: информация для понимания различных типов лекарственных препаратов, используемых для лечения астмы