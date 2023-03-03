Абсцесс в легких

Обычно абсцесс легкого вызывают бактерии, которые в нормальных условиях живут во рту или горле и вдыхаются (аспирируются) в легкие, приводя к возникновению инфекции. Нередко источником бактерий, вызывающих абсцесс легкого, становится болезнь десен (заболевание периодонта).

Организм человека имеет много способов защиты (например, кашель) от попадания бактерий в легкие. Инфицирование преимущественно происходит тогда, когда человек находится в бессознательном или очень сонливом состоянии вследствие употребления алкоголя или рекреационных наркотиков, седации, анестезии или заболевания нервной системы и поэтому не может откашляться, чтобы удалить попавшие в дыхательные пути бактерии.

У людей с ослабленной иммунной системой абсцесс легкого может быть вызван микроорганизмами, которые обычно не находятся в ротовой полости или горле, таких, как грибки или микобактерия туберкулеза Mycobacterium tuberculosis (микроорганизм, который вызывает туберкулез). Другие бактерии, способные стать причиной абсцессов легкого — это стрептококки и стафилококки, в том числе метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС), который вызывает серьезную инфекцию.

К образованию абсцесса также может привести закупорка (обструкция) дыхательных путей. Если ветви дыхательного горла (бронхи) блокируются опухолью или инородным телом, за обструкцией могут накапливаться выделения (слизь), вызывая образование абсцесса. Иногда в такие выделения попадают бактерии. Обструкция не позволяет откашливать выделения и бактерии через дыхательные пути.

Реже абсцессы возникают, когда бактерии или инфицированные сгустки крови переносятся с кровотоком в легкие из другой инфицированной области организма (септические легочные эмболы).

Как правило, в результате аспирации или обструкции дыхательных путей у человека развивается только один абсцесс легкого. Если абсцессов несколько, то они, чаще всего, поражают одно и то же легкое. Если инфекция попадает в легкое с кровотоком, в обоих легких может развиться много разбросанных абсцессов. Эта проблема является наиболее распространенной среди людей, которые вводят себе наркотики нестерильными методами (например, используя грязные иглы).

В конечном счете, в большинстве случаев происходит прорыв абсцессов в дыхательные пути, что способствует образованию мокроты, которая выводится из организма с кашлем. Прорвавшийся абсцесс оставляет в легком полость, которая заполнена жидкостью и воздухом. Иногда абсцесс прорывается в пространство между легкими и грудной стенкой (плевральную полость), заполняя его гноем. Скопление гноя в плевральной полости называется эмпиемой.