Абсцесс в легких

Под абсцессом легкого понимают заполненную гноем полость в легком, окруженную воспаленной тканью и образовавшуюся в результате попадания инфекции.
Обычно причиной образования абсцесса легкого является попадание бактерий, обитателей ротовой полости в легкие.
Характерные симптомы включают утомляемость, потерю аппетита, ночную потливость, повышение температуры, а также кашель с выделением мокроты.
В большинстве случаев диагноз ставится по результатам рентгенологического исследования грудной клетки.
Часто до полного очищения абсцесса легкого больным приходится принимать антибиотики на протяжении нескольких недель.
Причины абсцесса легкого
Обычно абсцесс легкого вызывают бактерии, которые в нормальных условиях живут во рту или горле и вдыхаются (аспирируются) в легкие, приводя к возникновению инфекции. Нередко источником бактерий, вызывающих абсцесс легкого, становится болезнь десен (заболевание периодонта).
Организм человека имеет много способов защиты (например, кашель) от попадания бактерий в легкие. Инфицирование преимущественно происходит тогда, когда человек находится в бессознательном или очень сонливом состоянии вследствие употребления алкоголя или рекреационных наркотиков, седации, анестезии или заболевания нервной системы и поэтому не может откашляться, чтобы удалить попавшие в дыхательные пути бактерии.
У людей с ослабленной иммунной системой абсцесс легкого может быть вызван микроорганизмами, которые обычно не находятся в ротовой полости или горле, таких, как грибки или микобактерия туберкулеза Mycobacterium tuberculosis (микроорганизм, который вызывает туберкулез). Другие бактерии, способные стать причиной абсцессов легкого — это стрептококки и стафилококки, в том числе метициллин-резистентный золотистый стафилококк (МРЗС), который вызывает серьезную инфекцию.
К образованию абсцесса также может привести закупорка (обструкция) дыхательных путей. Если ветви дыхательного горла (бронхи) блокируются опухолью или инородным телом, за обструкцией могут накапливаться выделения (слизь), вызывая образование абсцесса. Иногда в такие выделения попадают бактерии. Обструкция не позволяет откашливать выделения и бактерии через дыхательные пути.
Реже абсцессы возникают, когда бактерии или инфицированные сгустки крови переносятся с кровотоком в легкие из другой инфицированной области организма (септические легочные эмболы).
Как правило, в результате аспирации или обструкции дыхательных путей у человека развивается только один абсцесс легкого. Если абсцессов несколько, то они, чаще всего, поражают одно и то же легкое. Если инфекция попадает в легкое с кровотоком, в обоих легких может развиться много разбросанных абсцессов. Эта проблема является наиболее распространенной среди людей, которые вводят себе наркотики нестерильными методами (например, используя грязные иглы).
В конечном счете, в большинстве случаев происходит прорыв абсцессов в дыхательные пути, что способствует образованию мокроты, которая выводится из организма с кашлем. Прорвавшийся абсцесс оставляет в легком полость, которая заполнена жидкостью и воздухом. Иногда абсцесс прорывается в пространство между легкими и грудной стенкой (плевральную полость), заполняя его гноем. Скопление гноя в плевральной полости называется эмпиемой.
Симптомы абсцесса легкого
Симптомы, как правило, развиваются медленно. Однако, в зависимости от причины возникновения абсцесса, симптомы могут проявиться неожиданно. К ранним симптомам относятся:
Утомляемость
Потеря аппетита
потливость в ночное время;
лихорадка
кашель с выделением мокроты.
Мокрота может иметь неприятный запах (это характерно для бактерий, происходящих из полости рта и горла) и содержать прожилки крови. У человека может быть неприятный запах изо рта. Кроме того, при дыхании пациент может ощущать боль в груди, особенно в случае, если внешняя оболочка легких и внутренняя оболочка грудной стенки (плевра) воспалены. Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь спустя несколько недель или даже месяцев после первого проявления таких симптомов. У таких людей обнаруживаются хронические абсцессы и, в дополнение к другим симптомам, наблюдается значительная потеря веса, дневная лихорадка и ночная потливость. Абсцессы легкого, вызванные золотистым стафилококком Staphylococcus aureus или МРЗС, напротив, могут привести к смертельному исходу в течение нескольких дней, иногда даже часов.
Диагностика абсцесса легкого
Рентгенологическое исследование органов грудной клетки
иногда компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки.
При рентгенологическом исследовании органов грудной клетки абсцесс легкого почти всегда обнаруживается в виде полости, заполненной жидкостью и воздухом. Однако при рентгенологическом исследовании абсцесс легкого иногда имеет сходство с некоторыми другими заболеваниями, например, онкологическими заболеваниями или саркоидозом. В некоторых случаях абсцесс может быть выявлен только после проведения КТ органов грудной клетки.
Врачи могут взять образец мокроты и попытаться вырастить (культивировать) микроорганизм, вызвавший абсцесс, но такое исследование бесполезно, кроме как для исключения определенных микроорганизмов.
Берутся пробы всей инфицированной жидкости в плевральной полости (эмпиема) и отправляются в лабораторию для посева.
Бронхоскопия может быть проведена для получения образцов выделений из легких или ткани для посева, если, например:
антибиотики кажутся неэффективными;
подозревается наличие обструкции дыхательных путей (например, закупорка бронха опухолью);
функция иммунной системы пациента нарушена.
Если функция иммунной системы нарушена, причиной формирования абсцесса могут быть микроорганизмы, которые в обычных условиях абсцессов легкого не вызывают. Необычные микроорганизмы необходимо идентифицировать по возможности скорее, поскольку при их наличии лечение отличается от лечения абсцесса легкого, причиной которого являются обычные микроорганизмы.
Лечение абсцесса легкого
Антибиотики
Лечение требует приема антибиотиков. В большинстве случаев сначала антибиотики вводятся через вену (внутривенно [в/в]), а позднее, когда состояние здоровья пациента улучшается, а лихорадка исчезает, принимаются внутрь. Антибиотикотерапия продолжается до тех пор, пока не исчезнут симптомы и рентгенологическое исследование грудной клетки не покажет, что абсцесс очистился. Для подобного улучшения обычно требуется от 3 до 6 недель антибиотикотерапии, но может понадобиться более длительный период лечения.
Когда существует предположение о том, что абсцесс возник в результате закупорки дыхательных путей опухолью или инородным телом, для лечения, например, для удаления инородного тела, иногда проводится бронхоскопия.
Иногда абсцесс, который не реагирует на антибиотики, или эмпиему необходимо дренировать через трубку, введенную сквозь стенку грудной клетки или через нос. Трубку могут вводить с помощью бронхоскопии или вставлять хирургическим путем. В редких случаях прибегают к хирургическому удалению инфицированной легочной ткани. Иногда удалению подлежит целый сегмент (доля) легкого или даже целое легкое.
Большинство больных удается излечить. Лечение вряд ли окажется эффективным, если здоровье человека или его иммунная система ослаблены, или если бронх заблокирован опухолью.