Скованность сустава — ощущение ограниченности или затруднений при движениях в суставе.

Причиной скованности сустава не является слабость или нежелание двигаться из-за болевых ощущений.

У некоторых больных со скованностью сохраняется полная свобода движений в суставе, но для движений необходимо приложить дополнительное усилие.

Скованность суставов вследствие воспалительного процесса обычно возникает или усиливается непосредственно после пробуждения или после продолжительного отдыха или состояния покоя. Скованность является обычным явлением при артрите. Утренняя скованность обычно возникает при ревматоидном артрите и других типах воспалительного артрита и постепенно ослабевает через час или более активной деятельности. При усилении скованности в течение дня она, как правило, не связана с воспалением.

Врачи иногда могут диагностировать причину скованности на основании других симптомов и результатах физикального обследования. Например, различные типы артрита могут поражать разные суставы. Также имеет значение продолжительность скованности. Например, если скованность держится менее 15 минут, воспаление в суставе, скорее всего, отсутствует. Проводят осмотр больного для подтверждения того, что проблема не является следствием боли при движении или слабости. Врачи осматривают мышцы и суставы, чтобы убедиться в отсутствии мышечной ригидности, характерной для болезни Паркинсона, или мышечной спастичности, возникающей при инсультах и заболеваниях спинного мозга. В связи с тем, что воспалительный артрит часто является причиной скованности сустава, может назначаться анализ крови (например, для определения уровней ревматоидного фактора) и рентгенологическое или ультразвуковое обследование.

Скованность проходит при успешном лечении основного заболевания. Растяжка, лечебная физкультура и горячий душ после ходьбы пешком позволяют ослабить скованность и облегчить движения.