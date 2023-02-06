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Звуки при движениях в суставах

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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Под термином «звуки при движениях в суставах» (крепитация) понимают появление в суставе хлопающих, потрескивающих или щелкающих звуков. 

    Звуки при движениях суставов, например, поскрипывание и щелчки, встречаются у многих людей без каких-либо болезней суставов, но также могут возникать при определенных проблемах в них. Например, основание надколенника может поскрипывать при его поражении остеоартритом, а щелчки при движениях нижней челюсти наблюдаются у пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава.

    Врачи выяснят симптомы больного и проведут обследование в целях установления того, являются ли шумы в суставах симптомом определенного заболевания. Дальнейшее обследование и лечение необходимо только в случае, когда по результатам осмотра будут обнаружены серьезные проблемы с суставами. Звуки в суставах сами по себе не являются проявлением серьезной проблемы и не требуют лечения.

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    Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.