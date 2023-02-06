Под термином «звуки при движениях в суставах» (крепитация) понимают появление в суставе хлопающих, потрескивающих или щелкающих звуков.

Звуки при движениях суставов, например, поскрипывание и щелчки, встречаются у многих людей без каких-либо болезней суставов, но также могут возникать при определенных проблемах в них. Например, основание надколенника может поскрипывать при его поражении остеоартритом, а щелчки при движениях нижней челюсти наблюдаются у пациентов с патологией височно-нижнечелюстного сустава.

Врачи выяснят симптомы больного и проведут обследование в целях установления того, являются ли шумы в суставах симптомом определенного заболевания. Дальнейшее обследование и лечение необходимо только в случае, когда по результатам осмотра будут обнаружены серьезные проблемы с суставами. Звуки в суставах сами по себе не являются проявлением серьезной проблемы и не требуют лечения.