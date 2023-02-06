Затруднение движений

Обследование врачом;

Врачи зачастую могут поставить диагноз слабости на основании симптомов и результатов физикального обследования.

В первую очередь врачи стараются определить, возможно ли у больного сокращение мышц с нормальной силой.

Если мышечная сила находится в пределах нормы и больной испытывает затруднения с движениями в суставе, врач пытается двигать суставом больного при его расслабленном положении (так называемые пассивные движения).

Если движение сопровождается болью, проблема может быть связана с воспалением сустава.

Если при пассивном движении ощущается слабая боль, но есть блокада сустава, то проблема может быть связана с контрактурой сустава (например, при рубцевании ткани) или скованностью вследствие спастичности, или ригидностью из-за заболевания нервной системы.

Если пассивное движение сопровождается незначительной болью и отсутствием блокады, врачи предлагают больному приложить все усилия, чтобы сделать движение. Если движение все еще сопряжено с трудностями и все еще не сопровождается болью, существует возможность истинной слабости.