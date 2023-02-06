Затруднение движений

У пациента могут наблюдаться затруднения при движениях какой-либо частью или всеми частями тела.
Причины затруднения движений
Движения могут быть затруднены заболеваниями, ограничивающими движение в суставах либо приводящими к слабости, скованности, тремору или затруднениям при начале движения (например, болезнь Паркинсона). Движения также могут быть ограничены в случаях, когда они сопровождаются болью. При болях в мышцах, связках, костях или суставах (см. Вводные сведения о биологии костно-мышечной системы) больные сознательно или неосознанно стараются ограничить движения. При таком ограничении подвижности часто создается впечатление слабости, даже если нервная система и мышцы способны выполнять все необходимые для движения функции.
Болезни суставов
Ограниченная свобода движений сустава может наблюдаться в силу следующих причин:
боль;
Предшествующая травма сустава, которая привела к значительному рубцеванию тканей
Продолжительная иммобилизация сустава (например, при параличе руки вследствие инсульта или наложении пращевидной повязки), которая привела к укорочению сухожилий
Скопление жидкости в суставе вследствие артрита или острой травмы (с ощущением блокировки сустава)
Наличие фрагмента разрушенного хряща (вследствие травмы, характерно для коленного сустава), блокирующего движения сустава
Слабость
Хотя многие больные жалуются на слабость при усталости или утомлении, истинная слабость означает, что никакие усилия не позволяют добиться нормального сильного сокращения мышцы. Для обычного осознанного мышечного сокращения необходимо, чтобы головной мозг подал сигнал, который будет передан по спинному мозгу и нервам на рабочую мышцу. Таким образом, истинная слабость может стать результатом травмы или заболевания нервной системы, мышцы или связующего элемента между ними (нервно-мышечный синапс).
Диагностика затруднения движений
Обследование врачом;
Врачи зачастую могут поставить диагноз слабости на основании симптомов и результатов физикального обследования.
В первую очередь врачи стараются определить, возможно ли у больного сокращение мышц с нормальной силой.
Если мышечная сила находится в пределах нормы и больной испытывает затруднения с движениями в суставе, врач пытается двигать суставом больного при его расслабленном положении (так называемые пассивные движения).
Если движение сопровождается болью, проблема может быть связана с воспалением сустава.
Если при пассивном движении ощущается слабая боль, но есть блокада сустава, то проблема может быть связана с контрактурой сустава (например, при рубцевании ткани) или скованностью вследствие спастичности, или ригидностью из-за заболевания нервной системы.
Если пассивное движение сопровождается незначительной болью и отсутствием блокады, врачи предлагают больному приложить все усилия, чтобы сделать движение. Если движение все еще сопряжено с трудностями и все еще не сопровождается болью, существует возможность истинной слабости.
Лечение затруднения движений
Упражнения на растяжку и лечебная физкультура
Иногда хирургическое вмешательство
Гибкость суставов с ограниченным диапазоном движений может быть увеличена за счет упражнений на растяжку и лечебной физкультуры.
Если диапазон движений сустава существенно ограничен за счет рубцевания ткани, может возникнуть необходимость в хирургическом вмешательстве.
Оптимальным способом устранения слабости является лечение основного заболевания, но физиотерапия в большинстве случаев позволяет достичь значительных улучшений, даже при отсутствии оптимального метода медикаментозного лечения.