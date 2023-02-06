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Вводные сведения о симптомах мышечно-скелетных заболеваний

Авторы:Alexandra Villa-Forte, MD, MPH, Cleveland Clinic
Проверено/пересмотрено февр. 2023
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    Костно-мышечные симптомы широко распространены и могут возникать при поражении суставов, костей, мышц, связок, сухожилий или суставных сумок (см. Вводные сведения о биологии костно-мышечной системы).

    Распространенные симптомы мышечно-скелетных заболеваний включают:

    Воспаление может привести к боли, отёку, жару, повышенной чувствительности к прикосновению, нарушенным функциям и, в ряде случаев, покраснению кожи вокруг пораженного участка. Воспаление может стать следствием многих различных костно-мышечных заболеваний, например, аутоиммунных (например, ревматоидный артрит) и инфекционных заболеваний. При поражении сустава воспалительным процессом в нем может наблюдаться скопление жидкости, что приводит к боли, отеку и снижению свободы движений.

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    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.