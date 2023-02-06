Вводные сведения о симптомах мышечно-скелетных заболеваний

Костно-мышечные симптомы широко распространены и могут возникать при поражении суставов, костей, мышц, связок, сухожилий или суставных сумок (см. Вводные сведения о биологии костно-мышечной системы).

Распространенные симптомы мышечно-скелетных заболеваний включают:

Воспаление может привести к боли, отёку, жару, повышенной чувствительности к прикосновению, нарушенным функциям и, в ряде случаев, покраснению кожи вокруг пораженного участка. Воспаление может стать следствием многих различных костно-мышечных заболеваний, например, аутоиммунных (например, ревматоидный артрит) и инфекционных заболеваний. При поражении сустава воспалительным процессом в нем может наблюдаться скопление жидкости, что приводит к боли, отеку и снижению свободы движений.