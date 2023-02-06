Боль в суставах: Один сустав

Боль, локализованная только в одном суставе, называется моноартикулярной болью. Сустав может быть просто болезненным (артралгия), но также воспаленным (артрит).
Боль в одном суставе может быть вызвана артритом. Артрит обычно также вызывает повышение температуры тканей и припухлость, а в редких случаях и покраснение кожи над суставом. Боль может возникать только при движениях сустава или также в состоянии покоя. В суставе может скапливаться жидкость (выпот).
Боль, ощущаемая в суставе, может возникать в других образованиях вблизи сустава, например, связке, сухожилии или мышце (см. Вводные сведения о биологии костно-мышечной системы). В качестве примера таких заболеваний можно назвать бурсит, тендинит и растяжение. Боль, вызванная такими заболеваниями, обычно не считается истинной суставной болью.
Причины боли в одном суставе
Распространенные причины боли в одном суставе включают инфекционный артрит, подагру и похожие заболевания, а также остеоартрит. Боль в суставе может быть первым симптомом заболевания, поражающего другие органы, например, аутоиммунного заболевания или генерализованной инфекции. Симптомы таких аутоиммунных заболеваний могут включать жар, язвы в полости рта и сыпь. Боль в одном суставе может также быть первым симптомом заболевания, поражающего многие суставы (см. также Боль в нескольких суставах).
Распространенные причины
В любом возрасте наиболее частыми причинами внезапной боли в одном суставе являются травма, инфекция и кристаллы в полости сустава (часто называемые кристаллическим артритом).
У молодых взрослых наиболее распространенными причинами являются:
Травма (чаще всего)
Инфекция (часто вызванная гонореей, распространившейся по организму или проникшей в кровоток [диссеминированная гонококковая инфекция], особенно при наличии местного повышения температуры и припухания сустава)
Воспаление (вызванное, например, подагрой)
Среди пожилых людей, не получавших травму, наиболее распространенной причиной является:
Остеоартрит (чаще всего)
Кристалл-индуцированный артрит (подагра или артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата)
Наиболее опасной причиной, независимо от возраста, является острый инфекционный артрит. Инфекционный артрит за считанные часы может приводить к поражениям тканей сустава, что может стать причиной необратимого артрита. Своевременное лечение может уменьшить необратимые повреждения и предотвратить сепсис и смерть.
Частые причины боли в одном суставе перечислены в таблице Некоторые причины и характеристики боли в одном суставе.
Менее распространенные причины
Менее распространенные причины боли в одном суставе включают частичное разрушение прилежащей кости вследствие нарушений кровоснабжения (остеонекроз), опухолей суставов (например, пигментный виллезонодулярный синовит) и кровоизлияния в сустав (гемартроз), а также заболевания, обычно вызывающие боль нескольких суставах, например, реактивный артрит.
Обследование при боли в одном суставе
Следующая информация может помочь людям решить, когда необходимо проведение осмотра у врача, и подскажет им, чего ожидать во время проведения такого осмотра.
Настораживающие признаки
При болях в одном суставе в качестве причины для беспокойства могут выступать определенные симптомы и характеристики, которые с наибольшей долей вероятности требуют немедленного лечения. Они включают:
внезапная или сильная боль;
покраснение, жар, отек сустава или ограниченная свобода движений;
лихорадка
повреждение, покраснение, жар или повышенная чувствительность кожи вокруг сустава;
нарушения свертываемости крови, применение антикоагулянтов («препаратов, разжижающих кровь», например, варфарина) или патология гемоглобина крови (например, серповидно-клеточная анемия);
признаки внезапного заболевания, помимо болей в суставе;
вероятность наличия инфекции, передающейся половым путем (например, при незащищенном половом акте с новым партнером).
Когда обращаться к врачу
При наличии настораживающих признаков необходимо немедленно обращаться к врачу. Если начать лечение как можно раньше, врачи получают возможность провести своевременное и полное лечение симптомов определенного заболевания, в том числе кристалл-индуцированного артрита, гемартроза и инфекционного артрита. При отсутствии настораживающих признаков, особенно если причина боли известна (например, при рецидиве характерной боли в случае поражения сустава остеоартритом или при боли, вызванной незначительной травмой), и наличии слабых симптомов, можно выждать несколько дней, в течение которых симптомы могут самопроизвольно разрешиться, без необходимости обращения к врачу.
Что делает врач
Сначала врачи расспрашивают пациента о его симптомах и медицинском анамнезе. Затем проводят физикальное обследование. Результаты сбора анамнеза и проведения физикального обследования часто позволяют предположить причину боли и определить, какие анализы могут потребоваться (см. таблицу Некоторые причины и характеристики боли в одном суставе).
Врачи спрашивают о следующем:
Когда возникла боль, как она прогрессировала, где локализована и какова ее тяжесть
Что приводит к усилению или ослаблению боли (например, движения, нагрузка или покой)
Предшествующие травмы или случаи болей в суставах
Симптомы в других суставах (например, отеки)
Факторы риска заболевания инфекциями, передающимися половым путем, и болезнью Лайма
Известные заболевания, в том числе способные привести к болям в суставе или способствовать их развитию (например, остеоартрит, подагра или серповидно-клеточная анемия)
Целью врачебного осмотра является определение признаков воспаления суставов (в том числе отека, жара и изредка покраснения), чувствительности, ограничения диапазона движения и звуков при движениях в суставе (так называемой крепитации). Врачи сравнивают пораженный сустав со здоровым суставом с противоположной стороны тела и определяют любые незначительные изменения. Также врачи могут искать признаки инфекции в любой другой системе организма, особенно инфекций кожи и гениталий.
Определенные результаты изучения анамнеза и обследования позволяют определить возможные причины болей в суставах:
На основании результатов обследования врачи обычно получают возможность определить источник боли: сустав или близлежащие структуры. Например, если патология затронула сустав с одной стороны тела, источник боли, по всей вероятности, находится за пределами сустава.
На основании результатов обследования врачи обычно могут установить наличие жидкости в суставе.
Воспаление, которое развивается за несколько часов, обычно вызвано кристалл-индуцированным артритом, особенно если до этого были установлены подобные симптомы. Инфекционный артрит является еще одной распространенной причиной острого артрита.
Жар чаще всего является следствием инфекционного артрита или кристалл-индуцированного артрита.
Некоторые причины и характеристики боли в одном суставе
Причина
Распространенные признаки*
Обследования
Кристалл-индуцированный артрит (подагра или родственные заболевания, такие как артрит, вызванный кристаллами кальция пирофосфата )
Внезапная и сильная боль, отек, жар и ограниченная свобода движений, особенно в области большого пальца ноги, лодыжки, запястья или колена
Иногда покраснение кожи
Часто перед подобными приступами боли, которые разрешаются в ходе лечения или при его отсутствии
Извлечение и исследование содержимого полости сустава (аспирация содержимого полости сустава) для обнаружения кристаллов
В некоторых случаях — ультразвуковое исследование, КТ или рентгенологическое исследование
Гемартроз (кровоизлияние в сустав)†
Симптомы могут возникать спонтанно или через некоторое время после травмы
Обычно больной после недавно перенесенной травмы или с нарушением свертываемости крови
Извлечение и исследование содержимого полости сустава (аспирация содержимого полости сустава)
Иногда КТ или МРТ
Инфекционный артрит (например, бактериальная, грибковая, вирусная инфекция или туберкулез)‡
Внезапная и сильная боль, отек, жар и ограниченная свобода движений
Иногда постепенно нарастающая боль и отек
Извлечение и исследование содержимого полости сустава (аспирация содержимого полости сустава)
Травма, например, перелом или патологические изменения в суставе, влияющие на движения сустава (например, поражение суставного хряща из-за износа коленного мениска)
Симптомы могут появляться сразу же после травмы
Часто отек
Рентгенологическое исследование
В некоторых случаях МРТ
Иногда введение зонда в просвет сустава (артроскопия)
Внезапное появление боли в одном суставе, которая может перемещаться из одного сустава в другой
Обычно боли, жар и сильная утомляемость
Обычно начинается в течение нескольких дней или недель после появления сыпи в виде одного или нескольких красных пятен со светлой центральной частью
Часто после укуса клеща в регионе, где часто встречается болезнь Лайма (укуса клеща может остаться незамеченным)
Анализ крови на антитела к Borrelia burgdorferi, возбудителю болезни Лайма
Медленно прогрессирующая боль у людей старшего или молодого возраста, у которых наблюдается частое механическое воздействие на пораженный сустав (например, ручная работа или травматичные виды спорта)
Рентгенологическое исследование
Боль в суставах у людей, принимавших или принимающих кортикостероиды, или у больных серповидно-клеточной анемией
Рентгенологическое исследование и МРТ
Может вызывать боль в одном суставе, обычно с припуханием (чаще вызывает боль в нескольких суставах)
Обычно у больных с диагностированным псориазом
Иногда рентгенологическое обследование
Медленно прогрессирующая боль в суставе с отеком
Часто боль в ночное время
Рентгенологическое исследование и МРТ
* К признакам относятся симптомы и результаты проведенного врачом обследования. Указанные признаки являются типичными, но присутствуют не всегда.
† Это редкие причины.
‡ Инфекционный артрит чаще встречается среди больных с ослабленной иммунной системой (вследствие заболевания или приема лекарственных препаратов), потребителей инъекционных наркотиков, больных сахарным диабетом и людей в группе риска заболевания инфекциями, передающимися половым путем.
КТ — компьютерная томография; МРТ — магнитно-резонансная томография.
Проведение анализов
Необходимость определенных анализов зависит от информации, которую обнаружил врач в медицинской карте пациента, а также от результатов физикального обследования, особенно если присутствуют настораживающие признаки.
Возможно проведение следующих видов обследований:
Анализ синовиальной жидкости
Рентгенологическое и другие визуализирующие исследования
иногда анализы крови.
При отеке сустава врачи обычно проводят анализ синовиальной жидкости. Для отбора жидкости из сустава в первую очередь проводят стерилизацию участка кожи с помощью раствора антисептика, после чего замораживают кожу анестетиком. Затем в просвет сустава вводят иглу и отбирают синовиальную жидкость (аспирация содержимого полости сустава или артроцентез). При этой процедуре боль отсутствует или незначительна. Обычно проводят анализ жидкости, помимо прочих показателей, на наличие бактерий-возбудителей инфекции, и изучают ее под микроскопом на предмет наличия кристаллов, характерных для подагры и связанных с ней заболеваний. Иногда врачи не назначают анализ жидкости, если причина болей в суставе очевидна, например, боль возникла после травмы, либо жидкость непрерывно скапливается в суставе при хроническом заболевании, например, остеоартрите.
Возможно проведение рентгенологического исследования, но обычно для больных с острым артритом в этом нет необходимости. Рентгенологическое исследование не позволяет увидеть патологические изменения мягких тканей или хрящей. Рентгенологическое исследование целесообразно для диагностики переломом и иногда опухолей костной ткани или остеонекроза.
Магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) позволяют увидеть патологические изменения костей, суставов, сухожилий и мышц четче, чем при рентгенологическом обследовании. Таким образом, МРТ и КТ применяются для диагностики патологических состояний костей и суставов, которые могут не быть видны на рентгенограмме (например, переломы тазобедренного сустава, слишком мелкие, чтобы отобразиться на рентгенограмме). МРТ применяется для диагностики определенных патологических аномалий мягких тканей, например, ротаторной мышцы плеча или связок и хряща мениска в коленном суставе.
Изредка возникает необходимость в анализе крови, например, для подтверждения или исключения болезни Лайма.
Лечение боли в одном суставе
Наиболее эффективным методом устранения боли в суставах является лечение состояния, которое привело к боли. Например, для лечения инфекционного артрита назначают антибиотики. При переломах костей может понадобиться их иммобилизация (например, наложение гипсовой повязки).
Для снятия воспаления сустава, независимо от причины, назначают лекарственные препараты. Такие препараты включают нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) или, при очень сильном воспалении, иногда кортикостероиды. Боль в суставах, не сопровождающаяся воспалением, независимо от причины, может быть устранена с помощью НПВП, хотя для большинства пациентов ацетаминофен является предпочтительным вариантом вследствие более высокой эффективности и безопасности.
Для временного ослабления боли иногда целесообразна иммобилизация сустава с помощью шины или повязки. Приложение холода (например, льда) является оптимальным методом сразу же после травмы, и может применяться для ослабления боли при воспалении сустава. Приложение тепла (например, грелки) позволяет ослабить боль, снимая спазмы мышц вокруг сустава. Однако при использовании тепла или холода необходимо обеспечить защиту кожи больного. Например, лед необходимо укладывать в резиновую или пластиковую емкость, завернутую в полотенце, но не прикладываемую непосредственно к коже. Кроме того, действие холода и тепла должно длиться приблизительно 15 минут для глубокого проникновения и воздействия на болезненные или воспаленные ткани.
После ослабления сильной боли врачи могут рекомендовать пройти курс лечебной физкультуры для восстановления или сохранения диапазона движения и укрепления окружающих мышц.
Ключевые моменты
Боль в одном суставе у пожилых людей часто возникает вследствие остеоартрита или подагры.
Боль в одном суставе у молодых людей и подростков может быть вызвана инфекциями, передающимися половым путем, например гонореей.
Больные с внезапной болью в суставе, сопровождающейся отеком, должны в максимально сжатые сроки пройти обследование врача, чтобы в случае инфекционного артрита как можно раньше начать лечение.
При наличии жидкости в отекшем суставе обычно проводят отбор образца и анализ на наличие инфекции и кристаллов.