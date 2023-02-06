Боль в суставах: Один сустав

Необходимость определенных анализов зависит от информации, которую обнаружил врач в медицинской карте пациента, а также от результатов физикального обследования, особенно если присутствуют настораживающие признаки.

Возможно проведение следующих видов обследований:

Анализ синовиальной жидкости

Рентгенологическое и другие визуализирующие исследования

иногда анализы крови.

При отеке сустава врачи обычно проводят анализ синовиальной жидкости. Для отбора жидкости из сустава в первую очередь проводят стерилизацию участка кожи с помощью раствора антисептика, после чего замораживают кожу анестетиком. Затем в просвет сустава вводят иглу и отбирают синовиальную жидкость (аспирация содержимого полости сустава или артроцентез). При этой процедуре боль отсутствует или незначительна. Обычно проводят анализ жидкости, помимо прочих показателей, на наличие бактерий-возбудителей инфекции, и изучают ее под микроскопом на предмет наличия кристаллов, характерных для подагры и связанных с ней заболеваний. Иногда врачи не назначают анализ жидкости, если причина болей в суставе очевидна, например, боль возникла после травмы, либо жидкость непрерывно скапливается в суставе при хроническом заболевании, например, остеоартрите.

Возможно проведение рентгенологического исследования, но обычно для больных с острым артритом в этом нет необходимости. Рентгенологическое исследование не позволяет увидеть патологические изменения мягких тканей или хрящей. Рентгенологическое исследование целесообразно для диагностики переломом и иногда опухолей костной ткани или остеонекроза.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) или компьютерная томография (КТ) позволяют увидеть патологические изменения костей, суставов, сухожилий и мышц четче, чем при рентгенологическом обследовании. Таким образом, МРТ и КТ применяются для диагностики патологических состояний костей и суставов, которые могут не быть видны на рентгенограмме (например, переломы тазобедренного сустава, слишком мелкие, чтобы отобразиться на рентгенограмме). МРТ применяется для диагностики определенных патологических аномалий мягких тканей, например, ротаторной мышцы плеча или связок и хряща мениска в коленном суставе.

Изредка возникает необходимость в анализе крови, например, для подтверждения или исключения болезни Лайма.