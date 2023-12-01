Энтезопатия ахиллова сухожилия характеризуется наличием боли в месте крепления ахиллова сухожилия к задней части пяточной кости.
Как правило, больные во время ходьбы ощущают боль в задней части пятки.
Диагностика предусматривает осмотр сухожилия и, в некоторых случаях, рентгенологическое исследование.
Может помочь растягивание, наложение шин на ночь и подкладки под пятку.
(См. также Общие сведения о болезнях стоп).
Причиной энтезопатии ахиллова сухожилия является продолжительное вытягивание ахиллова сухожилия в месте крепления к пяточной кости. Вероятность заболевания повышает сжатое или укороченное ахиллово сухожилие вследствие малоподвижного образа жизни и избыточной массы тела, либо вследствие напряженной спортивной деятельности. В ряде случаев у больных энтезопатией ахиллова сухожилия наблюдается артрит какого-либо сустава (спондилоартрит).
Применение антибиотиков под названием фторхинолоны повышают риск тендинита ахиллова сухожилия и разрыва сухожилия, особенно у лиц старше 60 лет.
Как правило, больные во время ходьбы ощущают боль в задней части пятки, ниже верхнего края обуви.
Диагностика энтезопатии ахиллова сухожилия
Обследование врачом
Диагностика энтезопатии ахиллова сухожилия основана на результатах медицинского осмотра сухожилия. Диагноз подтверждается, если наблюдается болезненность сухожилия в месте его прикрепления к пяточной кости. При сгибании вручную лодыжки со смещением вверх во время осмотра боль обычно усиливается.
Лечение энтезопатии ахиллова сухожилия
Растягивание, наложение шин на ночь и подкладки под пятку
При наличии — лечение спондилоартрита
Людям с энтезопатией ахиллова сухожилия может помочь выполнение упражнений на растягивание икроножных мышц в течение 10 минут 2–3 раза в день. При растягивании икроножных мышц и ахиллова сухожилия больной стоит лицом к стене на расстоянии вытянутой руки, с выпрямленными коленями и согнутыми кверху стопами.
Для сведения к минимуму физической нагрузки на ахиллово сухожилие во время ходьбы необходимо после продолжительных периодов покоя активно двигать лодыжками в полном диапазоне движений в течение приблизительно одной минуты.
Также могут накладываться шины на ночь для растягивания сухожилия во время сна и для профилактики чрезмерного стягивания икроножных мышц.
Для ослабления боли, снижения нагрузки на сухожилие и коррекции неестественных движений бедер или спины при ходьбе временно применяются подкладки под пятки обеих ног.
Людям с энтезопатией ахиллова сухожилия, связанной с основным спондилоартритом, может помочь нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) или другой тип лекарственных препаратов (биологический препарат, такой как ингибитор ФНО).
При трудно поддающейся лечению энтезопатии врач может назначить экстракорпоральную импульсно-активационную терапию (EPAT), также известную под названием экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ESWT). В этом методе используется устройство для генерации ударных звуковых волн, которые воздействуют на пятку. Эти волны с давлением стимулируют циркуляцию крови, что может способствовать заживлению.