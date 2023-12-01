Энтезопатия ахиллова сухожилия

Растягивание, наложение шин на ночь и подкладки под пятку

При наличии — лечение спондилоартрита

Людям с энтезопатией ахиллова сухожилия может помочь выполнение упражнений на растягивание икроножных мышц в течение 10 минут 2–3 раза в день. При растягивании икроножных мышц и ахиллова сухожилия больной стоит лицом к стене на расстоянии вытянутой руки, с выпрямленными коленями и согнутыми кверху стопами.

Растягивание икроножной мышцы ... Видео

Для сведения к минимуму физической нагрузки на ахиллово сухожилие во время ходьбы необходимо после продолжительных периодов покоя активно двигать лодыжками в полном диапазоне движений в течение приблизительно одной минуты.

Также могут накладываться шины на ночь для растягивания сухожилия во время сна и для профилактики чрезмерного стягивания икроножных мышц.

Для ослабления боли, снижения нагрузки на сухожилие и коррекции неестественных движений бедер или спины при ходьбе временно применяются подкладки под пятки обеих ног.

Людям с энтезопатией ахиллова сухожилия, связанной с основным спондилоартритом, может помочь нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) или другой тип лекарственных препаратов (биологический препарат, такой как ингибитор ФНО).

При трудно поддающейся лечению энтезопатии врач может назначить экстракорпоральную импульсно-активационную терапию (EPAT), также известную под названием экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ESWT). В этом методе используется устройство для генерации ударных звуковых волн, которые воздействуют на пятку. Эти волны с давлением стимулируют циркуляцию крови, что может способствовать заживлению.