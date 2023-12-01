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Ущемление медиального и латерального подошвенного нерва

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Ущемление медиального и латерального подошвенных нервов — сдавливание ветвей нервов у внутренней части пятки (медиальная или латеральная ветка подошвенного нерва), приводящее к боли.

Ветви нервов ущемляются (сдавливаются) между костями, связками и другими структурами соединительной ткани, что вызывает боль. Боль может ухудшаться при движениях в голеностопном суставе, ношении определенной обуви или такой деятельности, как бег, когда наблюдается дополнительное давление на ущемленные нервы.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Симптомы ущемления медиального и латерального подошвенного нерва

Симптомы ущемления медиального и латерального подошвенных нервов включают почти непрерывную боль, как в положении сидя, так и во время ходьбы. Часто больной испытывает трудности, пытаясь подняться из сидячего положения. Боль часто бывает хронической, тяжело поддается лечению и усиливается во время динамической ударной нагрузки, например, при беге. Ощущение жжения, онемения и покалывания, часто встречающееся при сдавливании нерва, при ущемлении медиального и латерального подошвенного нерва обычно отсутствует.

Диагностика ущемления медиального и латерального подошвенного нерва

  • Обследование врачом

Диагноз ущемления медиального и латерального подошвенных нервов часто основан на симптомах и результатах обследования.

Лечение ущемления медиального и латерального подошвенного нерва

  • Шины, ортезы и лечебная физкультура

Целесообразно обеспечение неподвижности в суставах стопы (например, фиксация с помощью шин) и применение других устройств, помещаемых в обувь (ортезы), а также лечебной физкультуры и наложения на нерв очень холодного компресса (криотерапия).

При неэффективности такого лечения ослабить боль можно с помощью инъекций раствора спирта для отмирания тканей нерва или хирургической операции для устранения сдавливания нерва.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.