Ущемление медиального и латерального подошвенного нерва

Ущемление медиального и латерального подошвенных нервов — сдавливание ветвей нервов у внутренней части пятки (медиальная или латеральная ветка подошвенного нерва), приводящее к боли.
Ветви нервов ущемляются (сдавливаются) между костями, связками и другими структурами соединительной ткани, что вызывает боль. Боль может ухудшаться при движениях в голеностопном суставе, ношении определенной обуви или такой деятельности, как бег, когда наблюдается дополнительное давление на ущемленные нервы.
(См. также Общие сведения о болезнях стоп).
Симптомы ущемления медиального и латерального подошвенного нерва
Симптомы ущемления медиального и латерального подошвенных нервов включают почти непрерывную боль, как в положении сидя, так и во время ходьбы. Часто больной испытывает трудности, пытаясь подняться из сидячего положения. Боль часто бывает хронической, тяжело поддается лечению и усиливается во время динамической ударной нагрузки, например, при беге. Ощущение жжения, онемения и покалывания, часто встречающееся при сдавливании нерва, при ущемлении медиального и латерального подошвенного нерва обычно отсутствует.
Диагностика ущемления медиального и латерального подошвенного нерва
Обследование врачом
Диагноз ущемления медиального и латерального подошвенных нервов часто основан на симптомах и результатах обследования.
Лечение ущемления медиального и латерального подошвенного нерва
Шины, ортезы и лечебная физкультура
Целесообразно обеспечение неподвижности в суставах стопы (например, фиксация с помощью шин) и применение других устройств, помещаемых в обувь (ортезы), а также лечебной физкультуры и наложения на нерв очень холодного компресса (криотерапия).
При неэффективности такого лечения ослабить боль можно с помощью инъекций раствора спирта для отмирания тканей нерва или хирургической операции для устранения сдавливания нерва.