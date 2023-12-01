Ущемление медиального и латерального подошвенного нерва

Шины, ортезы и лечебная физкультура

Целесообразно обеспечение неподвижности в суставах стопы (например, фиксация с помощью шин) и применение других устройств, помещаемых в обувь (ортезы), а также лечебной физкультуры и наложения на нерв очень холодного компресса (криотерапия).

При неэффективности такого лечения ослабить боль можно с помощью инъекций раствора спирта для отмирания тканей нерва или хирургической операции для устранения сдавливания нерва.