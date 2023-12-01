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Тендиноз задней большеберцовой мышцы и теносиновит задней большеберцовой мышцы

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Тендиноз задней большеберцовой мышцы — изнашивание сухожилия, идущего по задней поверхности и огибающего внутреннюю часть лодыжки (сухожилие задней большеберцовой мышцы). Теносиновит задней большеберцовой мышцы — это воспаление защитной оболочки сухожилия (сухожильного влагалища).

  • Сухожилие задней большеберцовой мышцы может повреждаться или воспаляться.

  • Вокруг лодыжки ощущается боль разной интенсивности.

  • Диагноз обычно основывается на симптомах и результатах осмотра и иногда на результатах визуализирующих исследований.

  • В зависимости от заболевания могут помочь ортезы и хирургическое вмешательство или терапия для уменьшения воспаления.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Сухожилие задней большеберцовой мышцы поддерживает свод стопы в естественном положении.

Обычно причиной тендиноза задней большеберцовой мышцы является избыточное и продолжительное растяжение, вызванное нарушениями механизма движения стопы. Чаще всего у человека отмечается низкий свод стопы, а стопа имеет тенденцию выворачиваться наружу при ходьбе и кажется плоской при стоянии. Дисфункция сухожилия в дальнейшем может приводить к опущению подъема свода стопы. Сухожилие может полностью разорваться у пожилых людей, а также у людей с предшествующей травмой или хронической дисфункцией. Разрыв сухожилия может быть причиной тендиноза задней большеберцовой мышцы у молодых людей с внезапным коллапсом свода стопы.

Теносиновит задней большеберцовой мышцы начинается с внезапного воспаления сухожильного влагалища. Сухожилие может поражаться при воспалительных заболеваниях, например ревматоидном артрите или подагре.

Симптомы

На ранних стадиях тендиноза задней большеберцовой мышцы у людей на фоне повышенной активности изредка возникает боль позади внутренней части лодыжки. Со временем боль усиливается и развивается отек. Больной испытывает трудности в положении стоя и при ходьбе. Подъем на пальцы обычно сопровождается болью и может стать невозможным при полном разрыве сухожилия. При полном разрыве сухожилия стопа внезапно уплощается (коллапс свода стопы), и может появляться боль в подошве.

При теносиновите задней большеберцовой мышцы боль обычно возникает внезапно и сухожилие может утолщаться и отекать, там где оно огибает выступ на внутренней стороне лодыжки (медиальная лодыжка).

В некоторых случаях при длительном тендинозе свод стопы может постепенно опускаться, и стопа визуально становится более плоской. Эти костные изменения могут также вызывать остеоартрит в некоторых костях стопы и могут распространяться на лодыжку.

Диагностика

  • Обследование врачом

  • Иногда рентгенологическое исследование или МРТ (магнитно-резонансная томография)

Диагноз часто основан на симптомах и результатах обследования. Однако иногда для исключения других причин боли в лодыжке, подтверждения диагноза и определения степени повреждения сухожилия необходимо рентгенологическое исследование или МРТ.

Лечение

  • При тендинозе задней большеберцовой мышцы — ортезы и бандажи или хирургическое вмешательство

  • При теносиновите задней большеберцовой мышцы — противовоспалительная терапия

При тендинозе задней большеберцовой мышцы обычно достаточно устройств, которые помещают в обувь (ортезы), и голеностопных скоб с ортопедической обувью. Для восстановления нормальной функции полные разрывы подлежат хирургическому лечению. Хирургическое лечение имеет особое значение для молодых активных людей с разрывами, возникающими спонтанно.

При теносиновите задней большеберцовой мышцы помогает покой и применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.