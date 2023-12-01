Тендиноз задней большеберцовой мышцы и теносиновит задней большеберцовой мышцы

На ранних стадиях тендиноза задней большеберцовой мышцы у людей на фоне повышенной активности изредка возникает боль позади внутренней части лодыжки. Со временем боль усиливается и развивается отек. Больной испытывает трудности в положении стоя и при ходьбе. Подъем на пальцы обычно сопровождается болью и может стать невозможным при полном разрыве сухожилия. При полном разрыве сухожилия стопа внезапно уплощается (коллапс свода стопы), и может появляться боль в подошве.

При теносиновите задней большеберцовой мышцы боль обычно возникает внезапно и сухожилие может утолщаться и отекать, там где оно огибает выступ на внутренней стороне лодыжки (медиальная лодыжка).

В некоторых случаях при длительном тендинозе свод стопы может постепенно опускаться, и стопа визуально становится более плоской. Эти костные изменения могут также вызывать остеоартрит в некоторых костях стопы и могут распространяться на лодыжку.