Тендиноз задней большеберцовой мышцы и теносиновит задней большеберцовой мышцы

Тендиноз задней большеберцовой мышцы — изнашивание сухожилия, идущего по задней поверхности и огибающего внутреннюю часть лодыжки (сухожилие задней большеберцовой мышцы). Теносиновит задней большеберцовой мышцы — это воспаление защитной оболочки сухожилия (сухожильного влагалища).
Сухожилие задней большеберцовой мышцы может повреждаться или воспаляться.
Вокруг лодыжки ощущается боль разной интенсивности.
Диагноз обычно основывается на симптомах и результатах осмотра и иногда на результатах визуализирующих исследований.
В зависимости от заболевания могут помочь ортезы и хирургическое вмешательство или терапия для уменьшения воспаления.
(См. также Общие сведения о болезнях стоп).
Сухожилие задней большеберцовой мышцы поддерживает свод стопы в естественном положении.
Обычно причиной тендиноза задней большеберцовой мышцы является избыточное и продолжительное растяжение, вызванное нарушениями механизма движения стопы. Чаще всего у человека отмечается низкий свод стопы, а стопа имеет тенденцию выворачиваться наружу при ходьбе и кажется плоской при стоянии. Дисфункция сухожилия в дальнейшем может приводить к опущению подъема свода стопы. Сухожилие может полностью разорваться у пожилых людей, а также у людей с предшествующей травмой или хронической дисфункцией. Разрыв сухожилия может быть причиной тендиноза задней большеберцовой мышцы у молодых людей с внезапным коллапсом свода стопы.
Теносиновит задней большеберцовой мышцы начинается с внезапного воспаления сухожильного влагалища. Сухожилие может поражаться при воспалительных заболеваниях, например ревматоидном артрите или подагре.
Симптомы
На ранних стадиях тендиноза задней большеберцовой мышцы у людей на фоне повышенной активности изредка возникает боль позади внутренней части лодыжки. Со временем боль усиливается и развивается отек. Больной испытывает трудности в положении стоя и при ходьбе. Подъем на пальцы обычно сопровождается болью и может стать невозможным при полном разрыве сухожилия. При полном разрыве сухожилия стопа внезапно уплощается (коллапс свода стопы), и может появляться боль в подошве.
При теносиновите задней большеберцовой мышцы боль обычно возникает внезапно и сухожилие может утолщаться и отекать, там где оно огибает выступ на внутренней стороне лодыжки (медиальная лодыжка).
В некоторых случаях при длительном тендинозе свод стопы может постепенно опускаться, и стопа визуально становится более плоской. Эти костные изменения могут также вызывать остеоартрит в некоторых костях стопы и могут распространяться на лодыжку.
Диагностика
Обследование врачом
Иногда рентгенологическое исследование или МРТ (магнитно-резонансная томография)
Диагноз часто основан на симптомах и результатах обследования. Однако иногда для исключения других причин боли в лодыжке, подтверждения диагноза и определения степени повреждения сухожилия необходимо рентгенологическое исследование или МРТ.
Лечение
При тендинозе задней большеберцовой мышцы — ортезы и бандажи или хирургическое вмешательство
При теносиновите задней большеберцовой мышцы — противовоспалительная терапия
При тендинозе задней большеберцовой мышцы обычно достаточно устройств, которые помещают в обувь (ортезы), и голеностопных скоб с ортопедической обувью. Для восстановления нормальной функции полные разрывы подлежат хирургическому лечению. Хирургическое лечение имеет особое значение для молодых активных людей с разрывами, возникающими спонтанно.
При теносиновите задней большеберцовой мышцы помогает покой и применение нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).