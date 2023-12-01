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Сесамоидит

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Сесамоидит — боль вблизи двух небольших костей (сесамоидных костей) под головкой плюсневой кости в месте, где она прилегает к большому пальцу (головка первой плюсневой кости).

  • Симптомы включают боль во время ходьбы (особенно босиком) или при ношении определенных типов обуви.

  • Диагностика основана на результатах обследования стопы.

  • Ортезы, разгрузочные подкладки и новая обувь могут способствовать облегчению боли.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Сесамоидит является частой причиной боли в подъеме свода стопы (метатарзалгия).

Причиной сесамоидита обычно является многократная травматизация. Иногда случается перелом кости или воспаление кости или прилежащих тканей. Изменение структуры стопы может иногда смещать сесамовидные кости (смещение) и вызывать боль.

Сесамоидит особенно распространен среди танцоров, бегунов трусцой и людей с резким подъемом свода стопы, а также людей, которые часто носят обувь на высоких каблуках. Многие люди с буньоном имеют сесамоидит.

Симптомы сесамоидита

Боль при сесамоидите ощущается под основанием большого пальца (первого плюсневого сустава). Боль обычно усиливается при ходьбе, особенно в случае использования определенной обуви с тонкой подошвой, гибкой обуви или обуви на высоком каблуке. Данная область может становиться горячей и опухать, а большой палец может покраснеть.

Диагностика сесамоидита

  • Обследование стопы, проводимое врачом

  • Для исключения подагры или инфекции — аспирация содержимого полости сустава

  • При переломе, смещении или артрите — визуализирующие исследования

Диагностика сесамоидита основана на результатах осмотра стопы.

Если подозревается подагра или инфекционный артрит, врач с помощью иглы возьмет образец жидкости из сустава (аспирация содержимого полости сустава или артроцентез).

Рентгенография и иногда магнитно-резонансная томография (МРТ) для исключения артрита, смещения или перелома сесамовидной кости.

Лечение сесамоидита

  • Новая обувь

  • Ортезы

Бывает достаточно не носить обувь, которая вызывает боль под основанием большого пальца ступни. Однако если симптомы сесамоидита не проходят, для снижения давления на сесамовидные кости используют разгрузочные подкладки, а также ношение обуви на толстой подошве, обувь с низким каблуком, ортезы (устройства, которые помещают в обувь) или их сочетания.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для перорального приема и инъекции смеси кортикостероидов и анестетиков в пораженный участок позволяют ослабить боль.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.