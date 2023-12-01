Сесамоидит — боль вблизи двух небольших костей (сесамоидных костей) под головкой плюсневой кости в месте, где она прилегает к большому пальцу (головка первой плюсневой кости).

Симптомы включают боль во время ходьбы (особенно босиком) или при ношении определенных типов обуви.

Диагностика основана на результатах обследования стопы.

Ортезы, разгрузочные подкладки и новая обувь могут способствовать облегчению боли.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Сесамоидит является частой причиной боли в подъеме свода стопы (метатарзалгия).

Причиной сесамоидита обычно является многократная травматизация. Иногда случается перелом кости или воспаление кости или прилежащих тканей. Изменение структуры стопы может иногда смещать сесамовидные кости (смещение) и вызывать боль.

Анатомия стопы Изображение

Сесамоидит особенно распространен среди танцоров, бегунов трусцой и людей с резким подъемом свода стопы, а также людей, которые часто носят обувь на высоких каблуках. Многие люди с буньоном имеют сесамоидит.

Симптомы сесамоидита Боль при сесамоидите ощущается под основанием большого пальца (первого плюсневого сустава). Боль обычно усиливается при ходьбе, особенно в случае использования определенной обуви с тонкой подошвой, гибкой обуви или обуви на высоком каблуке. Данная область может становиться горячей и опухать, а большой палец может покраснеть.

Диагностика сесамоидита Обследование стопы, проводимое врачом

Для исключения подагры или инфекции — аспирация содержимого полости сустава

При переломе, смещении или артрите — визуализирующие исследования Диагностика сесамоидита основана на результатах осмотра стопы. Если подозревается подагра или инфекционный артрит, врач с помощью иглы возьмет образец жидкости из сустава (аспирация содержимого полости сустава или артроцентез). Рентгенография и иногда магнитно-резонансная томография (МРТ) для исключения артрита, смещения или перелома сесамовидной кости.