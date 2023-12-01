Сесамоидит — боль вблизи двух небольших костей (сесамоидных костей) под головкой плюсневой кости в месте, где она прилегает к большому пальцу (головка первой плюсневой кости).
Симптомы включают боль во время ходьбы (особенно босиком) или при ношении определенных типов обуви.
Диагностика основана на результатах обследования стопы.
Ортезы, разгрузочные подкладки и новая обувь могут способствовать облегчению боли.
(См. также Общие сведения о болезнях стоп).
Сесамоидит является частой причиной боли в подъеме свода стопы (метатарзалгия).
Причиной сесамоидита обычно является многократная травматизация. Иногда случается перелом кости или воспаление кости или прилежащих тканей. Изменение структуры стопы может иногда смещать сесамовидные кости (смещение) и вызывать боль.
Сесамоидит особенно распространен среди танцоров, бегунов трусцой и людей с резким подъемом свода стопы, а также людей, которые часто носят обувь на высоких каблуках. Многие люди с буньоном имеют сесамоидит.
Симптомы сесамоидита
Боль при сесамоидите ощущается под основанием большого пальца (первого плюсневого сустава). Боль обычно усиливается при ходьбе, особенно в случае использования определенной обуви с тонкой подошвой, гибкой обуви или обуви на высоком каблуке. Данная область может становиться горячей и опухать, а большой палец может покраснеть.
Диагностика сесамоидита
Обследование стопы, проводимое врачом
Для исключения подагры или инфекции — аспирация содержимого полости сустава
При переломе, смещении или артрите — визуализирующие исследования
Диагностика сесамоидита основана на результатах осмотра стопы.
Если подозревается подагра или инфекционный артрит, врач с помощью иглы возьмет образец жидкости из сустава (аспирация содержимого полости сустава или артроцентез).
Рентгенография и иногда магнитно-резонансная томография (МРТ) для исключения артрита, смещения или перелома сесамовидной кости.
Лечение сесамоидита
Новая обувь
Ортезы
Бывает достаточно не носить обувь, которая вызывает боль под основанием большого пальца ступни. Однако если симптомы сесамоидита не проходят, для снижения давления на сесамовидные кости используют разгрузочные подкладки, а также ношение обуви на толстой подошве, обувь с низким каблуком, ортезы (устройства, которые помещают в обувь) или их сочетания.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) для перорального приема и инъекции смеси кортикостероидов и анестетиков в пораженный участок позволяют ослабить боль.