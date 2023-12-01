Поражение нервов стопы

Раздражение межпальцевых нервов (подъема свода стопы) может привести к увеличению их размеров, что сопровождается болью в подъеме свода стопы.
Характерные симптомы включают слабую боль вблизи третьего или четвертого пальца, которая при прогрессировании сменяется ощущением жжения или покалывания.
Диагностика основана на данных анамнеза и обследования стопы.
Замена обуви, использование мягких вставок и иногда инъекции кортикостероидов могут способствовать облегчению симптомов.
(См. также Общие сведения о болезнях стоп).
Повреждение нервов стопы является частой причиной боли в подъеме свода стопы (метатарзалгия).
Причины поражения нервов стопы
Нервы, ведущие к нижней части стопы и пальцам (межпальцевые нервы), проходят между костями пальцев. Боль в подъеме свода стопы может быть вызвана продолжительным раздражением нервов. Раздражение часто приводит к утолщению нервов и незлокачественному (доброкачественному) разрастанию окружающей нерв ткани (неврома), обычно между основанием третьего и четвертого пальцев (неврома Мортона). Однако такое раздражение нервов может наблюдаться между любыми пальцами. Невромы обычно возникают только в одной стопе и чаще встречаются у женщин.
Раздражению нервов способствуют много факторов, особенно не обеспечивающая поддержки или тесная обувь. К другим факторам относятся истончение жировой ткани свода стопы, неправильное положение стопы или аномалия структуры стопы, приводящая к растяжению нервов.
Симптомы поражения нервов стопы
На ранних стадиях неврома может привести только к слабым болям вокруг третьего или четвертого пальца, изредка сопровождающимся ощущением жжения или покалывания в пальцах, особенно при прогрессировании заболевания. Эти симптомы, как правило, более выражены в случаях, когда больной носит определенный тип обуви, особенно обувь с узкими носками, в том числе острыми. При прогрессировании заболевания непрерывное ощущение жжения может распространяться на кончики пальцев, независимо от используемой обуви. С течением времени большинство людей не могут носить большинство видов закрытой обуви. Также больному может казаться, будто в подъеме свода стопы есть шарики или камешки.
Диагностика повреждения нервов стопы
Обследование стопы, проводимое врачом
Врач диагностирует повреждение нервов стопы на основе данных анамнеза и результатов осмотра стопы.
Точная диагностика данного заболевания на основании результатов рентгенологического исследования, магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультразвукового обследования невозможна, но такие методы позволяют исключить другие заболевания со сходными симптомами.
Лечение повреждения нервов стопы
Замена обуви
Инъекции
Для уменьшения симптомов может применяться инъекционное введение в чувствительные участки стопы смеси кортикостероидов и анестетиков, использование подходящей обуви, а также в ряде случаев применение ортезов (устройств, которые помещают в обувь). Также рекомендован покой и холодные компрессы.
Иногда для снятия боли может применяться криотерапия (наложение холода) или инъекции спирта в невриному. При неэффективности такого лечения хирургическое удаление невриномы позволяет полностью устранить дискомфорт, но может сопровождаться необратимым онемением этого участка.