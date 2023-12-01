Поражение нервов стопы

Нервы, ведущие к нижней части стопы и пальцам (межпальцевые нервы), проходят между костями пальцев. Боль в подъеме свода стопы может быть вызвана продолжительным раздражением нервов. Раздражение часто приводит к утолщению нервов и незлокачественному (доброкачественному) разрастанию окружающей нерв ткани (неврома), обычно между основанием третьего и четвертого пальцев (неврома Мортона). Однако такое раздражение нервов может наблюдаться между любыми пальцами. Невромы обычно возникают только в одной стопе и чаще встречаются у женщин.

Раздражению нервов способствуют много факторов, особенно не обеспечивающая поддержки или тесная обувь. К другим факторам относятся истончение жировой ткани свода стопы, неправильное положение стопы или аномалия структуры стопы, приводящая к растяжению нервов.