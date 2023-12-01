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Поражение нервов стопы

(Невралгия межпальцевых нервов; Невралгия межпальцевых нервов; Неврома Мортона; Невралгия Мортона)

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Раздражение межпальцевых нервов (подъема свода стопы) может привести к увеличению их размеров, что сопровождается болью в подъеме свода стопы.

  • Характерные симптомы включают слабую боль вблизи третьего или четвертого пальца, которая при прогрессировании сменяется ощущением жжения или покалывания.

  • Диагностика основана на данных анамнеза и обследования стопы.

  • Замена обуви, использование мягких вставок и иногда инъекции кортикостероидов могут способствовать облегчению симптомов.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Повреждение нервов стопы является частой причиной боли в подъеме свода стопы (метатарзалгия).

Причины поражения нервов стопы

Нервы, ведущие к нижней части стопы и пальцам (межпальцевые нервы), проходят между костями пальцев. Боль в подъеме свода стопы может быть вызвана продолжительным раздражением нервов. Раздражение часто приводит к утолщению нервов и незлокачественному (доброкачественному) разрастанию окружающей нерв ткани (неврома), обычно между основанием третьего и четвертого пальцев (неврома Мортона). Однако такое раздражение нервов может наблюдаться между любыми пальцами. Невромы обычно возникают только в одной стопе и чаще встречаются у женщин.

Раздражению нервов способствуют много факторов, особенно не обеспечивающая поддержки или тесная обувь. К другим факторам относятся истончение жировой ткани свода стопы, неправильное положение стопы или аномалия структуры стопы, приводящая к растяжению нервов.

Симптомы поражения нервов стопы

На ранних стадиях неврома может привести только к слабым болям вокруг третьего или четвертого пальца, изредка сопровождающимся ощущением жжения или покалывания в пальцах, особенно при прогрессировании заболевания. Эти симптомы, как правило, более выражены в случаях, когда больной носит определенный тип обуви, особенно обувь с узкими носками, в том числе острыми. При прогрессировании заболевания непрерывное ощущение жжения может распространяться на кончики пальцев, независимо от используемой обуви. С течением времени большинство людей не могут носить большинство видов закрытой обуви. Также больному может казаться, будто в подъеме свода стопы есть шарики или камешки.

Диагностика повреждения нервов стопы

  • Обследование стопы, проводимое врачом

Врач диагностирует повреждение нервов стопы на основе данных анамнеза и результатов осмотра стопы.

Точная диагностика данного заболевания на основании результатов рентгенологического исследования, магнитно-резонансной томографии (МРТ) и ультразвукового обследования невозможна, но такие методы позволяют исключить другие заболевания со сходными симптомами.

Лечение повреждения нервов стопы

  • Замена обуви

  • Инъекции

Для уменьшения симптомов может применяться инъекционное введение в чувствительные участки стопы смеси кортикостероидов и анестетиков, использование подходящей обуви, а также в ряде случаев применение ортезов (устройств, которые помещают в обувь). Также рекомендован покой и холодные компрессы.

Иногда для снятия боли может применяться криотерапия (наложение холода) или инъекции спирта в невриному. При неэффективности такого лечения хирургическое удаление невриномы позволяет полностью устранить дискомфорт, но может сопровождаться необратимым онемением этого участка.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.