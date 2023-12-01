Подошвенный фиброматоз — доброкачественное разрастание соединительной ткани подошвы (подошвенная фасция).

При подошвенном фиброматозе на подошвах образуются бугорки, особенно выделяющиеся при смещении назад большого пальца и сгибании стопы с подтягиванием ее кверху. У многих больных также присутствуют бугорки на ладонях, обычно расположенные у четвертой костяшки.

Диагностика подошвенного фиброматоза основана на результатах осмотра стопы.

Лечение подошвенного фиброматоза обычно не требуется, за исключением случаев чрезмерного разрастания бугорков, которое сопровождается болевыми ощущениями при физической нагрузке. В таких случаях для распределения давления и снятия воздействия на бугорки применяют ортезы (специальные устройства, помещаемые в обувь). Можно попробовать инъекции кортикостероидов непосредственно в узелок.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).