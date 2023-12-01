Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Подошвенный фиброматоз

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2023
Просмотреть профессиональную версию

Подошвенный фиброматоз — доброкачественное разрастание соединительной ткани подошвы (подошвенная фасция).

    При подошвенном фиброматозе на подошвах образуются бугорки, особенно выделяющиеся при смещении назад большого пальца и сгибании стопы с подтягиванием ее кверху. У многих больных также присутствуют бугорки на ладонях, обычно расположенные у четвертой костяшки.

    Диагностика подошвенного фиброматоза основана на результатах осмотра стопы.

    Лечение подошвенного фиброматоза обычно не требуется, за исключением случаев чрезмерного разрастания бугорков, которое сопровождается болевыми ощущениями при физической нагрузке. В таких случаях для распределения давления и снятия воздействия на бугорки применяют ортезы (специальные устройства, помещаемые в обувь). Можно попробовать инъекции кортикостероидов непосредственно в узелок.

    (См. также Общие сведения о болезнях стоп).

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.