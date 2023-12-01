Подошвенный фасциит — это боль, возникающая в тяже плотной ткани (подошвенной фасции), простирающейся от нижней поверхности пяточной кости до оснований пальцев (подъем свода стопы).

Случается поражение и болезненность соединительной ткани между пяткой и подъемом свода стопы.

Боль, которая часто усиливается при первом подъеме на ноги в утреннее время и после периодов покоя, локализуется в нижней части пятки.

Диагноз основывается на результатах осмотра стопы и результатах визуализирующих исследований.

Целесообразны растягивания, холодный компресс, смена обуви, помещение в обувь амортизирующих приспособлений, поддерживающие устройства и повышение уровня пятки, а также, в ряде случаев, инъекции кортикостероидов.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Подошвенная фасция соединяет нижние поверхности костей пятки с костями подъема свода стопы и делает возможными ходьбу, бег и толчок для подъема на ступеньку.

Прочими терминами, применяемыми в отношении подошвенного фасциита, является подошвенный фасциоз, пяточная энтезопатия и синдром пяточной шпоры (пяточная шпора). Пяточная шпора — точечный вырост костной ткани пяточной кости. Ее вызывает длительное воздействие комбинации факторов: усиленное натяжение фасции и дисфункция стопы. Однако пяточная шпора может отсутствовать. Часто результатом чрезмерного растягивания подошвенной фасции является всего лишь незначительное повреждение. Подошвенный фасциит является одной из наиболее частых причин возникновения болей в области пятки.

Подошвенный фасциит может возникать при сидячем образе жизни, использовании обуви на высоком каблуке, при слишком низком или слишком высоком подъеме свода стопы либо при жесткости икроножных мышц или ахиллова сухожилия (соединяющего икроножную мышцу с пяточной костью). У людей, ведущих малоактивный образ жизни, заболевание часто развивается при возрастании физической активности или смене обуви на менее жесткую, например, сандалии или шлепанцы. Подошвенный фасциит также часто встречается среди бегунов и танцоров вследствие повышенного физического воздействия на фасцию, особенно в случае неправильного положения стоп. Развитие этого болезненного заболевания чаще наблюдается у людей, профессиональная деятельность которых предполагает пребывание в вертикальном положении или длительную ходьбу на твердых поверхностях в течение продолжительного времени.

Заболевания, способные приводить к подошвенному фасцииту или усилению его проявлений, включают ожирение, ревматоидный артрит и другие типы артритов. Развитию подошвенного фасциита может способствовать слишком большое количество инъекций кортикостероидов, что вызывает повреждение фасции и жировой прослойки под пяткой.

Симптомы подошвенного фасциита У больных подошвенным фасциитом может присутствовать боль в любой точке на протяжении подошвенной фасции, но чаще всего она наблюдается в месте прилежания фасции к нижней поверхности пяточной кости. Больной часто ощущает усиление боли после весовой нагрузки, особенно при переносе тяжести на ногу после поднятия с постели. Боль временно уменьшается в течение 5–10 минут, однако может появляться снова в течение дня. Она часто усиливается при отталкивании с помощью пятки (например, во время ходьбы или бега) либо после периодов отдыха. В таком случае боль распространяется от нижней поверхности пятки в направлении пальцев. У некоторых больных наблюдается ощущение жжения или уколов вдоль внутреннего края подошвы стопы, появляющееся при ходьбе. Что такое пяточная шпора?

Диагностика подошвенного фасциита Обследование стопы, проводимое врачом

Иногда рентгенологическое обследование Врач может поставить диагноз подошвенного фасциита на основании результатов осмотра стопы. Диагноз подтверждается, если наблюдается болезненность в месте прикрепления подошвенной фасции к пяточной кости. Наличие пяточной шпоры, выступающей из переднего нижнего края пяточной кости, можно определить с помощью рентгенологического исследования. Однако у больных подошвенным фасциитом пяточные шпоры часто отсутствуют, и большинство больных с пяточными шпорами не ощущают боли, так что наличие пяточных шпор не обязательно является подтверждением подошвенного фасциита, а также не означает, что пяточная шпора требует лечения. Пяточная шпора Изображение ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY Могут проводиться другие диагностические исследования, например, магнитно-резонансная томография (МРТ), если врач подозревает разрыв фасции.