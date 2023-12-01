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Нижний пяточный бурсит

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Бурсит — болезненное воспаление суставной сумки (плоский, заполненный жидкостью мешочек, которые обеспечивает амортизацию и уменьшает трение кожи, мышц, сухожилий и связок о кости). Бурсит может развиваться в нижней части пятки (в области пяточной кости).

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Пятка может пульсировать, особенно при ходьбе босиком по твердым поверхностям, может немного нагреваться и опухать. Боль может усугубляться при первом соприкосновении пятки с поверхностью во время ходьбы или бега.

Диагностика нижнего пяточного бурсита основана на симптомах у пациента и результатах обследования.

Врачи проводят лечение нижнего пяточного бурсита с помощью инъекций смеси анестетиков и кортикостероидов в суставную сумку и рекомендуют пациентам носить обувь с мягкой подошвой с добавлением защитных амортизационных подкладок для пятки.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.