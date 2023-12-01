Нижний пяточный бурсит

Бурсит — болезненное воспаление суставной сумки (плоский, заполненный жидкостью мешочек, которые обеспечивает амортизацию и уменьшает трение кожи, мышц, сухожилий и связок о кости). Бурсит может развиваться в нижней части пятки (в области пяточной кости).
(См. также Общие сведения о болезнях стоп).
Пятка может пульсировать, особенно при ходьбе босиком по твердым поверхностям, может немного нагреваться и опухать. Боль может усугубляться при первом соприкосновении пятки с поверхностью во время ходьбы или бега.
Диагностика нижнего пяточного бурсита основана на симптомах у пациента и результатах обследования.
Врачи проводят лечение нижнего пяточного бурсита с помощью инъекций смеси анестетиков и кортикостероидов в суставную сумку и рекомендуют пациентам носить обувь с мягкой подошвой с добавлением защитных амортизационных подкладок для пятки.