Нижний пяточный бурсит

Бурсит — болезненное воспаление суставной сумки (плоский, заполненный жидкостью мешочек, которые обеспечивает амортизацию и уменьшает трение кожи, мышц, сухожилий и связок о кости). Бурсит может развиваться в нижней части пятки (в области пяточной кости).

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Анатомия стопы Изображение

Пятка может пульсировать, особенно при ходьбе босиком по твердым поверхностям, может немного нагреваться и опухать. Боль может усугубляться при первом соприкосновении пятки с поверхностью во время ходьбы или бега.

Диагностика нижнего пяточного бурсита основана на симптомах у пациента и результатах обследования.

Врачи проводят лечение нижнего пяточного бурсита с помощью инъекций смеси анестетиков и кортикостероидов в суставную сумку и рекомендуют пациентам носить обувь с мягкой подошвой с добавлением защитных амортизационных подкладок для пятки.