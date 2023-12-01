Молоткообразный палец стопы — это палец, согнутый в фиксированном Z-образном положении.

Во время ношения определенной обуви люди могут чувствовать боль, а у некоторых людей отмечается боль в подъеме свода стопы.

Диагностика основана на результатах осмотра стопы, а также других суставов.

Широкая обувь и подкладки для пальцев могут уменьшить раздражение, а ортезы могут облегчить боль.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Причинами развития молоткообразного пальца стопы являются дисбаланс связок, необычно длинные кости плюсны или пальца, недостаточно хорошее сопоставление суставных поверхностей костей стопы, ревматоидный артрит или ношение плохо подобранной обуви в течение многих лет. В связи с приподнятым положением части пальца избыточное трение может привести к образованию мозолистых наростов/мозолей и, возможно, открытых ран (язв) в верхней части пальца. Деформация в виде молоткообразного пальца стопы наиболее часто развивается с вовлечением второго пальца ноги.

Анатомия стопы Изображение

Ношение обуви, особенно с низкими и узкими носками, может сопровождаться болью. Иногда у людей возникает боль в подъеме свода стопы (метатарзалгия).

Что такое молоткообразный палец стопы?

Диагностика молоткообразного пальца стопы Обследование врачом Диагностика молоткообразного пальца стопы основана на результатах осмотра стопы. Врачи также осматривают суставы на предмет артрита.