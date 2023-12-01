Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Молоткообразный палец стопы

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2023
Просмотреть профессиональную версию
Основная информация

Молоткообразный палец стопы — это палец, согнутый в фиксированном Z-образном положении.

  • Во время ношения определенной обуви люди могут чувствовать боль, а у некоторых людей отмечается боль в подъеме свода стопы.

  • Диагностика основана на результатах осмотра стопы, а также других суставов.

  • Широкая обувь и подкладки для пальцев могут уменьшить раздражение, а ортезы могут облегчить боль.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Причинами развития молоткообразного пальца стопы являются дисбаланс связок, необычно длинные кости плюсны или пальца, недостаточно хорошее сопоставление суставных поверхностей костей стопы, ревматоидный артрит или ношение плохо подобранной обуви в течение многих лет. В связи с приподнятым положением части пальца избыточное трение может привести к образованию мозолистых наростов/мозолей и, возможно, открытых ран (язв) в верхней части пальца. Деформация в виде молоткообразного пальца стопы наиболее часто развивается с вовлечением второго пальца ноги.

Ношение обуви, особенно с низкими и узкими носками, может сопровождаться болью. Иногда у людей возникает боль в подъеме свода стопы (метатарзалгия).

Что такое молоткообразный палец стопы?

Молоткообразный палец стопы характеризуется пребыванием преимущественно второго или иногда третьего либо четвертого пальца стопы в согнутом Z-образном положении, причем разгибание без хирургического вмешательства невозможно.

Диагностика молоткообразного пальца стопы

  • Обследование врачом

Диагностика молоткообразного пальца стопы основана на результатах осмотра стопы. Врачи также осматривают суставы на предмет артрита.

Лечение молоткообразного пальца стопы

  • Обувь с широким носком, прибинтовывание/шинирование, а также подушечки и мягкие вставки в обувь для пальцев

  • При метатарзалгии — ортезы

Лечение молоткообразного пальца стопы предусматривает применение удобной обуви с достаточно широкими носками и исключение дальнейшего раздражающего воздействия на палец. Прибинтовывание/шинирование пальца может временно уменьшить деформацию. Для защиты пораженных пальцев от прилежащего материала обуви применяют специальные подкладки для пальцев.

Проводят лечение возможных язв или других проявлений раздражения кожи.

В случаях, когда другие методы не позволяют устранить боль и нетрудоспособность вследствие жестко зафиксированного пальца, для выпрямления пальца с молоткообразной деформацией применяют хирургическое вмешательство.

Для облегчения боли, вызванной метатарзалгией, можно использовать ортезы (устройства, которые помещают в обувь).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.