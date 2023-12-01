Молоткообразный палец стопы — это палец, согнутый в фиксированном Z-образном положении.
Во время ношения определенной обуви люди могут чувствовать боль, а у некоторых людей отмечается боль в подъеме свода стопы.
Диагностика основана на результатах осмотра стопы, а также других суставов.
Широкая обувь и подкладки для пальцев могут уменьшить раздражение, а ортезы могут облегчить боль.
(См. также Общие сведения о болезнях стоп).
Причинами развития молоткообразного пальца стопы являются дисбаланс связок, необычно длинные кости плюсны или пальца, недостаточно хорошее сопоставление суставных поверхностей костей стопы, ревматоидный артрит или ношение плохо подобранной обуви в течение многих лет. В связи с приподнятым положением части пальца избыточное трение может привести к образованию мозолистых наростов/мозолей и, возможно, открытых ран (язв) в верхней части пальца. Деформация в виде молоткообразного пальца стопы наиболее часто развивается с вовлечением второго пальца ноги.
Ношение обуви, особенно с низкими и узкими носками, может сопровождаться болью. Иногда у людей возникает боль в подъеме свода стопы (метатарзалгия).
Что такое молоткообразный палец стопы?
Молоткообразный палец стопы характеризуется пребыванием преимущественно второго или иногда третьего либо четвертого пальца стопы в согнутом Z-образном положении, причем разгибание без хирургического вмешательства невозможно.
Диагностика молоткообразного пальца стопы
Обследование врачом
Диагностика молоткообразного пальца стопы основана на результатах осмотра стопы. Врачи также осматривают суставы на предмет артрита.
Лечение молоткообразного пальца стопы
Обувь с широким носком, прибинтовывание/шинирование, а также подушечки и мягкие вставки в обувь для пальцев
При метатарзалгии — ортезы
Лечение молоткообразного пальца стопы предусматривает применение удобной обуви с достаточно широкими носками и исключение дальнейшего раздражающего воздействия на палец. Прибинтовывание/шинирование пальца может временно уменьшить деформацию. Для защиты пораженных пальцев от прилежащего материала обуви применяют специальные подкладки для пальцев.
Проводят лечение возможных язв или других проявлений раздражения кожи.
В случаях, когда другие методы не позволяют устранить боль и нетрудоспособность вследствие жестко зафиксированного пальца, для выпрямления пальца с молоткообразной деформацией применяют хирургическое вмешательство.
Для облегчения боли, вызванной метатарзалгией, можно использовать ортезы (устройства, которые помещают в обувь).