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Бурсит ахиллова сухожилия

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Бурсит ахиллова сухожилия — воспаление заполненной жидкостью полости (суставной сумки), расположенной либо между кожей на задней поверхности пятки и ахилловым сухожилием (задний бурсит ахиллова сухожилия), либо спереди от места крепления ахиллова сухожилия к пяточной кости (передний бурсит ахиллова сухожилия, или задний пяточный бурсит).

  • Характерные симптомы включают отек, повышение температуры, боль, а также болезненные точки на задней поверхности пятки.

  • Диагноз основан на симптомах, результатах осмотра и, в ряде случаев, рентгенологического обследования.

  • Целью лечения является снятие воспаления и, в зависимости от локализации бурсита ахиллова сухожилия, снятия давления с задней поверхности пятки.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Ахиллово сухожилие крепит икроножные мышцы к пяточной кости. Бурсит — болезненное воспаление суставной сумки (плоский, заполненный жидкостью мешочек, которые обеспечивает амортизацию и уменьшает трение кожи, мышц, сухожилий и связок о кости).

Задний бурсит ахиллова сухожилия возникает преимущественно у молодых женщин, но также может поражать мужчин. Походка, которая сопровождается постоянным давлением жесткого задника обуви на мягкие ткани позади пятки, может привести к бурситу или усилить его тяжесть. Обувь, которая резко суживается изнутри в сторону задней части пятки (например, обувь на высоком каблуке или туфли-лодочки), может вызывать или усугубить увеличение кости в задней части пятки (это называется «шишка на пятке», или «деформация Хаглунда»), что способствует развитию заднего бурсита ахиллова сухожилия.

Любое состояние, сопровождающееся чрезмерным натяжением ахиллова сухожилия, может привести к развитию переднего бурсита ахиллова сухожилия (также называемого болезнью Альберта или задним пяточным бурситом). Его также могут вызывать травмы пятки (например, травмы, вызванные тесной или плохо подобранной обувью) и заболевания (например, ревматоидный артрит и подагра).

Бурсит пятки

В норме в пятке есть только одна синовиальная сумка, расположенная между ахилловым сухожилием и пяточной костью. При воспалении этой сумки, ее отеке и болезненности развивается передний бурсит ахиллова сухожилия.

Патологическое давление и дисфункция стопы может привести к образованию защитной синовиальной сумки между ахилловым сухожилием и кожей. При воспалении этой сумки, ее отеке и болезненности развивается задний бурсит ахиллова сухожилия.

Симптомы бурсита ахиллова сухожилия

Симптомы зависят от причины и локализации бурсита.

Задний бурсит ахиллова сухожилия

Ранними симптомами заднего бурсита ахиллова сухожилия могут быть покраснение, боль и повышение температуры задней части пятки. В результате верхний шар кожи может стираться. Через несколько месяцев образуется и воспаляется сумка, которая выглядит как приподнятая область красного или телесного цвета (нарост), чувствительная и мягкая на ощупь. В случае хронизации заднего бурсита ахиллова сухожилия эта сумка может становиться твердой и рубцеваться.

Передний бурсит ахиллова сухожилия

При воспалении суставной сумки после травмы или приступа подагры развитие симптомов переднего бурсита ахиллова сухожилия обычно носит внезапный характер. Если бурсит развивается в результате других заболеваний (таких как ревматоидный артрит) симптомы возникают постепенно. В задней части пятки появляется боль, припухлость и повышение температуры. Людям тяжело ходить и носить обувь. Также на ней возникают мелкие красные, отекшие, чувствительные пятна. Когда воспаленная сумка увеличивается, припухлость распространяется на обе стороны пятки.

Диагностика бурсита ахиллова сухожилия

  • Обследование врачом

  • Иногда рентгенологическое обследование

Диагностика заднего и переднего бурсита ахиллова сухожилия начинается с обследования.

При заднем бурсите ахиллова сухожилия проводится врачебный осмотр на предмет наличия нароста красного или телесного цвета.

При переднем бурсите ахиллова сухожилия врачи сжимают пространство между сухожилием и пяточной костью, чтобы вызвать боль. С помощью рентгенологического исследования нельзя диагностировать бурсит сухожилия, однако врачи могут проводить такое исследование для исключения других причин боли в пятке, например, перелома пяточной кости или повреждения пяточной кости вследствие ревматоидного артрита или другого воспалительного артрита. Для исключения других причин проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию).

Лечение бурсита ахиллова сухожилия

  • При обоих заболеваниях — теплые или холодные компрессы, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) и инъекции смеси кортикостероидов и анестетиков

  • При заднем бурсите ахиллова сухожилия — замена обуви и иногда хирургическое вмешательство

При заднем и переднем бурсите ахиллова сухожилия теплые или холодные компрессы, НПВП и инъекции смеси кортикостероидов и анестетиков в воспаленную сумку могут временно уменьшить боль и воспаление. Врачу следует проявлять осмотрительность, чтобы не ввести смесь в сухожилие. После такого лечения необходимо обеспечить покой больного.

При заднем бурсите ахиллова сухожилия целью лечения является снижение интенсивности воспаления и коррекция положения стопы в обуви для ослабления давления и движений в задней части пятки. Для повышения уровня пятки для устранения давления в обувь помещают подкладки из пористой резины или фетра. Целесообразно применение защитных гелевых подушечек, накладываемых на болезненную суставную сумку, или растягивание задника обуви и помещение подкладок вокруг воспаленной сумки. До уменьшения воспаления можно носить обувь без задника. Иногда для контроля неестественных движений стопы и пятки, которые стали причиной воспаления в задней части пятки, применяют специальную обувь, например, беговую, содержащую межподошву для стабилизации пятки, специальные приспособления, помещаемые в обуви (ортезы), или их сочетание. Другие типы обуви включают подкладки для снижения воспаления в задней части пятки и ахилловом сухожилии.

При неэффективности таких методов лечения может возникнуть потребность в хирургической реконструкции части пяточной кости.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.