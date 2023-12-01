Бурсит ахиллова сухожилия — воспаление заполненной жидкостью полости (суставной сумки), расположенной либо между кожей на задней поверхности пятки и ахилловым сухожилием (задний бурсит ахиллова сухожилия), либо спереди от места крепления ахиллова сухожилия к пяточной кости (передний бурсит ахиллова сухожилия, или задний пяточный бурсит).

Характерные симптомы включают отек, повышение температуры, боль, а также болезненные точки на задней поверхности пятки.

Диагноз основан на симптомах, результатах осмотра и, в ряде случаев, рентгенологического обследования.

Целью лечения является снятие воспаления и, в зависимости от локализации бурсита ахиллова сухожилия, снятия давления с задней поверхности пятки.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Ахиллово сухожилие крепит икроножные мышцы к пяточной кости. Бурсит — болезненное воспаление суставной сумки (плоский, заполненный жидкостью мешочек, которые обеспечивает амортизацию и уменьшает трение кожи, мышц, сухожилий и связок о кости).

Задний бурсит ахиллова сухожилия возникает преимущественно у молодых женщин, но также может поражать мужчин. Походка, которая сопровождается постоянным давлением жесткого задника обуви на мягкие ткани позади пятки, может привести к бурситу или усилить его тяжесть. Обувь, которая резко суживается изнутри в сторону задней части пятки (например, обувь на высоком каблуке или туфли-лодочки), может вызывать или усугубить увеличение кости в задней части пятки (это называется «шишка на пятке», или «деформация Хаглунда»), что способствует развитию заднего бурсита ахиллова сухожилия.

Любое состояние, сопровождающееся чрезмерным натяжением ахиллова сухожилия, может привести к развитию переднего бурсита ахиллова сухожилия (также называемого болезнью Альберта или задним пяточным бурситом). Его также могут вызывать травмы пятки (например, травмы, вызванные тесной или плохо подобранной обувью) и заболевания (например, ревматоидный артрит и подагра).

Бурсит пятки

Симптомы бурсита ахиллова сухожилия Симптомы зависят от причины и локализации бурсита. Задний бурсит ахиллова сухожилия Ранними симптомами заднего бурсита ахиллова сухожилия могут быть покраснение, боль и повышение температуры задней части пятки. В результате верхний шар кожи может стираться. Через несколько месяцев образуется и воспаляется сумка, которая выглядит как приподнятая область красного или телесного цвета (нарост), чувствительная и мягкая на ощупь. В случае хронизации заднего бурсита ахиллова сухожилия эта сумка может становиться твердой и рубцеваться. Передний бурсит ахиллова сухожилия При воспалении суставной сумки после травмы или приступа подагры развитие симптомов переднего бурсита ахиллова сухожилия обычно носит внезапный характер. Если бурсит развивается в результате других заболеваний (таких как ревматоидный артрит) симптомы возникают постепенно. В задней части пятки появляется боль, припухлость и повышение температуры. Людям тяжело ходить и носить обувь. Также на ней возникают мелкие красные, отекшие, чувствительные пятна. Когда воспаленная сумка увеличивается, припухлость распространяется на обе стороны пятки.

Диагностика бурсита ахиллова сухожилия Обследование врачом

Иногда рентгенологическое обследование Диагностика заднего и переднего бурсита ахиллова сухожилия начинается с обследования. При заднем бурсите ахиллова сухожилия проводится врачебный осмотр на предмет наличия нароста красного или телесного цвета. При переднем бурсите ахиллова сухожилия врачи сжимают пространство между сухожилием и пяточной костью, чтобы вызвать боль. С помощью рентгенологического исследования нельзя диагностировать бурсит сухожилия, однако врачи могут проводить такое исследование для исключения других причин боли в пятке, например, перелома пяточной кости или повреждения пяточной кости вследствие ревматоидного артрита или другого воспалительного артрита. Для исключения других причин проводят МРТ (магнитно-резонансную томографию).