У людей с буньоном отмечается увеличение (выпирание) сустава у основания большого пальца.

Отклонения в положении или движениях сустава между большим пальцем и стопой способны нарушить его строение и привести к увеличению или кажущемуся увеличению.

Боль и отёк могут привести к изменениям во внутреннем строении сустава или изменениям всего сустава.

Диагностика основана на симптомах и результатах осмотра, и иногда проводят анализ жидкости из сустава.

Смена обуви или использование прокладок для пальцев, подушечек или ортопедических устройств, помещаемых в обувь, для равномерного распределения и уменьшения давления, оказываемого пораженным суставом, или сочетание таких мер, обычно позволяют улучшить состояние больного.

Некоторым пациентам, испытывающим боль и трудности при ходьбе, может быть предложено хирургическое вмешательство.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Буньон возникает тогда, когда большой палец ноги и/или кость, к которой он прикреплен, находится не на своем месте.

Вальгусная деформация большого пальца стопы и шишки в области первого плюсне-фалангового сустава

Состояние, наблюдаемое при патологическом смещении основания большого пальца наружу и повороте кончика большого пальца внутрь (в направлении второго пальца ноги), носит название «вальгусная деформация большого пальца стопы». Вальгусная деформация большого пальца стопы является причиной образования буньона (шишки в области первого плюсне-фалангового сустава).

К факторам, способствующим образованию буньона, можно отнести чрезмерное поворачивание стопы вовнутрь (пронация), ношение тесной обуви и обуви с узким носком и в ряде случаев травмы. Возможно развитие остеоартрита и образование костных шпор. Остеоартрит может стать причиной повреждения суставного хряща, что приводит к ограничению свободы движений стопы. Возможен отек сустава, также часто наблюдается образование сумки (полость, заполненная жидкостью), которая становится болезненной. Тесная обувь может усугубить симптомы. Время от времени случаются внезапные приступы подагры, при которых наблюдается покраснение, болезненность и отек шишки в области первого плюсне-фалангового сустава (буньона).

Симптомы буньона Первым симптомом буньона может быть боль в суставе во время ношения слишком узкой и/или тесной обуви. Последующие симптомы могут включать непрерывное увеличение; отёк внутренней части сустава с болью, жаром и припухлостью (бурсит); и припухлость и болезненность вокруг сустава. Обычно ограничиваются движения в суставе.

Диагностика буньона Обследование врачом

иногда анализы жидкости из сустава. Диагноз буньона с легкостью ставится на основании симптомов и результатов обследования. Для диагностики буньона рентгенологическое исследование не требуется, но оно может быть проведено для определения степени поражения суставов. Иногда, если сустав очень болезненный, припухший и красный, врачи могут извлечь и провести анализ жидкости из сустава пальцев стопы (аспирация содержимого полости сустава), чтобы диагностировать инфекционный артрит или подагру. Если поражается несколько суставов, могут проводиться анализы для диагностики заболеваний, вызывающих припухлость и боль в нескольких суставах.