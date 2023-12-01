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Боль в суставах плюсны

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Боль в суставах вблизи свода стопы (плюсне-фаланговый сустав) может быть следствием изменений в самих суставах.

  • Симптомы включают боль и припухлость.

  • Диагностика основана на симптомах и результатах обследования стопы.

  • Ортезы и специальная обувь могут уменьшить боль.

Боль в суставах плюсны является распространенной причиной боли в подъеме свода стопы (метатарзалгии).

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Причины боли в суставах плюсны

Боль в суставах плюсны часто является следствием смещения суставных поверхностей, что сопровождается давлением на синовиальную мембрану сустава и приводит к разрушению хрящевой ткани.

Смещение плюсне-фалангового сустава часто может возникать вследствие таких заболеваний, как ревматоидный артрит, ведущих к воспалению сустава. При ревматоидном артрите возможно развитие молоткообразных пальцев стопы, что способно усилить боль и смещение в суставе. Жировая ткань, обеспечивающая амортизацию суставов при физической нагрузке, может смещаться вперед под пальцы, что приводит к ухудшению амортизации подъема стопы. Такое ухудшение амортизации обычно наблюдается с возрастом, но приводит к повышенной чувствительности к боли при физическом воздействии на подъем стопы или при его многократном травмировании (например, при частом беге или ходьбе). Такое ухудшение амортизации может привести к повреждению нервов стопы и развитию мозолистых наростов, а также небольших сумок (полостей, наполненных жидкостью).

Боль в плюсне-фаланговом суставе также может являться следствием остеоартрита или скованности суставов подъема свода стопы, часто вблизи сустава большого пальца. У большинства больных этими заболеваниями наблюдаются измененные движения стопы при нагрузке на ногу и ходьбе.

Симптомы боли в суставах плюсны

У людей с болью в суставах плюсны ходьба вызывает боль. Кожа над суставом может казаться слегка горячей при прикосновении, а также может отмечаться припухлость. Со временем боль и скованность могут привести к нетрудоспособности.

Диагностика боли в суставах плюсны

  • Обследование стопы, проводимое врачом

Диагностика боли в суставах плюсны обычно основана на симптомах и результатах обследования, хотя при подозрении на инфекцию или артрит делают дополнительные анализы.

Лечение боли в суставах плюсны

  • Ортезы

  • Лечение основного заболевания при его наличии

Ортезы (устройства, которые помещают в обувь) обычно обеспечивают эффективное лечение боли в суставах плюсны. Для снижения давления и нормализации движений целесообразна обувь на толстой подошве с закругленными носами (так называемые «ботинки-качалки»).

Могут потребоваться лекарственные препараты для лечения основного воспалительного заболевания (например, ревматоидного артрита). Иногда могут помочь инъекции кортикостероидов.

Изредка, когда такие меры неэффективны, требуется хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.