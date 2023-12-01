Боль в суставах вблизи свода стопы (плюсне-фаланговый сустав) может быть следствием изменений в самих суставах.
Симптомы включают боль и припухлость.
Диагностика основана на симптомах и результатах обследования стопы.
Ортезы и специальная обувь могут уменьшить боль.
Боль в суставах плюсны является распространенной причиной боли в подъеме свода стопы (метатарзалгии).
(См. также Общие сведения о болезнях стоп).
Причины боли в суставах плюсны
Боль в суставах плюсны часто является следствием смещения суставных поверхностей, что сопровождается давлением на синовиальную мембрану сустава и приводит к разрушению хрящевой ткани.
Смещение плюсне-фалангового сустава часто может возникать вследствие таких заболеваний, как ревматоидный артрит, ведущих к воспалению сустава. При ревматоидном артрите возможно развитие молоткообразных пальцев стопы, что способно усилить боль и смещение в суставе. Жировая ткань, обеспечивающая амортизацию суставов при физической нагрузке, может смещаться вперед под пальцы, что приводит к ухудшению амортизации подъема стопы. Такое ухудшение амортизации обычно наблюдается с возрастом, но приводит к повышенной чувствительности к боли при физическом воздействии на подъем стопы или при его многократном травмировании (например, при частом беге или ходьбе). Такое ухудшение амортизации может привести к повреждению нервов стопы и развитию мозолистых наростов, а также небольших сумок (полостей, наполненных жидкостью).
Боль в плюсне-фаланговом суставе также может являться следствием остеоартрита или скованности суставов подъема свода стопы, часто вблизи сустава большого пальца. У большинства больных этими заболеваниями наблюдаются измененные движения стопы при нагрузке на ногу и ходьбе.
Симптомы боли в суставах плюсны
У людей с болью в суставах плюсны ходьба вызывает боль. Кожа над суставом может казаться слегка горячей при прикосновении, а также может отмечаться припухлость. Со временем боль и скованность могут привести к нетрудоспособности.
Диагностика боли в суставах плюсны
Обследование стопы, проводимое врачом
Диагностика боли в суставах плюсны обычно основана на симптомах и результатах обследования, хотя при подозрении на инфекцию или артрит делают дополнительные анализы.
Лечение боли в суставах плюсны
Ортезы
Лечение основного заболевания при его наличии
Ортезы (устройства, которые помещают в обувь) обычно обеспечивают эффективное лечение боли в суставах плюсны. Для снижения давления и нормализации движений целесообразна обувь на толстой подошве с закругленными носами (так называемые «ботинки-качалки»).
Могут потребоваться лекарственные препараты для лечения основного воспалительного заболевания (например, ревматоидного артрита). Иногда могут помочь инъекции кортикостероидов.
Изредка, когда такие меры неэффективны, требуется хирургическое вмешательство.