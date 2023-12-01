Боль в суставах плюсны часто является следствием смещения суставных поверхностей, что сопровождается давлением на синовиальную мембрану сустава и приводит к разрушению хрящевой ткани.

Смещение плюсне-фалангового сустава часто может возникать вследствие таких заболеваний, как ревматоидный артрит, ведущих к воспалению сустава. При ревматоидном артрите возможно развитие молоткообразных пальцев стопы, что способно усилить боль и смещение в суставе. Жировая ткань, обеспечивающая амортизацию суставов при физической нагрузке, может смещаться вперед под пальцы, что приводит к ухудшению амортизации подъема стопы. Такое ухудшение амортизации обычно наблюдается с возрастом, но приводит к повышенной чувствительности к боли при физическом воздействии на подъем стопы или при его многократном травмировании (например, при частом беге или ходьбе). Такое ухудшение амортизации может привести к повреждению нервов стопы и развитию мозолистых наростов, а также небольших сумок (полостей, наполненных жидкостью).

Боль в плюсне-фаланговом суставе также может являться следствием остеоартрита или скованности суставов подъема свода стопы, часто вблизи сустава большого пальца. У большинства больных этими заболеваниями наблюдаются измененные движения стопы при нагрузке на ногу и ходьбе.