Боль в подъеме свода стопы (метатарзалгия)

Боль в своде стопы называется метатарзалгией, и она может развиваться в силу различных причин (в числе которых артрит, ущемление нервов между пальцами стопы, проблемы с осанкой и различные заболевания).

Наиболее распространенными причинами являются:

Зачастую развитие одного заболевания, приводящего к боли в своде стопы, провоцирует развитие другого заболевания, которое сопровождается болями в том же участке.

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).