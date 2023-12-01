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Боль в подъеме свода стопы (метатарзалгия)

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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    Боль в своде стопы называется метатарзалгией, и она может развиваться в силу различных причин (в числе которых артрит, ущемление нервов между пальцами стопы, проблемы с осанкой и различные заболевания).

    Наиболее распространенными причинами являются:

    Зачастую развитие одного заболевания, приводящего к боли в своде стопы, провоцирует развитие другого заболевания, которое сопровождается болями в том же участке.

    (См. также Общие сведения о болезнях стоп).

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.