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Болезнь Фрейберга

(Перелом Фрейберга)

Авторы:James C. Connors, DPM, Kent State University College of Podiatric Medicine
Проверено/пересмотрено дек. 2023
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Болезнь Фрейберга — отмирание ткани (некроз) некоторых костей свода стопы, обычно пальца, следующего за большим пальцем стопы (головка второй плюсневой кости).

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Болезнь Фрейберга является причиной боли в подъеме свода стопы (метатарзалгия). Причиной является травма кости. Это расстройство обычно наблюдается у девочек в раннем периоде полового созревания, сопровождающегося быстрым ростом, или у людей с короткой костью, связанной с основанием большого пальца стопы (первой плюсневой костью), или длинной второй плюсневой костью. В обоих случаях головка второй плюсневой кости испытывает постоянное механическое воздействие, например, во время танцев, подпрыгивания или бега.

Симптомы болезни Фрейберга

У людей с болезнью Фрейберга боль обычно усиливается при увеличении нагрузки на ногу, особенно при отталкивании с помощью стопы, либо при ходьбе на высоких каблуках. Возможны отек и скованность сустава.

Диагностика болезни Фрейберга

  • Рентгенологическое исследование

Для подтверждения болезни Фрейберга врачи проводят рентгенологическое исследование.

Лечение болезни Фрейберга

  • замена обуви или ортезы;

  • Иногда хирургическое вмешательство

Целесообразно использование обуви на толстой подошве с закругленными носами (так называемые «ботинки-качалки»), вкладышей или других устройств (ортезов), помещаемых в обувь и изменяющих положение или диапазон движений стопы для снижения давления на пораженные суставы или болезненные участки.

Для предотвращения дальнейшего повреждения тканей может потребоваться хирургическое вмешательство.

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.