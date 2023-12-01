Болезнь Фрейберга — отмирание ткани (некроз) некоторых костей свода стопы, обычно пальца, следующего за большим пальцем стопы (головка второй плюсневой кости).

(См. также Общие сведения о болезнях стоп).

Анатомия стопы Изображение

Болезнь Фрейберга является причиной боли в подъеме свода стопы (метатарзалгия). Причиной является травма кости. Это расстройство обычно наблюдается у девочек в раннем периоде полового созревания, сопровождающегося быстрым ростом, или у людей с короткой костью, связанной с основанием большого пальца стопы (первой плюсневой костью), или длинной второй плюсневой костью. В обоих случаях головка второй плюсневой кости испытывает постоянное механическое воздействие, например, во время танцев, подпрыгивания или бега.

Симптомы болезни Фрейберга У людей с болезнью Фрейберга боль обычно усиливается при увеличении нагрузки на ногу, особенно при отталкивании с помощью стопы, либо при ходьбе на высоких каблуках. Возможны отек и скованность сустава.

Диагностика болезни Фрейберга Рентгенологическое исследование Для подтверждения болезни Фрейберга врачи проводят рентгенологическое исследование.