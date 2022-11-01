Болезнь отложения кристаллов основного фосфата кальция

Основной фосфат кальция — химическое соединение, встречающееся в организме естественным образом. Это соединение может образовывать кристаллы, в результате чего появляются боль и отечность суставов, напоминающие симптомы подагры (включая поражение большого пальца стопы), артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата (ранее называемого псевдоподагрой), или иногда других болезней суставов. Кристаллы основного фосфата кальция также могут образовываться в сухожилиях и соединительных тканях.

Одним из примеров болезни отложения кристаллов основного фосфата кальция является синдром плеча/колена Милуоки. Это деструктивное заболевание, которое поражает преимущественно плечи и часто колени, с выраженным и стойким отеком суставов у пожилых женщин.

Острая псевдоподагра — еще одно заболевание суставов, вызванное кристаллами однозамещенного фосфата кальция и напоминающее подагру. Оно поражает суставы большого пальца ног и встречается у молодых женщин (реже молодых мужчин).

Симптомы Кристаллы основного фосфата кальция вызывают боль и сильное воспаление в суставах и вокруг них. Иногда кристаллы разрушают суставы.

Диагностика Рентгенологическое исследование

Микроскопическое исследование синовиальной жидкости Чтобы выявить кристаллы основного фосфата кальция, врачи проводят рентгенологическое исследование. Эти кристаллы иногда видны на рентгеновских снимках вокруг суставов, но, как правило, не в суставном хряще. Врачам также может потребоваться взять образец синовиальной жидкости с помощью иглы (аспирация содержимого полости сустава) и проверить его на наличие кристаллов. Кристаллы основного фосфата кальция небольшие и обычно их можно увидеть только при использовании специального красителя или трансмиссионного электронного микроскопа.