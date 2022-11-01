Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Болезнь отложения кристаллов основного фосфата кальция

Авторы:Sarah F. Keller, MD, MA, Cleveland Clinic, Department of Rheumatic and Immunologic Diseases
Проверено/пересмотрено нояб. 2022
Просмотреть профессиональную версию

Основной фосфат кальция — химическое соединение, встречающееся в организме естественным образом. Это соединение может образовывать кристаллы, в результате чего появляются боль и отечность суставов, напоминающие симптомы подагры (включая поражение большого пальца стопы), артрита, вызванного кристаллами кальция пирофосфата (ранее называемого псевдоподагрой), или иногда других болезней суставов. Кристаллы основного фосфата кальция также могут образовываться в сухожилиях и соединительных тканях.

Одним из примеров болезни отложения кристаллов основного фосфата кальция является синдром плеча/колена Милуоки. Это деструктивное заболевание, которое поражает преимущественно плечи и часто колени, с выраженным и стойким отеком суставов у пожилых женщин.

Острая псевдоподагра — еще одно заболевание суставов, вызванное кристаллами однозамещенного фосфата кальция и напоминающее подагру. Оно поражает суставы большого пальца ног и встречается у молодых женщин (реже молодых мужчин).

Симптомы

Кристаллы основного фосфата кальция вызывают боль и сильное воспаление в суставах и вокруг них. Иногда кристаллы разрушают суставы.

Диагностика

  • Рентгенологическое исследование

  • Микроскопическое исследование синовиальной жидкости

Чтобы выявить кристаллы основного фосфата кальция, врачи проводят рентгенологическое исследование. Эти кристаллы иногда видны на рентгеновских снимках вокруг суставов, но, как правило, не в суставном хряще.

Врачам также может потребоваться взять образец синовиальной жидкости с помощью иглы (аспирация содержимого полости сустава) и проверить его на наличие кристаллов. Кристаллы основного фосфата кальция небольшие и обычно их можно увидеть только при использовании специального красителя или трансмиссионного электронного микроскопа.

Лечение

  • Нестероидные противовоспалительные препараты

  • Колхицин для перорального применения

  • Внутрисуставная инъекция кортикостероидов

Лечение болезни отложения кристаллов основного фосфата кальция обычно напоминает лечение подагры и предполагает пероральный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), колхицина или инъекции кортикостероидов в просвет сустава (см. таблицу Препараты, применяемые для лечения подагры).

Не существует способов, при помощи которых можно полностью избавить организм от подобных кристаллов.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
ANDROID iOS
ANDROID iOS
ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.