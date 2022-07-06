Первичные злокачественные опухоли костей

Адамантиномы — это редкие опухоли, которые чаще всего выявляются в большеберцовой кости. Опухоли обычно развиваются у подростков и лиц в возрасте 20–30 лет, но могут возникать в любом возрасте. Они часто вызывают боль, и пациенты нередко могут нащупать опухоль под кожей, когда проводят над ней пальцами.

Такие опухоли характеризуются медленным ростом или низкой злокачественностью. Это означает, что вероятность их распространения (метастазирования) ниже по сравнению с некоторыми другими опухолями. Однако, хотя и редко, развиваются метастазы (преимущественно в легкие).

Для диагностики адамантином врач назначает рентгенологическое исследование и берет образец ткани для изучения под микроскопом (биопсия).

Для лечения адамантином врач хирургическим путем удаляет их без разрезания опухоли, чтобы снизить риск распространения отделившихся опухолевых клеток. В случае высвобождения опухолевых клеток может отмечаться рецидив злокачественного новообразования. В редких случаях может потребоваться хирургическое удаление пораженной ноги (ампутация) в зависимости от локализации опухоли или при рецидиве опухоли.