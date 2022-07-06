Опухоли суставов

Теносиновиальная гигантоклеточная опухоль (также называемая пигментным виллезонодулярным синовитом [ПВНС]) приводит к набуханию и разрастанию оболочки сустава. Такое новообразование повреждает сустав и кости вокруг сустава. Оболочка также вырабатывает больше жидкости, что может вызывать боль и отеки. Этот процесс часто приводит к появлению в суставе кровянистой жидкости. Теносиновиальная гигантоклеточная опухоль обычно поражает один сустав.

Лечение обычно включает хирургическое вмешательство, однако нередко возникают рецидивы. Пексидартиниб, лекарственный препарат для приема внутрь, используется для уменьшения роста опухоли, но только в случае тяжелых симптомов, которые не облегчаются хирургическим вмешательством. Пексидартиниб доступен в США только в рамках программы оценки и снижения рисков, поддерживаемой производителем. У некоторых лиц препарат может вызвать серьезные и потенциально смертельные поражения печени.

При рецидивах заболевания после лечения может возникнуть необходимость в полном протезировании сустава. В редких случаях после нескольких процедур синовэктомии иногда проводится лучевая терапия.