Опухоли суставов

Опухоли редко поражают суставы за исключением случаев, когда сустав расположен вблизи опухоли костной или мягкой ткани. Однако в оболочке (синовиальной сумке) суставов могут возникать два типа опухоли: синовиальный хондроматоз и теносиновиальные гигантоклеточные опухоли. Это доброкачественные опухоли, однако они могут вызвать тяжелое повреждение сустава. Оба заболевания обычно поражают один сустав, чаще всего коленный или тазобедренный, и могут приводить к боли и скоплению жидкости.
Для диагностики этих заболеваний врачи используют рентгенологическое исследование, компьютерную томографию (КТ), магнитно-резонансную томографию (МРТ) или комбинацию этих методов. Для подтверждения диагноза обычно берут образец ткани и изучают его под микроскопом (биопсия).
Лечение обоих заболеваний предполагает хирургическое удаление патологической синовиальной оболочки (это называется «синовэктомия»).
(См. также Общие сведения об опухолях костей).
Теносиновиальная гигантоклеточная опухоль
Теносиновиальная гигантоклеточная опухоль (также называемая пигментным виллезонодулярным синовитом [ПВНС]) приводит к набуханию и разрастанию оболочки сустава. Такое новообразование повреждает сустав и кости вокруг сустава. Оболочка также вырабатывает больше жидкости, что может вызывать боль и отеки. Этот процесс часто приводит к появлению в суставе кровянистой жидкости. Теносиновиальная гигантоклеточная опухоль обычно поражает один сустав.
Лечение обычно включает хирургическое вмешательство, однако нередко возникают рецидивы. Пексидартиниб, лекарственный препарат для приема внутрь, используется для уменьшения роста опухоли, но только в случае тяжелых симптомов, которые не облегчаются хирургическим вмешательством. Пексидартиниб доступен в США только в рамках программы оценки и снижения рисков, поддерживаемой производителем. У некоторых лиц препарат может вызвать серьезные и потенциально смертельные поражения печени.
При рецидивах заболевания после лечения может возникнуть необходимость в полном протезировании сустава. В редких случаях после нескольких процедур синовэктомии иногда проводится лучевая терапия.
Синовиальный хондроматоз
Синовиальный хондроматоз (ранее называемый синовиальным остеохондроматозом) — заболевание, при котором клетки оболочки сустава перерождаются в клетки, продуцирующие хрящевую ткань. Такие перерожденные клетки способны образовывать узлы хрящевой ткани, которые затем проникают в пространство вокруг сустава, образуя незакрепленные новообразования, которые могут быть не больше рисового зернышка, и вызывая боль и припухлость. Такое заболевание редко бывает злокачественным.
Изображение любезно предоставлено д-ром Майклом Дж. Джойсом (Michael J. Joyce) и д-ром Хаканом Иласланом (Hakan Ilaslan).
В случае тяжелых симптомов незакрепленные новообразования удаляют вместе с патологической синовиальной оболочкой. Это заболевание часто рецидивирует после лечения.